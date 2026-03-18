edición general
14 meneos
25 clics
Condena de prisión por sus mensajes homófobos en las redes

Condena de prisión por sus mensajes homófobos en las redes

Un logroñés, sentenciado a casi dos años por sus mensajes homófobos en las redes sociales.«El día que empiece a correr sangre en Europa por una rebelión, os garantizo que seréis los primeros en caer; algún día, más pronto que tarde, cuando la gente estalle y salga a la calle a cortar cabezas, acordaos que estaré en primera fila y a por los primeros que iré, seréis vosotros el día que Europa reviente, no seré yo el único que vaya arrancando cabezas, pero sí, me pido las vuestras….así seré yo lo último que veáis en vuestras miserables vidas«

| etiquetas: logroño , delito , homofobia , condena
13 1 0 K 172 actualidad
5 comentarios
13 1 0 K 172 actualidad
#3 LunaTiko
Yo publicaría su foto con sus comentarios y forraría Logroño. Y a ver si se hace justicia divina.
2 K 33
#2 HangTheRich
menos de dos años no pisa la carcel.
2 K 28
#4 Albarkas
Con la de macetas que se caen de las ventanas en Logroño cada día, ya es mala suerte que ninguna le dé un meneo a ver si arregla al idiota éste...
1 K 22
#1 laruladelnorte
El Tribunal ha concedido la suspensión de la pena privativa de libertad con la condición de que no vuelva a delinquir por un periodo de tiempo de dos años y abone la multa y la responsabilidad civil impuestas en sentencia.

Transcurrido ese periodo seguirá con sus mierdas,esa escoria no cambia.
1 K 16
Chinchorro #5 Chinchorro
¿Come jamón?
0 K 12

menéame