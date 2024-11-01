edición general
Ciclista de Israel “lloró media hora en el hotel” tras protesta

Ciclista de Israel "lloró media hora en el hotel" tras protesta

“También hemos hablado de esto con los corredores. Muchas veces, cuando hacen el pasillo hacia la presentación, hay gente que los insulta y les escupe. La gente tiene que entender que no se debe agredir a un ciclista. Tras la contrarreloj por equipos, un ciclista de nuestro equipo lloró durante media hora en la habitación del hotel por la seguridad y la impotencia que sentía. A pesar de medir 1,90 metros y ser hombre apenas podía respirar por el llanto y el miedo que sentía al no sentirse seguro. Si vuelve a ocurrir, no cree que pueda superarlo

pitercio #1 pitercio
¿Y por miles de críos destripados no venía llorando?
29
woody_alien #9 woody_alien
#1 Créeme que he pensado que el enlace era a cinismointernacional.com
8
Daehoidar #42 Daehoidar
#9 xD xD Si aún no han dado el premio al mejor comentario del verano. Te lo mereces.
0
Skiner #15 Skiner *
#1 El equipo se fundó en 2015 mucho antes de empezar nada del genocidio Gaza.
El equipo lo conforman 37 corredores de muchos paises del mundo que son profesionales que sólo quieren correr. Sólo 3 son de Israel.
No tienen nada que ver con el gobierno de Israel.
El nombre se lo puso el dueño en homenaje a su pais de acogida porque es un señor de Canada que su padre fue un sobreviviente del holocausto y es Canadiense-israelí.
Un equipo lo forman más de 100 personas entre corredores, masajista,…   » ver todo el comentario
1
#17 Akuandi
#15 q condenen el genocidio y seguro q todo se arregla
1 K 14
Skiner #20 Skiner
#17 Lo han hecho ampliamente. Además No tienen porque salir y hacer declaraciones políticas cuando son deportistas porque a tí te apetezca.
Son personas que tienen un contrato con un equipo y muchos de ellos ya estaban antes de empezar nada de esto,
Solo quieren hacer su carrera deportiva.
0
#31 Akuandi
#20 el dueño les ha pedido ser embajadores de Israel y su genocidio. El lo es. Al menos según la noticia.
Tienes algún ejemplo de esas condenas?
Pq si siguen trabajando para un dueño q apoya el genocidio, no parece q lo estén condenando muy firmemente ...
0
Skiner #35 Skiner *
#20 Eso no se de donde lo sacas....
Yo no he visto jamás ninguna declaración en esa dirección.
Dereck Gee ha dicho publicamente que no quiere seguir en el equipo por ejemplo.
Insisto son corredores profesionales que no tienen porque hacer declaraciones políticas.
Si la vuelta los ha invitado es porque las reglas son estas.
Si cambian las reglas no los invitarán.
Yo si fuera un corredor de ese equipo o no habría firmado por ellos o rescindiría mi contrato.
0
The_real_deal #19 The_real_deal
#15 El equipo se fundó en 2015 mucho antes de empezar nada del genocidio Gaza.

El genocidio en Gaza empezó hace 70 años. Lo de ahora es solo la culminación
3
Skiner #24 Skiner *
#19 :shit: Nadie normal le parece bien eso.
Pero dejar de mezclarlo todo que es absurdo
0
The_real_deal #28 The_real_deal
#24 mezclar que?
0 K 12
#25 fremen11
#15 Los equipos rusos seguro que se crearon antes de lo de UScrania, pero lo de siempre.......
0
Skiner #30 Skiner
#25 Los equipos Rusos los han sancionado.
Dile a los responasables que sancionen a los equipos Israelies, de Arabia Saudi y de muchos otros lugares que también deberían serlo.
0
#48 fremen11
#30 Eso es lo que me gustaría que los sancionarán también, sólo ponía de manifiesto la hipocresía al respecto
0
Skiner #51 Skiner
#48 Absolutamente de acuerdo, Yo los habría sancionado hace tiempo.
Doble rasero. Y la UE mirando para otro lado.
1
woody_alien #27 woody_alien
#15 2015 - 248 muertos, 18.062 heridos y 6,536 casa destruidas. Solo hasta septiembre, luego hubo mas

english.wafa.ps/Pages/Details/87873
0
#39 Marisadoro *
#15 ¿Donde la presencia de Israel es meramente testimonial.l?

"Sylvan Adams, propietario del equipo, realizó repetidos comentarios a favor de las acciones políticas de Israel, y pidió a los corredores ser “embajadores” de ese país.
Además, señaló explícitamente que su objetivo con el equipo, más que deportivo, es el de mejorar la imagen de Israel en el exterior
0
Skiner #44 Skiner *
#39 Enseñame un comentario de la boca de ese tipo que diga eso.
un artículo que no firma nadie lo dice.
venga hombre un poco de seriedad.
Y si lo dice es deplorable
0
#46 Marisadoro *
#44 Lo dice la noticia que estás comentando.
0
Imag0 #43 Imag0
#15 El genocidio en Gaza lleva décadas de recorrido, no te confundas, no es algo nuevo.

