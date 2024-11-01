Cáncer de mama oculto: la negligencia del Gobierno de Moreno Bonilla podría hundir económicamente a la Junta de Andalucía

Más de 2.000 mujeres en la incertidumbre: un desastre sanitario con consecuencias mortales y derecho a indemnizaciones de la Junta multimillonarias. El desastre sanitario no solo tiene un coste humano, sino también un impacto económico potencialmente devastador para las arcas públicas andaluzas. Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, cualquier persona que sufra un daño como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público tiene derecho a ser indemnizada.