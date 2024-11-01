edición general
Las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama suben el tono y hablan de "negligencia penal"

La asociación considera que las disculpas "no son suficiente", mientras la Administración asegura que responderá "con diligencia, seguridad y soluciones".

luspagnolu
La Administración tiene nombre: el gobierno andaluz de Juanma Moreno y la consejera de Salud. Rocío Hernández Soto.
Barney_77
Con todo esto me surge una pregunta ¿Ha valido con las disculpas de la ministra con el tema de las pulseras de víctimas de violencia de género? #1 en el ministerio de igualdad también tienen nombres.
pazentrelosmundos
#2 mi ma bendita... Señor! Ya sabemos de qué pie cojeas, no hace falta demostrarlo en todo momento.

Que asco de aportación y comentario.
Leon_Bocanegra
#2 Ole ole y ole!!!
Que puta miseria de comentario! Bravo, joder, bravo! Me gusta la gente valiente. Que no tiene miedo a que todo el mundo vea lo que hay , sin fachadas. Nada de esconderse.
Mis respetos, compañero camarada.
Macadam
Qué manía con ver el vaso medio vacío
ombresaco
Si esto, en vez de hacerlo alguno de su partido, ¿pondría excusas pidiendo no "politizar" o pediría dimisiones?
sat
Ojalá se junten, denuncien, y las que queden vivas puedan ver a los responsables entrar en la cárcel.
