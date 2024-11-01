Cáncer de mama oculto: la negligencia del Gobierno de Moreno Bonilla podría hundir económicamente a la Junta de Andalucía

Más de 2.000 mujeres en la incertidumbre: un desastre sanitario con consecuencias mortales y derecho a indemnizaciones de la Junta multimillonarias. El desastre sanitario no solo tiene un coste humano, sino también un impacto económico potencialmente devastador para las arcas públicas andaluzas. Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, cualquier persona que sufra un daño como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público tiene derecho a ser indemnizada.
| etiquetas: ineptitud politica , homicidios politicos , demandas
Al menos eso fue lo que dijo en campaña el PP y para eso votaron... lo que no sabían es que los pactos con el diablo siempre tienen letra pequeña. Siempre.
Tienen a los españoles moviendo la cola y yendo hacia donde ellos quieren. ¿En que cabeza minimamente amueblada es concebible que la ultra derecha puede o sapa hacer algo bueno? O que solamente es una opción a tener en cuenta.
Y claro, la frase con la que rematan todas las discusiones: "son todos iguales; entre el que entre nos va a robar."
por eso de la importancia de la gente que se manifiesta por otros
Se ha tratado a las enfermas? Si
Se han hecho pruebas preventivas? Si
Se hace seguimiento a las mujeres en el cáncer de mama? Si.
Hay un equipo de comunicación? Si.
Ha habido un error de comunicación que hay que depurar? Si
Esta es la lectura correcta.
Solución: otro fulano aún más incompetente da un golpe de Estado
"Lo hicimos bien salvo cuando no lo hicimos y resulta que lo que hicimos bien es lo fácil y lo que hicimos mal ya no tanto, pero eh, en algún momento, hm si, quizá, depuraremos responsabilidades; pero no de la consejera responsable, ella es una profesional, y ya hm, y el PSOE qué?"
Esto va para alcama pardillo en #_8, que como buen fascista, le gusta dirigir el relato y que no le repliquen la mentira.