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¿Cabría expulsar a un país de la UE? ¿Hungría traiciona a la UE? (ENG)

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha informado durante años a Moscú sobre información confidencial discutida en las reuniones de la Unión Europea. Szijjártó llamaría a su homólogo ruso Sergei Lavrov durante los descansos en las reuniones de la UE para informar al ministro de Relaciones Exteriores ruso sobre lo que se ha discutido entre los líderes de la UE.

| etiquetas: ”victor orban””hungría” , ”union europea” , ”cee”
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
javibaz #1 javibaz
Alemania hace exactamente lo mismo con USA, ¿Habría que expulsarlos?
22 K 265
Noeschachi #3 Noeschachi
#1 Me viene a la cabeza el PET danés espiando a Merkel para la NSA. Cosas mas gordas que lo que ha hecho Szijjártózlójsksóz
7 K 91
#6 DenisseJoel
#1 Y Macron con cualquiera que le coja el teléfono.
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Priorat #8 Priorat
#1 Dudo que Alemania haga lo mismo. Una cosa es estar alineado y otra ser agente.
1 K 25
josde #12 josde
#1 Y a Chequia que hace lo mismo que Polonia
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#2 Nasser *
Pues sin simpatizar en absoluto con Orban, yo prefiero comprar petróleo barato al "Sátrapa" ruso que caro al "Sátrapa" Yankee o al "Sátrapa" saudi
16 K 190
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 Y hasta aquí el ejemplo diario de la política internacional son intereses. Si tengo que escoger entre una lista de indeseables, el de mejor precio por el mismo producto.
5 K 82
frankiegth #13 frankiegth *
#4 #2. Lo que no se puede negar es que a 23 de marzo de 2026 la actual guerra entre Ucrania y Rusia se entiende mucho mejor que cuando empezó el 24 de febrero de 2022. Ni el genocidio en Gaza y Cisjordania, ni los ataques al Líbano, Yemen o Siria, ni este nuevo ataque a Irán están desconectados. Considero que Rusia es un país amigo de una Europa, enrarecida por sus alianzas militares, que le vio a tiempo las orejas al lobo. Y lo vemos ahora en Irán, un país que lleva 40 años preparándose para una guerra que se salta todo el derecho internacional y los derechos humanos.
1 K 23
security_incident #5 security_incident
No se puede expulsar a Israel de Eurovisión y se va a poder expulsar a Hungría de la UE
14 K 174
Priorat #9 Priorat
A ver, si eliminamos las sanciones a rusia en petróleo se lo vas a comprar al precio de mercado. ¿O te piensas que te van a hacer descuento? Los descuentos son por estar sancionados. Si no hay sanciones, no hay descuentos.

Y, honestamente, yo ante todas las opciones disponibles lo que preferiría es electrificar toda la economía a toda marcha e instalar un huevo de renovables. Ninguna de las opciones petroleras/gasistas me gustan. Ni Putin, no el pederasta naranja, ni las dictaduras del Golfo.
2 K 41
celyo #14 celyo
#9 no es capaz la UE de emitir a veces un comunicado, como para establecer un plan general de electrificación.

Sería lo ideal, pero la UE tiene demasiados intereses por parte de cada país como para actuar en conjunto en cosas sensibles.

Cabe reseñar que nos dirigimos a una derecha cada vez más radical en toda Europa, y que medidas como la electrificación es todo lo contrario a sus programas.
Aquí habrá que ver cuando entre Vox y PP en el gobierno, el desastre que hacen, ¿otro impuesto al sol?
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karakol #10 karakol
No se puede expulsar a un país de la Unión Europea.

Y lo gracioso es que no hay ningún artículo que lo prohíba, simplemente no está contemplada en ningún sitio y en Derecho Internacional, lo que no está autorizado explícitamente, no existe. Y en aquel momento, Tratado de Lisboa de 2009, era una buena idea porque impedía usar la expulsión como arma política entre países y la UE se concebía como algo irreversible y que daría estabilidad al continente

Existe lo que se llama la Opción

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Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
La UE es un mercado no es una unión politica, Europa si intenta unificar la política exterior se va romper, Europa es muy diversa.
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rusito #11 rusito
Ursula von der Leyen desde Bruselas no envía tanques a Hungría como hizo la URSS durante la Primavera de Praga en la antigua República Checoslovaquía porque no tiene una identidad nacional común, un ejército común. Sus intentos de aplastar movimientos populares contra sus políticas, consisten en sanciones, mas sanciones, quitarles las subvenciones, boicot económico y en último caso expulsión.
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menéame