El segundo propietario de la hamburguesería Trump Burger también es detenido por el ICE (Eng)

Abuelhawa fue detenido el 2 de junio, según el ICE, y se encuentra recluido en un centro de detención del condado de Montgomery. El ICE afirmó que Abuelhawa no había estado en el país legalmente desde que un juez de inmigración ordenó su deportación en septiembre de 2009. Su abogada, Jennifer López, dijo que Abuelhawa había permanecido en Estados Unidos después de eso "en beneficio de múltiples agencias [gubernamentales]" y declinó dar más detalles. www.meneame.net/story/copropietario-compania-trump-burger-detenido-ice

Aviso: no es duplicada, éste es el otro copropietario.
"... Iyad Abuelhawa — who founded the Trump Burger forerunner in 2016; whose wife recently slammed Beainy for taking credit for their idea; who, 20 years ago, was accused of injecting 1,100 Exxon Mobil employees with fake flu vaccines and then, while in jail, snitched on another inmate's murder-for-hire-plot before pleading guilty in his own case..."

