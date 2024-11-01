edición general
Cáncer de mama oculto: la negligencia del Gobierno de Moreno Bonilla podría hundir económicamente a la Junta de Andalucía

Más de 2.000 mujeres en la incertidumbre: un desastre sanitario con consecuencias mortales y derecho a indemnizaciones de la Junta multimillonarias. El desastre sanitario no solo tiene un coste humano, sino también un impacto económico potencialmente devastador para las arcas públicas andaluzas. Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, cualquier persona que sufra un daño como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público tiene derecho a ser indemnizada.

#2 tierramar
Es increíble que Andalucia no se haya levantado. En Marruecos, 8 muertes en hospitales ha sido la chispa que ha encendido la revolución actual de los jóvenes. Spiriman consiguió tumbar al PSOE por sus deficiencias en sanidad, pero van los andaluces y votan al PP. España no saldrá de los desastres y la corrupción, mientras que los votantes no tengan claro que votar al PP o el PSOE es lo mismo, (se alternan manteniendo la misma estructura de corrupción e ineficacia),
9 K 95
#3 OCLuis
#2 Los andaluces que votaron al PP lo hicieron contentos porque lo hicieron para quitarles las paguitas a los socialistas.

Al menos eso fue lo que dijo en campaña el PP y para eso votaron... lo que no sabían es que los pactos con el diablo siempre tienen letra pequeña. Siempre.
4 K 54
#7 Chinchorro
#3 Es lo que tiene votar al tigre comecaras pensando que nunca se va a comer la tuya.
0 K 12
#10 OCLuis
#7 No hay escapatoria para los demócratas de la trampa de la pseudodemocracia que hay en España.

Tienen a los españoles moviendo la cola y yendo hacia donde ellos quieren. ¿En que cabeza minimamente amueblada es concebible que la ultra derecha puede o sapa hacer algo bueno? O que solamente es una opción a tener en cuenta.

Y claro, la frase con la que rematan todas las discusiones: "son todos iguales; entre el que entre nos va a robar."
0 K 14
#12 omega7767
#3 los votantes " lo que no sabían es " no sabían quién era el PP jaja
0 K 11
#5 mam23
#2 si no se levantò Madrid por el tema de las residencias...
3 K 32
#6 maquingo
#5 En ese caso, había herencias!!!
0 K 7
#13 omega7767
#5 la mayoría de la gente no se levanta a no ser que les toque directamente a ellos

por eso de la importancia de la gente que se manifiesta por otros
0 K 11
#8 Sandilo
#2 Hay atención médica a las enfermas? Si
Se ha tratado a las enfermas? Si
Se han hecho pruebas preventivas? Si
Se hace seguimiento a las mujeres en el cáncer de mama? Si.
Hay un equipo de comunicación? Si.
Ha habido un error de comunicación que hay que depurar? Si

Esta es la lectura correcta.
2 K 27
#15 Grandpiano
#8 No, esa no es la lectura correcta. Muchos resultados dudosos de las pruebas se han dejado sin seguimiento durante mucho tiempo, en algún caso hasta dos años. Por eso están llamando ahora una a una a todas las mujeres que tuvieron resultados dudosos. En varios casos esas mujeres han desarrollado cáncer de mama. No es un mero error de comunicación (ya de por sí muy grave), es también un abandono del seguimiento.
0 K 9
#14 arturios
#2 ¿Que queréis cambiar los F16 por Rafale? pues ná, una "revolución de colores" y asunto solucionado.
0 K 11
#9 sat
Van a morir mujeres por el retraso en las comunicaciones y tratamientos? Sí.
1 K 28
#4 rekus
Todo votante de ultraderecha es cómplice de cientos de muertes en nuestro país y miles en el extranjero.
1 K 25
#1 harverto
Si el sistema permite que incompetentes plenos lleguen al poder, es que el sistema no funciona.
Solución: otro fulano aún más incompetente da un golpe de Estado
0 K 12
#11 Andreham
Eso es guiar la lectura a donde te interesa.

"Lo hicimos bien salvo cuando no lo hicimos y resulta que lo que hicimos bien es lo fácil y lo que hicimos mal ya no tanto, pero eh, en algún momento, hm si, quizá, depuraremos responsabilidades; pero no de la consejera responsable, ella es una profesional, y ya hm, y el PSOE qué?"

Esto va para alcama pardillo en #_8, que como buen fascista, le gusta dirigir el relato y que no le repliquen la mentira.
0 K 8

