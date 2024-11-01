edición general
4 meneos
22 clics
"Mi casa vale más": las viviendas se anuncian en Idealista un 44% mas caras de lo que se venden

"Mi casa vale más": las viviendas se anuncian en Idealista un 44% mas caras de lo que se venden

Hay una frase que resume el atasco inmobiliario de 2026: “Estáis vendiendo caro y luego os quejáis de que no se venden los pisos”. Sergio, asesor inmobiliario de Excellence Circle, apunta al error más extendido entre propietarios: usar los portales como tasador. El diagnóstico, además, viene con una cifra que desarma la narrativa optimista: los precios publicados pueden estar sobrevalorados hasta un 44% respecto al cierre real. Y en un momento en el que “todo lo que está a precio se vende” —porque hay poco stock— la trampa se vuelve perfecta: l

| etiquetas: idealista , vivienda , casas
3 1 0 K 52 actualidad
8 comentarios
3 1 0 K 52 actualidad
Eibi6 #2 Eibi6
A mí por culpa de esta mierda de fenómeno se me cayó la compra de un piso, que lo tenía apalabrado a un precio justo, pero el vendedor veía las columpiadas que metia la gente en Idealista y me tiró mi oferta para atrás el día antes de firmar arras
4 K 56
#4 tropezon *
#2 Pues vaya putada. Si hubieras firmado arras por lo menos te hubieran compensado un poco el tiempo perdido.

De todas formas, ya le vale al vendedor. Se supone que, si quiere vender algo, antes habría mirado a cuanto lo quiere poner. ¿Había inmobiliaria por medio?
1 K 29
#1 tropezon *
Porque los precios en esos portales son falsos.

No es el precio a que se vende, es el precio a que se quiere vender
1 K 28
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Hombre, yo he conseguido rebajas en las casas que he comprado ... pero no del 44% (ojalá)
0 K 20
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos *
Pues me temo que no. Precisamente estoy inmerso en el tema. Y lo que sale a un buen precio no dura ni 7 días. Lo que está fuera de mercado (que al final es lo que la gente está dispuesta a comprar) se queda por los siglos de los siglos. Vamos lo que ha pasado siempre.

#3 Efectivamente. Sobre un precio de mercado "de la zona" se puede obtener un 15%-20% con mucha suerte. Pero un 44%, ni de coña. Se flipan.
1 K 25
Pablosky #8 Pablosky *
Esto cumple una función social, hay gente que le gusta creer que es rica y estos anuncios son perfectos para ello. Luego están los que tienen Síndrome de Diógenes inmobiliario, que prefieren que se lo embarguen a venderlo por un céntimo menos de lo que su cabeza piensa que es justo.

Si quisieran vender la casa de verdad no harían estas cosas.
0 K 17
DaniTC #7 DaniTC
Creo que nadie compra o vende a precio de idealista, incluso las casas de banco.
0 K 11
loborojo #6 loborojo
Se viene el estallido.
0 K 10

menéame