El colapso del turismo en Florida: cómo la guerra comercial con Canadá acabó con 280 000 puestos de trabajo y 52 000 millones de dólares (ENG)

Florida está experimentando uno de los colapsos turísticos más graves de la historia moderna de Estados Unidos, y no se debe a un huracán ni a una pandemia. Se han perdido 280 000 puestos de trabajo, más de 52 000 millones de dólares de la economía de un solo estado y todo el sistema turístico de invierno se ha visto diezmado en menos de dos años. Esta devastación ha sido causada por una ruptura política impulsada por la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, que ha convertido el turismo en un arma económica.

