¿Burbuja en los anuncios inmobiliarios?: las casas se ofertan un 44% más caras de lo que se venden
Un estudio señala que la diferencia entre los precios que muestran portales como Idealista y Fotocasa y los que se firman ante notario se ha triplicado desde 2021
11 comentarios
#1
Atusateelpelo
¿Y no dicen los estudios cuanto mas se paga en negro? Igual eso explica la diferencia entre lo que se pide y lo que se escritura....
8
K
99
#4
srskiner
#2
#1
sigue habiendo tanto en negro como antes?
0
K
10
#8
PerritaPiloto
#1
#4
Los que compramos vivienda financiada no pagamos en negro. No tiene ningún sentido pagar una cantidad en negro si podemos dar ese dinero de entrada y pedir menos de hipoteca.
Para el que compra no tiene ninguna ventaja pagar en negro si de entrada no maneja os dinero negro. De los quince pisos que he visto para comprar este año, no me han pedido en ningún caso que adelante nada en negro. Más que nada porque no puedo sacar decenas de miles de euros de una cuenta corriente, dárselos a…
» ver todo el comentario
0
K
9
#10
elgato79
#8
#1
#4
Si los compradoyson extranjeros como dicen al menos para Madrid, Barcelona y demás ciudades grandes, de seguro hay parte en negro. Esos vienen con la pasta toda junta y no siempre es justificable
0
K
9
#11
PerritaPiloto
#10
Si son extranjeros van a pagar a una agencia intermediaria, que acostumbre a tratar con gente de su país, les hable en su idioma y que trámite todos los papeles necesarios. Pagarán en negro solo si la agencia gestiona algo así. Y más bien no pagarán nada en negro, es mucho más probable que la agencia les clave por conceptos que no tienen que pagar o les inflenla factura, pero ese dinero no lo verá el vendedor.
0
K
9
#9
d5tas
*
#1
La peña se tira mucho el pisto poniendo el precio en los portales. No se si para que de ese 44% pero poniendo como ejemplo personal de 350k anunciado yo acabe pagando 285k.
0
K
7
#2
NPCMeneaMePersigue
Y que ante notario declaras una cosa y luego pagas en negro otra
0
K
20
#7
Pitchford
Habría que saber cómo se ha hecho la comparativa. No creo que con los mismos pisos, primero anunciados y luego escriturados, sino con pisos diversos, por zonas y m2. Probablemente, los pisos anunciados son un subconjunto caro del total de pisos vendidos, dado que los que lleven más tiempo anunciados, por caros, tendrán más probabilidades de ser tomados para la estadística. Los pisos baratos desaparecen en dos días y ni se ven entre los anunciados.
0
K
16
#5
lectordigital
*
Esto ya se sabia que los portales tipo idealista infla escandalosamente el precio de sus anuncios. Hay pisos que estan 6 meses anunciado, como no se venden se quita el anuncio y a los pocos meses lo vuelven a anunciar a un precio igual o mayor. He visto pisos así que llevan 10 o mas años haciendo este ciclo.
1
K
13
#6
Ovlak
*
Nadie anuncia un piso por el mínimo que está dispuesto a aceptar. Acostumbro a señalárselo a quienes usan estos portales como índice de precios. Sirven para observar tendencias, pero no para estudiar precios reales de compra/venta. Es más, las inmobiliarias se dedican a acosar a los particulares que anuncian a través de las plataformas para que inflen el precio anunciado.
0
K
11
#3
LaMinaEnMiPuerta
Está claro que el mayor factor de subida son los anuncios. Le mete subida programada para que cueste siempre más.
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
