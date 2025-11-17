La comunidad de Ngogo aumenta en un 20% su territorio tras la guerra civil de 2018 y la mortalidad infantil baja al 8%

En la comunidad de Ngogo, antes de la guerra, antes de aniquilar a un grupo de vecinos y antes de quedarse con su territorio, es decir, con sus recursos, la mortalidad de las crías antes de cumplir los tres años era del 41%. Después de la guerra, coincidiendo con la ganancia territorial, el porcentaje de muerte infantil bajó al 8%. La mayoría de las muertes previas eran casos de infanticidio, sobre todo por agresores de grupos externos. El aumento de la fertilidad en la comunidad también es el resultado de su victoria en la guerra.