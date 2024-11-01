edición general
Cancelan un famoso festival de los cerezos de Japón ante el mal comportamiento de los turistas

Las autoridades de una localidad cercana al monte Fuji, en Japón, cancelaron el festival de los cerezos de este año, alegando que el aumento del número de turistas es inmanejable para los habitantes del lugar. La afluencia de visitantes a la localidad de Fujiyoshida ha provocado atascos de tráfico crónicos y un gran problema de basura, mientras que algunos residentes afirman haber sufrido la intrusión de turistas a sus propiedades. Algunos incluso aseguran que los visitantes defecaron en jardines privados.

#1 Suleiman
Que puto asco de turistas... He estado muchas veces por ahí y en los últimos años, da vergüenza ver ciertos anormales comportarse. Por suerte no son la mayoría, pero cada año que pasa, va a peor.
#5 DeDerechasYOle
#1 Aquí en Madrid también sufrimos la falta de educación de los turistas. Parecen borregos
ombresaco #2 ombresaco
Fodechinchos en Japón...
Connect #3 Connect *
Lo de defecar en jardines puede sonar a bulo pero es más habitual de lo que parece porque muchas veces es gente que tiene que ir al lavabo cada cierto tiempo, y cuando no tiene uno a mano, mea o caga tras el primer seto que encuentra.

No lo justifico, sino que explico una de las consecuencias de la masificación turística en ámbitos donde no hay lavabo cerca: mucha gente mayor con problemas de próstata entre otras.
Javi_Pina #7 Javi_Pina
#3 A nadie le gusta que le planten un pino en su jardín por lo que se ve.
#8 morefeo
#3 Eso pasa en Japón, y aquí mismo en Santillana del Mar también
elgranpilaf #6 elgranpilaf
Una plaga. Eso es lo que son
calde #9 calde
#6 Cómo? Pero si hacer turismo es cultura! Hay que viajar! Conocer sitios nuevos! Cada año a un continente nuevo! Qué es eso de quedarse en la provincia como un aldeano... Eso es de paletos!

:troll:
clavícula #4 clavícula
Por eso no podemos tener cosas bonitas
