¿Cabría expulsar a un país de la UE? ¿Hungría traiciona a la UE? (ENG)

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha informado durante años a Moscú sobre información confidencial discutida en las reuniones de la Unión Europea. Szijjártó llamaría a su homólogo ruso Sergei Lavrov durante los descansos en las reuniones de la UE para informar al ministro de Relaciones Exteriores ruso sobre lo que se ha discutido entre los líderes de la UE.
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Y, honestamente, yo ante todas las opciones disponibles lo que preferiría es electrificar toda la economía a toda marcha e instalar un huevo de renovables. Ninguna de las opciones petroleras/gasistas me gustan. Ni Putin, no el pederasta naranja, ni las dictaduras del Golfo.
Sería lo ideal, pero la UE tiene demasiados intereses por parte de cada país como para actuar en conjunto en cosas sensibles.
Cabe reseñar que nos dirigimos a una derecha cada vez más radical en toda Europa, y que medidas como la electrificación es todo lo contrario a sus programas.
Aquí habrá que ver cuando entre Vox y PP en el gobierno, el desastre que hacen, ¿otro impuesto al sol?
Y lo gracioso es que no hay ningún artículo que lo prohíba, simplemente no está contemplada en ningún sitio y en Derecho Internacional, lo que no está autorizado explícitamente, no existe. Y en aquel momento, Tratado de Lisboa de 2009, era una buena idea porque impedía usar la expulsión como arma política entre países y la UE se concebía como algo irreversible y que daría estabilidad al continente
Existe lo que se llama la Opción
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