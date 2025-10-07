edición general
23 meneos
40 clics
Un brote de sarampión en una familia anti-vacunas provoca una alerta de salud publica [CAT]

Un brote de sarampión en una familia anti-vacunas provoca una alerta de salud publica [CAT]

Alerta sanitaria en el Garraf: un brote de sarampión originado en una familia anti-vacunas ya ha dejado ocho infecciones confirmadas y un centenar de personas en observación. El Departamento de Salud advierte de que la situación no está controlada y que el riesgo de la enfermedad es muy alto.

| etiquetas: garraf , sarampión , alerta , anti-vacunas
20 3 0 K 267 actualidad
12 comentarios
20 3 0 K 267 actualidad
Comentarios destacados:    
TonyStark #1 TonyStark
hay días tontos y tontos todos los días
4 K 49
vviccio #7 vviccio
#1 Hay tontos más peligrosos que otros y los que no se vacunan deberían vivir solos en una montaña perdida.
1 K 14
#2 chochis
Deberían de pagar las costas de todos los niños infectados, por eso de las consecuencias.
2 K 25
johel #10 johel *
#2 A los niños contagiados vacunados no les va a pasar gran cosa, pero a mas de un adulto se lo puede llevar por delante. Y las enfermedades relacionadas, que el sarampion borra parte de la memoria inmunologica... la factura tendria que ser bien maja.
Ante estos devoradores de charlataneria se impone la vacunacion ""obligatoria"" como en italia. Que si no quieres no vacunas al crio, pero dile adios a usar nada del sistema publico, adios a las subvenciones, lo educas por tu cuenta y bajo aportes documentales de que esta siendo correctamente educado o te retiran la custodia.
0 K 11
Andreham #3 Andreham
Delito contra la Salud Pública y que se publicite bien lo que ocurre.

A muchos se les quita la tontería rápido en cuánto se den cuenta de que les pueden tocar la cartera.
2 K 22
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿No se vacunan por alguna religion o secta?
0 K 18
ThePato #5 ThePato
#4 Me apuesto algo a que son nacionalistas, de los de estelada o de Vox, lo mismo da.
1 K 19
a69 #9 a69
#5 Y yo me apuesto a que son unos happyflowers de izquierdas pero con su casoplón/masía.
0 K 11
#12 Strandedandbored
#4 el otro día leía a un imbécil que decía (y lo decía en serio) que el sistema inmunológico de los niños ha sido creado por dios y por lo tanto no corresponde a los hombres alterarlo.
0 K 10
Caresth #8 Caresth
No nos queda más que encomendarnos a Diios o a la Pachamama y desear que la palmen todos. Ya sé que es duro porque habrá algún niño que no tenga culpa de nada, pero es lo mejor que nos puede pasar como sociedad.
0 K 10
#6 KaBeKa
El sentido estúpido que se le está dando a la palabra libertad en estos tiempos no tiene límites. Ahora que no me vacuno por mi libertad, pues nada te vas al campo y vives solo... en libertad.
Cada vez somos más y más concentrados en núcleos de población, como se tome a coña esto de las vacunas van a existir muchos disgustos.
0 K 9
johel #11 johel *
#6 Soy libre de reventarte a ostias, pero tambien soy responsable de las consecuencias y puedo acabar en la carcel por hacerlo. Cada dia mas gente confunde la libertad con la impunidad y cuando se enteran se echan a llorar. Es un infantilismo social intolerable.
0 K 11

menéame