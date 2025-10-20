Borrell: "Cada vez que Trump habla con Putin, Putin le camela"

Josep Borrell reconoce que esta vez tampoco se fía de la tregua en Gaza: "Es tan frágil como los los anteriores. Sería la tercera vez que una tregua se rompe y las dos veces anteriores las rompió Israel de forma unilateral".
| etiquetas: borrell , trump , putin , gaza , israel
Von der Leyen es una perfecta don nadie, Trump un cretino, Putin un sátrapa miserable, los franceses no saben ni por dónde les da el aire y los alemanes sacándole la cara a un genocida.
En el país de los ciegos...
Y de los british, mejor ni hablemos.
Como dijo el ínclito ... ¡menuda tropa!
www.youtube.com/watch?v=uRFbcT9ZRBA&list=RDuRFbcT9ZRBA&start_r
¿Los que quieren parar a Israel también son belicistas?