Al margen de lo anterior, los corredores no tienen ninguna culpa, básicamente son trabajadores como lo pueden ser los ingenieros de Tesla.. ¿son los ingenieros de Tesla responsables de las chaladuras de Elon Musk?
La responsabilidad de la presencia del Israel Premier Tech es única y exclusiva de la Unión Ciclista Internacional, la UCI.
Es necesario denunciar el genocidio de Gaza día y noche pero en el caso de los ciclistas, creo que se está cometiendo un error de bulto jaleado por oportunistas que buscan visibilidad más para ellos mismos que para la causa en sí.
0
Nómada_sedentario #52 Nómada_sedentario
#15 Pues que le hubiesen cambiado el puto nombre.
Todos hemos visto las imágenes y sabemos que está ocurriendo en Palestina (Gaza y Cisjordania) a manos del despreciable Gobierno del Estado de Israel, y sus fuerzas "de defensa".
Ahora mismo, para cualquier persona de bien, Israel representa lo peor del ser humano. Por tanto, no sólo es normal, también es justo que cualquier acto asociado a su nombre, sea, como poco, protestado.
0
Skiner #53 Skiner *
#52 De acuerdo completamente, son deleznables y de mucha torpeza no haber cambiado el nombre.
También te digo que los nombres de los equipos se suelen mantener hasta el final de cada temporada normalmente.
0
Malinke #55 Malinke
#15 pero ya son mayorcitos para entender lo que pasa y poder asumir el rechazo hacia el equipo.
0
Skiner #58 Skiner
#55 Muchos de ellos estan atrapados por contrato y tienen obligado correr o hacer de auxiliares o de técnicos o de mecánicos o de lo que sea, también hay que entender eso
0
Malinke #64 Malinke
#58 eso lo entiendo, pero son mayorcitos para entender el desprecio, yo lo entendería si estuviese en su piel. Tranquilamente pueden decir que son profesionales y que tiene que cumplir el contrato, sin falta de llorar. Pueden decir que si fuera ahora no firmarían con el equipo sin miedo a ser malmirados por el equipo, porque es de sentido común no querer pertenecer a un equipo repudiado, eso sin hablar de política, racismo, sionismo o lo que sea, ese marrón es del equipo, no de los corredores.
0
#59 Nusku
#15 Por mucho que alguien intente distanciarse de la ideología nazi, mientras continúe portando la esvástica en su vestimenta, seguirá siendo percibido como un simpatizante del nazismo, independientemente de los motivos que tenga para no desprenderse de ese símbolo.
0
founds #60 founds
#15 como si los putos sionistas no han estado desde muchísimo antes matando y echando a palestino de sus tierras.
Es como si el equipo se llamara nazis tech, que aunque no tengas nada que ver, pues sienta mal y produce rechazo y asco
0
Ka0 #63 Ka0 *
#15 El equipo es israelí y representa a Israel y eso de que se creó antes de nada del genocidio lo veo muy blanqueado, el genocidio de los palestinos empezó en 1948, lo de ahora es su parte final.
Y eso de que no tienen nada que ver con el gobierno de Israel no te lo crees ni tú, forma parte de la Hasbara.
Y por cierto, estan en la vuelta a España no por meritos propios sino a base de pasta, compraron la licencia de un equipo suizo de la máxima categoría.
0
Skiner #65 Skiner
#63 perdona estan por méritos deportivos porque el año pasado fueron el mejor equipo de su categoría que le daba acceso a todas las carreras UCI PRO TOUR. Si la UCI lo permite los organizadores tienen obligación de invitarlos.
0
Deviance #41 Deviance
#1 No.
0
#10 albx
Del artículo:
Sylvan Adams, propietario del equipo, realizó repetidos comentarios a favor de las acciones políticas de Israel, y pidió a los corredores ser “embajadores” de ese país. Además, señaló explícitamente que su objetivo con el equipo, más que deportivo, es el de mejorar la imagen de Israel en el exterior. En el medio ILT Israel News dijo de manera abierta: “podemos ganar cualquier guerra en el campo de batalla, pero la estamos perdiendo en el campo de la opinión pública y hay que luchar apostando con millones de euros para ganar también esa batalla”

