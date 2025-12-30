China activa la "batería de aire" más grande del planeta: ocupa como 40 campos de fútbol y es clave para su transición energética

China está a punto de estrenar en el desierto del Gobi la mayor batería de aire líquido del mundo. Un sistema pensado para almacenar excedentes de las renovables y devolverlos a la red cuando la demanda lo requiere.... una tecnología tan sencilla de explicar como compleja de ejecutar: comprimir aire y enfriarlo hasta convertirlo en líquido. Para lograrlo, el sistema baja la temperatura hasta unos -194 grados centígrados. A ese nivel extremo, el aire pasa a estado líquido y puede almacenarse durante largos periodos.