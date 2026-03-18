Condena de prisión por sus mensajes homófobos en las redes

Un logroñés, sentenciado a casi dos años por sus mensajes homófobos en las redes sociales.«El día que empiece a correr sangre en Europa por una rebelión, os garantizo que seréis los primeros en caer; algún día, más pronto que tarde, cuando la gente estalle y salga a la calle a cortar cabezas, acordaos que estaré en primera fila y a por los primeros que iré, seréis vosotros el día que Europa reviente, no seré yo el único que vaya arrancando cabezas, pero sí, me pido las vuestras….así seré yo lo último que veáis en vuestras miserables vidas«