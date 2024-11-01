·
Un bebé de 11 meses no vacunado en Israel tendrá que sufrir la amputación de sus 4 extremidades tras complicaciones del sarampión [ENG]
Además, seis bebés sanos (también sin vacunar) ya han muerto por esta enfermedad en su comunidad.
#1
Ankor
Es la voluntad de Yaweh
1
K
22
#2
Verdaderofalso
*
Jugar con Darwin es lo que trae.
Si me dijeras tú que no tenemos vacunas… vale… pero teniendo medios a nuestro alcance no concibo como alguien no es capaz de usar los medios disponibles (vacunas) para evitar que sus hijos mueran o queden con graves secuelas de por vida.
Salvo que me digas que eres un fanático religioso o un ignorante o ambas
0
K
20
#3
Enero2025
Murieron gracias a sus padres no gracias a Dios.
1
K
13
#4
u_1cualquiera
*
La vacunación para el sarampión se realiza entre los 12 y 18 meses, porque se confía en la inmunidad de grupa
El artículo dice que ahora las autoridades aconsejan ahora a los 6 meses, supongo por los niños mayores no vacunados
Las vacunas son importantes pero no son un vaso de agua, y si se hacía a los 12 meses sería por algo
La culpa no es de los padres del bebé , pero de los hijos de puta de alrededor
0
K
10
#6
Verdaderofalso
#4
acabas de describir la inmunidad de grupo y como está fallando por los cenutrios antivacunas
0
K
20
#5
Bhuvaya
Su falso Dios les está pidiendo más sacrificios y holocaustos para acabar con la plaga.
0
K
6