Por si alguine no lo sabía.
9
Pertinax #22 Pertinax *
#10 En otras palabras, esos ciclistas, israelíes o no, hacen de propagandistas del sionismo.
2
#29 fremen11
#22 Lo mismo que los deportistas rusos a qué si?
0
Pertinax #33 Pertinax
#29 El farlopismo es otro tema.
0
#50 fremen11
#33 Lo dices porque éstos no se dopan??
1 K 28
1
#50 Bien jugao.
1
#37 albx
#22 Y cuando surge el tema de FIBA, UEFA, UCI, Eurovisión, ... ya sabemos por donde van los tiros, por los millones apostados.
0
Pertinax #40 Pertinax
#37 No entiendo por dónde vas. Habría que mandar a pastar a unos y a otros.
0
#45 albx
#40 Por ejemplo. Se discutía si Israel podía participar en el Eurobasket 25, y la respuesta fue afirmativa, sabíamos por qué y ahora lo confirmamos, por algún sobre.
1
Pertinax #47 Pertinax
#45 Y eso es así.
0
Black_Txipiron #18 Black_Txipiron
Cuando firmó el contrato a principios de año, ya estaba en marcha el genocidio. No es ciclista, es mercenario que sabía a quien le daba publicidad... Así que empatía cero, "se viene llorado de casa"
4
#21 R2dC
#18 “Tenemos un coche de los Mossos d’Escuadra en el hotel con dos miembros que vigilan durante la noche. En Italia también lo teníamos, pero es cierto que esto ocurrió incluso antes de la guerra entre Israel y Palestina.

Ignorando la parte en la que lo llama "guerra"... ya tenían privilegios antes que eso. De flipar.
1
Black_Txipiron #32 Black_Txipiron
#21 aquí en Vitoria, cada vez que viene el macabi de baloncesto, tenemos a medio mosad por la zona del hotel. Una puta vergüenza
0
Veelicus #38 Veelicus
En esta vida hay que ser responsable de lo que uno hace y de donde viene el dinero que paga su comida, si tu trabajo es limpiar la imagen de un regimen genocida, pues alla tu conciencia, pero no te pongas en plan victima cuando alguien te lo reprocha
1
#3 Feliberto
Por mi como si muere deshidratado, a los nazis ni agua.
1
troymclure #6 troymclure
Que se ponga unas fotos de niños palestinos hambrientos y se le pasará
1
#2 candonga1
Pobret.
1
#13 R2dC
La UCI no tiene pinta de querer hacer nada.

El equipo, depende del patrocinador. Si echan al patrocinador, muere el equipo. Así que tampoco van ha hacer nada.

El patrocinador, posiblemente se la sude, ellos están ahí para propagandear y obtener resultados.

Desgraciadamente toca meter presión al eslabón más débil. Los currelas del equipo.

Ser ciclista profesional es algo que requiere muchísimo sacrificio y entrenamiento, y que te den una oportunidad en el pelotón profesional es super…   » ver todo el comentario
2
#14 Pixmac
Lloró por la impotencia de no poder matar a las personas que protestan. Ninguna pena.
0
#23 R2dC
#14 El ciclista que lloró puede ser o un británico o un italiano.
0
#7 pirat *
Pobrecillo, ese trauma se cura destripando a la población local del territorio que ocupan.
El resto de ciclistas deberían negarse a competir con ellos o como mínimo darles la espalda.
1
The_real_deal #26 The_real_deal
No solamente todo el articulo es una chorrada si no que encima se sacan esta sexistada:

A pesar de medir 1,90 metros y ser hombre apenas podía respirar por el llanto y el miedo que sentía al no sentirse seguro.
1
#49 intotheflow
#26 Todavía queda mucho camino por recorrer. Vomitivo.
0
#56 chavi
Pobre... que cambie de equipo y renuncien a la nacionalidad
0
Veelicus #5 Veelicus
Seguro que lloran mucho, pero cuando les llega la ficha se les pasa.
0
ElRelojero #61 ElRelojero
Yo creo que realmente ellos no entienden que se les critique, no puede ser que sean tantos y tan hipócritas. Debe de venirles de la educación que se les da de pequeños.
0
MoussaZy #57 MoussaZy
Sieeeeeempre son víctimas estos pobres asesinos. Siempre!
0
#4 lameth
2 horas tendría que haber llorado.
0
#11 casicasi
Un militar de las idf llorando? Amos no me jodas.
0
#16 R2dC
#11 Hay 3 ciclistas israelies en el equipo. Solo 1 participando en la vuelta. No descarto que haya más judios ya que el CEO de Premiert Tech tiene doble nacionalidad (canada-israel), pero ser judio no es lo relevante.

El miembro del staff reveló que uno de los corredores –a juzgar por las características mencionadas, Marco Frigo u Ethan Vernon- se mostró muy afectado.

Italiano y británico.
1
#12 Beltza01
"No se sentía seguro". Por menos han ametrallado a niños en Gaza. ¿Ha participado en ello?
0
#36 sliana
Con el sistema militar israelí, o es un soldado o lo va a ser
0
#62 bestiapeluda
Que se cuelgue por el pescuezo si se siente tan mal
0
#8 Stv.2
Que penita, que alguien le de un chupachups.
0
Bhuvaya #34 Bhuvaya
Los israelíes suelen ser unos mentirosos de aupa. No me creo nada. Me resulta más lógico que actúe con victimismo, cómo suelen hacer sus dirigentes criminales.
0

