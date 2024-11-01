edición general
5 meneos
13 clics
Cierra la cadena de restaurantes Trump Burger después de que el ICE detenga a su propietario para ser deportado [Ing]

Cierra la cadena de restaurantes Trump Burger después de que el ICE detenga a su propietario para ser deportado [Ing]

Una cadena de hamburgueserías de Texas, que saltó a la fama tras bautizarse con el nombre de Donald Trump y ofrecer una ración extragrande de política MAGA, ha cerrado después de que el ICE detuviera a su propietario libanés. Roland Beainy, de Trump Burger, que tiene locales en todo el estado de la estrella solitaria, fue detenido por el ICE a principios de este año tras haber superado, según se informa, la duración de su visado de 2019, que expiraba en 2024. Sus restaurantes, cuya temática gira en torno al presidente de los Estados Unidos…

| etiquetas: trump , ice , deportaciones , inmigración , indocumentados , restaurante
4 1 0 K 59 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 59 actualidad
JanSmite #3 JanSmite
Es decir: ya no detienen y expulsan a inmigrantes delincuentes, que es lo que dijo Trump que iba a hacer, es que están echando a trabajadores, a gente que crea empleo, a empresarios…
3 K 47
montaycabe #7 montaycabe
#3 Trump habia prometido nosecuantos inmigrantes expulsados y hay que cumplir la cuota. y el ICE cobra por emigrante expulsado.
¿Que es mas facil? ¿Buscar delincuentes que tienen mala leche, suelen ir armados y se esconden o buscar trabajadores con familia y puesto de trabajo?
0 K 10
JanSmite #1 JanSmite *
{0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}

Edit: a ver, no me entendáis mal: pobre tío, pero es que es descacharrante, al ICE ya le da igual todo :palm: xD
2 K 42
Aokromes #2 Aokromes
#1 al ice siempre le ha dado igual todo.
0 K 11
#4 pozz
Deportado por subnormal.
1 K 16
EGraf #6 EGraf
#4 por favor...  media
0 K 10
#5 luckyy
Oooooooooooooooooohhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!
0 K 10

menéame