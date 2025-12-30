edición general
China activa la "batería de aire" más grande del planeta: ocupa como 40 campos de fútbol y es clave para su transición energética

China está a punto de estrenar en el desierto del Gobi la mayor batería de aire líquido del mundo. Un sistema pensado para almacenar excedentes de las renovables y devolverlos a la red cuando la demanda lo requiere.... una tecnología tan sencilla de explicar como compleja de ejecutar: comprimir aire y enfriarlo hasta convertirlo en líquido. Para lograrlo, el sistema baja la temperatura hasta unos -194 grados centígrados. A ese nivel extremo, el aire pasa a estado líquido y puede almacenarse durante largos periodos.

| etiquetas: energía , acumulación , batería , aire , china , tecnología
javierchiclana #1 javierchiclana *
Es la primera vez que leo que se acumula energía de esta forma o_o
1 K 30
#4 sarri
#1 Me suena que en Australia habían hecho algo parecido, metiendo aire a presión en minas abandonadas también para almacenar excedentes
0 K 7
Gry #6 Gry
#4 En el Mar del Norte también hay algo así, o al menos un proyecto, pero son de aire comprimido no licuado.

www.merlinenergy.co.uk/offshore-application-of-compressed-air-energy-s
1 K 24
#8 inquietto
#1 Lo novedoso es lo de las temperaturas, el gran problema de reutilizar el aire comprimido es las temperaturas al comprimirlo, muy altas, y al descomprimirlo , muy bajas. Pero guardar energía en aire comprimido es bastante antiguo. Incluso había un coche por ahí de aire comprimido, que no llego a cuajar. Ya había patentes sobre esto en el siglo 19. Pero queda claro que los chinos lo han llevado a otro nivel.
0 K 9
Romfitay #7 Romfitay
55% de eficiencia no está genial, pero tampoco muy mal. Seguramente sea más barato que baterías eléctricas.
0 K 11
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
Lo que me fascina es que, después, todo se reduce a mover las turbinas
(Ya sé , ya sé, no siempre, pero casi)
0 K 11
#5 exeware
#2 a mover imanes.
0 K 9
#3 drstrangelove
Los chinos nos dan a dar una lección con las energías renovables. Al tiempo.
0 K 10
LoboAsustado #9 LoboAsustado
Se me ocurre a mi que ese sistema , como calienta de forma controlada, a la salida puede ir separando los gases según el punto de ebullición, y aparte de aportar energía a la red, tienes materiales industriales importantes como subproducto.
0 K 8

