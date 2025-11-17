edición general
La comunidad de Ngogo aumenta en un 20% su territorio tras la guerra civil de 2018 y la mortalidad infantil baja al 8%

En la comunidad de Ngogo, antes de la guerra, antes de aniquilar a un grupo de vecinos y antes de quedarse con su territorio, es decir, con sus recursos, la mortalidad de las crías antes de cumplir los tres años era del 41%. Después de la guerra, coincidiendo con la ganancia territorial, el porcentaje de muerte infantil bajó al 8%. La mayoría de las muertes previas eran casos de infanticidio, sobre todo por agresores de grupos externos. El aumento de la fertilidad en la comunidad también es el resultado de su victoria en la guerra.

Feindesland
La importancia del Lebensraum. ;)
Leclercia_adecarboxylata
#7 Yo lo leo sin muro pero si no te gusta el envío no pasa nada ^^

A mí me ha parecido un artículo muy currado.
Leclercia_adecarboxylata
#4 Hombre, no sé, a mí lo que me parece curioso es que una historia que recuerda a las tantas protagonizadas por el ser humano (en general), corresponde a una sociedad de chimpancés.

Los primates son las especie dominante del planeta porque es un a familia, por desgracia, violenta, no sólo con otras especies sino con sus congéneres y esto último es raro en otras familias de mamíferos (se ha visto en suricatas y poco más).

Los primates no son los animales físicamente más fuertes pero ese…   » ver todo el comentario
Pertinax
#6 De todos modos, es muro de pago, y el titular está modificado por ti. El original sería preferible. El resto, muchos no lo leemos.
Pertinax
Envío trampa y sutilmente racista, de ahí el también sutil microblogging.
Pertinax
#3 Cosas mías.
Jakeukalane
El envío mismo ya dice mi principal objeción al titular:
A los científicos que estudian a los primates no les gusta el término guerra entre chimpancés, prefieren usar frases más asépticas, como violencia intergrupal. Para ellos la guerra tiene una profunda connotación humana, pero también hay diferencias objetivas
