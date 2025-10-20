edición general
Borrell: "Cada vez que Trump habla con Putin, Putin le camela"

Josep Borrell reconoce que esta vez tampoco se fía de la tregua en Gaza: "Es tan frágil como los los anteriores. Sería la tercera vez que una tregua se rompe y las dos veces anteriores las rompió Israel de forma unilateral".

#1 Celsar
Cómo será de absurdo el mundo que Borrell parece un foco de razón...
4
#6 cromax
#1 Es que la competencia tampoco es que esté muy dura.
Von der Leyen es una perfecta don nadie, Trump un cretino, Putin un sátrapa miserable, los franceses no saben ni por dónde les da el aire y los alemanes sacándole la cara a un genocida.
En el país de los ciegos...
3
#7 HeilHynkel
#6

Y de los british, mejor ni hablemos. :roll:

Como dijo el ínclito ... ¡menuda tropa!
0
#10 pirat
#1 Falta saber quien habla, si josep o jose...
0
#9 arreglenenlacemagico
#8 ninguna es parte de su credo rusoplanista , todos los lideres europeos son beligerantes no como los pacíficos rusos que no molestan ni a su vecino xD
3
#5 Jodere
Putin, Trump y Netanyahu vaya trió de trileros y asesinos.
2
#4 carakola
Vete a la mierda , Borrell. Aún te están esperando en el campo de batalla, belicista miserable. Relacionada: www.huffingtonpost.es/entry/borrell-guerra-ucrania-gas-petroleo-rusia_
0
#8 theMooche
#4 ¿Qué guerra ha comenzado Borrell para calificarlo de belicista?
¿Los que quieren parar a Israel también son belicistas?
1
#3 CharlesBrowson
Se lo han dicho sus sacais
1

