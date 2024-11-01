"Mi casa vale más": las viviendas se anuncian en Idealista un 44% mas caras de lo que se venden

Hay una frase que resume el atasco inmobiliario de 2026: “Estáis vendiendo caro y luego os quejáis de que no se venden los pisos”. Sergio, asesor inmobiliario de Excellence Circle, apunta al error más extendido entre propietarios: usar los portales como tasador. El diagnóstico, además, viene con una cifra que desarma la narrativa optimista: los precios publicados pueden estar sobrevalorados hasta un 44% respecto al cierre real. Y en un momento en el que “todo lo que está a precio se vende” —porque hay poco stock— la trampa se vuelve perfecta: l
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De todas formas, ya le vale al vendedor. Se supone que, si quiere vender algo, antes habría mirado a cuanto lo quiere poner. ¿Había inmobiliaria por medio?
No es el precio a que se vende, es el precio a que se quiere vender
#3 Efectivamente. Sobre un precio de mercado "de la zona" se puede obtener un 15%-20% con mucha suerte. Pero un 44%, ni de coña. Se flipan.
Si quisieran vender la casa de verdad no harían estas cosas.