Bélgica mandará un oficial de su Ejército a Groenlandia para participar en la 'Operación Resistencia Ártica'

Bélgica mandará el próximo lunes, 19 de enero, un oficial de su Ejército para participar en la 'Operación Resistencia Ártica', una misión internacional de reconocimiento de Groenlandia, uniéndose así a otros países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, o Noruega que ya han enviado tropas con la vista puesta en garantizar la seguridad en el Ártico.
| etiquetas: bélgica , oficial , ejército , groenlandia
Nah, no preocuparse, que dicen que solo van a tomar apuntes para ver cómo reforzar las defensas.
Eso sí, con un ponchito de lana y un gorrito con dos agujeritos para los cuernos, no vaya a pasar frío, angelica ¡Y se los va a tejer Margarita Robles!
Pero vamos, que si enviasen una división estarías diciendo que exageran, que si donde van, que si son unas maniobras. ¿Te suena?
El tema es tirar mierda.
Es solo un matón de patio de colegio: si le plantan cara, y ve la fuerza que si tenemos, se acojona.
Pero en esta UE de derechitas valientes y células de extrema derecha Trumpistas va a ser que no.
Odian tanto a Europa que cualquier cosa les vale, con tal de quejarse. Y la razón es muy simple. Los países europeos no tienen la clase de regímenes que a ellos les gustan, como Rusia y China, o, al menos, EEUU y Hungría. Por eso no les oiréis rasgarse las vestiduras ante el silencio de Orbán sobre Groenlandia. No tienen ningún problema con los dirigentes que le rindan pleitesía a Su Majestad Imperial Naranja, con tal de que sean ultraderechistas.
Si no nos ponemos de a buenas con los rusos, los yankees solo tienen que cortar el flujo de la energía y listos.
Eso o salta todo el sistema por los aires y ya dará un poco igual, si total, estamos al borde del abismo.