Ciclista de Israel “lloró media hora en el hotel” tras protesta

“También hemos hablado de esto con los corredores. Muchas veces, cuando hacen el pasillo hacia la presentación, hay gente que los insulta y les escupe. La gente tiene que entender que no se debe agredir a un ciclista. Tras la contrarreloj por equipos, un ciclista de nuestro equipo lloró durante media hora en la habitación del hotel por la seguridad y la impotencia que sentía. A pesar de medir 1,90 metros y ser hombre apenas podía respirar por el llanto y el miedo que sentía al no sentirse seguro. Si vuelve a ocurrir, no cree que pueda superarlo