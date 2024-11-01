edición general
7 meneos
45 clics
Por qué cayó la URSS si los soviéticos votaron por mantenerla

Por qué cayó la URSS si los soviéticos votaron por mantenerla

Colas en tiendas para comprar vodka, estanterías llenas de salsa para tapar la falta de otros productos y funcionarios corruptos exportando caviar de contrabando. A finales de los años ochenta, la Unión Soviética era un gigante agotado que sus líderes trataban de reanimar. La revolucionaria tarea de modernizarlo estaba en manos de un político moderado, Mijaíl Gorbachov, pero todos parecían estar en su contra: los nacionalismos emergentes aprovecharon su benevolencia, mientras que los detractores, fieles a las ideas de la Guerra (...)

| etiquetas: urss , caída
6 1 0 K 85 cultura
13 comentarios
6 1 0 K 85 cultura
Comentarios destacados:    
perogrullobrrr #2 perogrullobrrr
La URSS no cayó. Fue desmantelada
youtu.be/ZSas6fvd1aI?si=NMhSV1yE-JRmiIB4
5 K 70
escuadron #11 escuadron
#2 Que pereza chico. Cayó porque era un sistema de mierda y podrido hasta las trancas, donde si no eras un paniaguado del régimen no tenías derecho alguno.
2 K -17
Don_Pixote #1 Don_Pixote
“ Colas en tiendas para comprar vodka”

La entradilla lo dice
2 K 27
Findeton #4 Findeton *
Por la imposibilidad del socialismo tal y como explicaba Mises. Una economía centralizada es imposible, lo que funciona son las economías descentralizadas (capitalismo).
1 K 23
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
#4 Pues parece que los modelos híbridos (como el de China) tiran por el suelo tu postulado
1 K 15
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#6 China es capitalista con partido único

El sueño húmedo de Trump
0 K 8
Tx4 #7 Tx4
#4 Ya vemos todos como "funciona". :wall:
0 K 13
Findeton #9 Findeton
#7 Vete a Suiza o Liechtenstein, con salarios medios de 100k o más.
1 K 21
Tx4 #10 Tx4
#9 Vete a la India, sin alcantarillas
0 K 13
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
demasiado les duró
1 K 18
#5 pozz
Cayo porque fue un descomunal fracaso en todos lo ssentidos, y la mentira era tan descomunal que era insostenible. Que la mayorai de 'republicas' socialistas del este de europa aprovecharan la oportunidad de debilidad del kremlin para huir despavoridos en direccion a la OTAN y la UE, es un claro signo del cancer que era ese regimen totalitario y terrorista controlado por el Kremlin.
5 K -15
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#5 La pastilla de la hiperventilación! corre!
1 K 19
escuadron #12 escuadron
#8 qué hiperventilados hablando de fascismo y que aduladores hablando de otros regímenes totalitarios y asesinos
0 K 11

menéame