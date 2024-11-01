edición general
Bélgica mandará un oficial de su Ejército a Groenlandia para participar en la 'Operación Resistencia Ártica'

Bélgica mandará el próximo lunes, 19 de enero, un oficial de su Ejército para participar en la 'Operación Resistencia Ártica', una misión internacional de reconocimiento de Groenlandia, uniéndose así a otros países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, o Noruega que ya han enviado tropas con la vista puesta en garantizar la seguridad en el Ártico.

security_incident
Que vergüenza la virgen. Que nos invadan ya. Que nos esclavicen
Dav3n
#3 Esto empieza a parecer una peli de Alfredo Landa: vente a Groenlandia, Pepe.

Nah, no preocuparse, que dicen que solo van a tomar apuntes para ver cómo reforzar las defensas. xD
Tr13ce
#3 Esa es la idea que se tiene si no se tiene ni idea. Lo importante no es el número, es contar con el apoyo. Si ves "banderas" de 30 países no es lo mismo que ver de un país. Espero que se entienda el mensaje.
fofito
#18 El mensaje es el de siempre,mucha palabrería y pocos hechos.
Guanarteme
¡Y nosotros vamos a mandar a la cabra de la legion! CÁ-GA-TE-TRUMP.

Eso sí, con un ponchito de lana y un gorrito con dos agujeritos para los cuernos, no vaya a pasar frío, angelica ¡Y se los va a tejer Margarita Robles!
Gry
#4 Es lo que están haciendo todos para preparar el envío de más tropas.
Jakeukalane
#5 pues que las preparen y las envíen más rápido...
Jointhouse_Blues
No me esperaba esta, la verdad. A ver si esto es el detonante de "algo".
Jakeukalane
#1 no hacer nada y esto es lo mismo
Lerena
A ver si entiendo bien la noticia... ¿ Bélgica Va a enviar a un Oficial de su ejército ?
Veelicus
#7 No hace mas gente para rendirse.
Deviance
#7 Si, pa intimidar o a saber qué......
xD xD
cosmonauta
Viniendo de #_3 no sé si es ironía o hablas en serio. Me temo que lo segundo.

Pero vamos, que si enviasen una división estarías diciendo que exageran, que si donde van, que si son unas maniobras. ¿Te suena?

El tema es tirar mierda.
suppiluliuma
#10 Es completamente en serio. Pero se refiere a Rusia.
pitercio
Esto es un paripé porque no se atreven a mandar a Trump a la mierda.
oceanon3d
Si mañana todos los líderes de la UE salen en conjunto y sin fisuras con un: "Sr Trump váyase usted a la mierda" este tío se acojona.

Es solo un matón de patio de colegio: si le plantan cara, y ve la fuerza que si tenemos, se acojona.

Pero en esta UE de derechitas valientes y células de extrema derecha Trumpistas va a ser que no.
suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM no saben que antes de desplegar un contingente en otro país, primero se envía a un equipo para determinar aspectos tan nimios como dánde desplegarlos, como alimentarlos, como tenerlos abastecidos de munición, etc.

Odian tanto a Europa que cualquier cosa les vale, con tal de quejarse. Y la razón es muy simple. Los países europeos no tienen la clase de regímenes que a ellos les gustan, como Rusia y China, o, al menos, EEUU y Hungría. Por eso no les oiréis rasgarse las vestiduras ante el silencio de Orbán sobre Groenlandia. No tienen ningún problema con los dirigentes que le rindan pleitesía a Su Majestad Imperial Naranja, con tal de que sean ultraderechistas.
manzitor
Si la vergüenza es que esto sea noticia.
URAI
Fantástico! Se van a cagar la pata abajo.
Nuisaint
Esto es como ir a un restaurante y dejar 1 céntimo de propina... para eso mejor nada, porque parece que te estás riendo de Groenlandia
nosomosnaiderl
A ver qué hace USA con Groenlandia. Algo va a hacer. Ya lo ha demostrado con Maduro, que hablar pa na no es lo suyo. Me pregunto para que quieren Groenlandia, si los supuestos recursos están a x metros bajo el hielo
Dav3n
#6 Muy probablemente, comprarla. Con la presión necesaria, Dinamarca venderá.

Si no nos ponemos de a buenas con los rusos, los yankees solo tienen que cortar el flujo de la energía y listos.

Eso o salta todo el sistema por los aires y ya dará un poco igual, si total, estamos al borde del abismo.
