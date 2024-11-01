edición general
7 meneos
14 clics
Un bebé de 11 meses no vacunado en Israel tendrá que sufrir la amputación de sus 4 extremidades tras complicaciones del sarampión [ENG]

Un bebé de 11 meses no vacunado en Israel tendrá que sufrir la amputación de sus 4 extremidades tras complicaciones del sarampión [ENG]

Además, seis bebés sanos (también sin vacunar) ya han muerto por esta enfermedad en su comunidad.

| etiquetas: sarampion , israel , vacunas , brotes , epidemias
6 1 0 K 80 actualidad
6 comentarios
6 1 0 K 80 actualidad
Ankor #1 Ankor
Es la voluntad de Yaweh
1 K 22
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Jugar con Darwin es lo que trae.

Si me dijeras tú que no tenemos vacunas… vale… pero teniendo medios a nuestro alcance no concibo como alguien no es capaz de usar los medios disponibles (vacunas) para evitar que sus hijos mueran o queden con graves secuelas de por vida.

Salvo que me digas que eres un fanático religioso o un ignorante o ambas
0 K 20
Enero2025 #3 Enero2025
Murieron gracias a sus padres no gracias a Dios.
1 K 13
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera *
La vacunación para el sarampión se realiza entre los 12 y 18 meses, porque se confía en la inmunidad de grupa
El artículo dice que ahora las autoridades aconsejan ahora a los 6 meses, supongo por los niños mayores no vacunados
Las vacunas son importantes pero no son un vaso de agua, y si se hacía a los 12 meses sería por algo
La culpa no es de los padres del bebé , pero de los hijos de puta de alrededor
0 K 10
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 acabas de describir la inmunidad de grupo y como está fallando por los cenutrios antivacunas
0 K 20
Bhuvaya #5 Bhuvaya
Su falso Dios les está pidiendo más sacrificios y holocaustos para acabar con la plaga.
0 K 6

menéame