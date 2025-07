Caso real: por qué Linux es la mejor alternativa a Windows

llevo bastante tiempo queriendo meterme de lleno en el mundo de Linux pero nunca había tenido una, «oportunidad obligada» como hasta ahora. Mi laptop gamer Asus sigue con Windows 10 pero Microsoft me acaba de anunciar qué oficialmente mi máquina no cumple con los requisitos para moverse a Windows 11. He visto entonces la oportunidad perfecta para moverme a Linux, ya que considero que mi laptop todavía tiene suficiente poder computacional para otros años más, y me gustaría sacarle el mayor provecho posible.