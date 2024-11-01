Cancelan un famoso festival de los cerezos de Japón ante el mal comportamiento de los turistas

Las autoridades de una localidad cercana al monte Fuji, en Japón, cancelaron el festival de los cerezos de este año, alegando que el aumento del número de turistas es inmanejable para los habitantes del lugar. La afluencia de visitantes a la localidad de Fujiyoshida ha provocado atascos de tráfico crónicos y un gran problema de basura, mientras que algunos residentes afirman haber sufrido la intrusión de turistas a sus propiedades. Algunos incluso aseguran que los visitantes defecaron en jardines privados.