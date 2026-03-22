El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha informado durante años a Moscú sobre información confidencial discutida en las reuniones de la Unión Europea. Szijjártó llamaría a su homólogo ruso Sergei Lavrov durante los descansos en las reuniones de la UE para informar al ministro de Relaciones Exteriores ruso sobre lo que se ha discutido entre los líderes de la UE.