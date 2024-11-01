·
6
meneos
5
clics
Las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama suben el tono y hablan de "negligencia penal"
La asociación considera que las disculpas "no son suficiente", mientras la Administración asegura que responderá "con diligencia, seguridad y soluciones".
|
etiquetas
:
mujeres
,
fallos
,
cribado
,
cáncer
,
mama
,
negligencia
,
penal
6
0
0
K
83
actualidad
7 comentarios
6
0
0
K
83
actualidad
#1
luspagnolu
*
La Administración tiene nombre: el gobierno andaluz de Juanma Moreno y la consejera de Salud. Rocío Hernández Soto.
2
K
47
#2
Barney_77
*
Con todo esto me surge una pregunta ¿Ha valido con las disculpas de la ministra con el tema de las pulseras de víctimas de violencia de género?
#1
en el ministerio de igualdad también tienen nombres.
3
K
-26
#4
pazentrelosmundos
#2
mi ma bendita... Señor! Ya sabemos de qué pie cojeas, no hace falta demostrarlo en todo momento.
Que asco de aportación y comentario.
0
K
14
#7
Leon_Bocanegra
#2
Ole ole y ole!!!
Que puta miseria de comentario! Bravo, joder, bravo! Me gusta la gente valiente. Que no tiene miedo a que todo el mundo vea lo que hay , sin fachadas. Nada de esconderse.
Mis respetos, compañero camarada.
0
K
9
#5
Macadam
Qué manía con ver el vaso medio vacío
0
K
14
#3
ombresaco
Si esto, en vez de hacerlo alguno de su partido, ¿pondría excusas pidiendo no "politizar" o pediría dimisiones?
0
K
11
#6
sat
Ojalá se junten, denuncien, y las que queden vivas puedan ver a los responsables entrar en la cárcel.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
