Bélgica mandará un oficial de su Ejército a Groenlandia para participar en la 'Operación Resistencia Ártica'

Bélgica mandará el próximo lunes, 19 de enero, un oficial de su Ejército para participar en la 'Operación Resistencia Ártica', una misión internacional de reconocimiento de Groenlandia, uniéndose así a otros países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, o Noruega que ya han enviado tropas con la vista puesta en garantizar la seguridad en el Ártico.