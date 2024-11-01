Ciclista de Israel “lloró media hora en el hotel” tras protesta

“También hemos hablado de esto con los corredores. Muchas veces, cuando hacen el pasillo hacia la presentación, hay gente que los insulta y les escupe. La gente tiene que entender que no se debe agredir a un ciclista. Tras la contrarreloj por equipos, un ciclista de nuestro equipo lloró durante media hora en la habitación del hotel por la seguridad y la impotencia que sentía. A pesar de medir 1,90 metros y ser hombre apenas podía respirar por el llanto y el miedo que sentía al no sentirse seguro. Si vuelve a ocurrir, no cree que pueda superarlo
El equipo lo conforman 37 corredores de muchos paises del mundo que son profesionales que sólo quieren correr. Sólo 3 son de Israel.
No tienen nada que ver con el gobierno de Israel.
El nombre se lo puso el dueño en homenaje a su pais de acogida porque es un señor de Canada que su padre fue un sobreviviente del holocausto y es Canadiense-israelí.
Son personas que tienen un contrato con un equipo y muchos de ellos ya estaban antes de empezar nada de esto,
Solo quieren hacer su carrera deportiva.
Tienes algún ejemplo de esas condenas?
Pq si siguen trabajando para un dueño q apoya el genocidio, no parece q lo estén condenando muy firmemente ...
Yo no he visto jamás ninguna declaración en esa dirección.
Dereck Gee ha dicho publicamente que no quiere seguir en el equipo por ejemplo.
Insisto son corredores profesionales que no tienen porque hacer declaraciones políticas.
Si la vuelta los ha invitado es porque las reglas son estas.
Si cambian las reglas no los invitarán.
Yo si fuera un corredor de ese equipo o no habría firmado por ellos o rescindiría mi contrato.
El genocidio en Gaza empezó hace 70 años. Lo de ahora es solo la culminación
Pero dejar de mezclarlo todo que es absurdo
Dile a los responasables que sancionen a los equipos Israelies, de Arabia Saudi y de muchos otros lugares que también deberían serlo.
Doble rasero. Y la UE mirando para otro lado.
english.wafa.ps/Pages/Details/87873
"Sylvan Adams, propietario del equipo, realizó repetidos comentarios a favor de las acciones políticas de Israel, y pidió a los corredores ser “embajadores” de ese país.
Además, señaló explícitamente que su objetivo con el equipo, más que deportivo, es el de mejorar la imagen de Israel en el exterior
un artículo que no firma nadie lo dice.
venga hombre un poco de seriedad.
Y si lo dice es deplorable
Al margen de lo anterior, los corredores no tienen ninguna culpa, básicamente son trabajadores como lo pueden ser los ingenieros de Tesla.. ¿son los ingenieros de Tesla responsables de las chaladuras de Elon Musk?
La responsabilidad de la presencia del Israel Premier Tech es única y exclusiva de la Unión Ciclista Internacional, la UCI.
Es necesario denunciar el genocidio de Gaza día y noche pero en el caso de los ciclistas, creo que se está cometiendo un error de bulto jaleado por oportunistas que buscan visibilidad más para ellos mismos que para la causa en sí.
Todos hemos visto las imágenes y sabemos que está ocurriendo en Palestina (Gaza y Cisjordania) a manos del despreciable Gobierno del Estado de Israel, y sus fuerzas "de defensa".
Ahora mismo, para cualquier persona de bien, Israel representa lo peor del ser humano. Por tanto, no sólo es normal, también es justo que cualquier acto asociado a su nombre, sea, como poco, protestado.
También te digo que los nombres de los equipos se suelen mantener hasta el final de cada temporada normalmente.
Es como si el equipo se llamara nazis tech, que aunque no tengas nada que ver, pues sienta mal y produce rechazo y asco
Y eso de que no tienen nada que ver con el gobierno de Israel no te lo crees ni tú, forma parte de la Hasbara.
Y por cierto, estan en la vuelta a España no por meritos propios sino a base de pasta, compraron la licencia de un equipo suizo de la máxima categoría.
Sylvan Adams, propietario del equipo, realizó repetidos comentarios a favor de las acciones políticas de Israel, y pidió a los corredores ser "embajadores" de ese país. Además, señaló explícitamente que su objetivo con el equipo, más que deportivo, es el de mejorar la imagen de Israel en el exterior. En el medio ILT Israel News dijo de manera abierta: "podemos ganar cualquier guerra en el campo de batalla, pero la estamos perdiendo en el campo de la opinión pública y hay que luchar apostando con millones de euros para ganar también esa batalla"
Por si alguine no lo sabía.
Ignorando la parte en la que lo llama "guerra"... ya tenían privilegios antes que eso. De flipar.
El equipo, depende del patrocinador. Si echan al patrocinador, muere el equipo. Así que tampoco van ha hacer nada.
El patrocinador, posiblemente se la sude, ellos están ahí para propagandear y obtener resultados.
Desgraciadamente toca meter presión al eslabón más débil. Los currelas del equipo.
El resto de ciclistas deberían negarse a competir con ellos o como mínimo darles la espalda.
A pesar de medir 1,90 metros y ser hombre apenas podía respirar por el llanto y el miedo que sentía al no sentirse seguro.
El miembro del staff reveló que uno de los corredores –a juzgar por las características mencionadas, Marco Frigo u Ethan Vernon- se mostró muy afectado.
Italiano y británico.