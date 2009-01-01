El segundo propietario de la hamburguesería Trump Burger también es detenido por el ICE (Eng)

Abuelhawa fue detenido el 2 de junio, según el ICE, y se encuentra recluido en un centro de detención del condado de Montgomery. El ICE afirmó que Abuelhawa no había estado en el país legalmente desde que un juez de inmigración ordenó su deportación en septiembre de 2009. Su abogada, Jennifer López, dijo que Abuelhawa había permanecido en Estados Unidos después de eso "en beneficio de múltiples agencias [gubernamentales]" y declinó dar más detalles. www.meneame.net/story/copropietario-compania-trump-burger-detenido-ice
Relacionada:
www.meneame.net/story/copropietario-compania-trump-burger-detenido-ice
la abogada también acaba deportada y auto defendiéndose