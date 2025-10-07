Un brote de sarampión en una familia anti-vacunas provoca una alerta de salud publica [CAT]

Alerta sanitaria en el Garraf: un brote de sarampión originado en una familia anti-vacunas ya ha dejado ocho infecciones confirmadas y un centenar de personas en observación. El Departamento de Salud advierte de que la situación no está controlada y que el riesgo de la enfermedad es muy alto.
| etiquetas: garraf , sarampión , alerta , anti-vacunas
Ante estos devoradores de charlataneria se impone la vacunacion ""obligatoria"" como en italia. Que si no quieres no vacunas al crio, pero dile adios a usar nada del sistema publico, adios a las subvenciones, lo educas por tu cuenta y bajo aportes documentales de que esta siendo correctamente educado o te retiran la custodia.
A muchos se les quita la tontería rápido en cuánto se den cuenta de que les pueden tocar la cartera.
Cada vez somos más y más concentrados en núcleos de población, como se tome a coña esto de las vacunas van a existir muchos disgustos.