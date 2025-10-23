edición general
Ayuso privatiza el tratamiento de protonterapia para enfermos de cáncer porque sigue sin instalar las dos máquinas que donó Amancio Ortega en 2021

Ayuso privatiza el tratamiento de protonterapia para enfermos de cáncer porque sigue sin instalar las dos máquinas que donó Amancio Ortega en 2021

Licita un contrato por dos millones para que los pacientes puedan recibir esta terapia, mientras termina las obras en los hospitales de Fuenlabrada y La Paz para instalar los dos aceleradores entregados por el empresario. No se puede dar “una fecha exacta”, señalan desde Sanidad. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso está licitando un nuevo contrato para poder prestar un tratamiento muy especial y caro a determinados enfermos de cáncer: la protonterapia (un tipo de radioterapia que usa protones).

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Seguro que la Quiron sera la adjudicaría de esa privatización,
1 K 32
lonnegan #2 lonnegan
No se que mas hace falta para que la gente se de cuenta de que la derecha odia la sanidad pública.
1 K 31
#4 SantanaS
#2 odia a los pobres
0 K 8
#3 concentrado
Aquí se ve lo que la CAM considera prioritario: ha generado montones de contratos para sus amigos de "urgencia" para cantidad ingente de chorrocosas, pero para instalar este aparato licita todo a ritmo administrativo. Me gustaría conocer qué velocidad ha seguido la licitación de la privatización.
0 K 20
Torrezzno #8 Torrezzno
De hecho la seguridad social paga a la privada para dar el tratamiento de protónterapia a los pacientes con cáncer. Sobretodo a niños
0 K 20
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Licita un contrato por dos millones para que los pacientes puedan recibir esta terapia,

Errónea, subcontratar un servicio no es privatizarlo.
0 K 15
Kantinero #6 Kantinero
Encima son los mismos que endiosan a Amancio
0 K 12
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
La historia ya no es que sean unos odiadores profesionales, unos mentirosos o unos ladrones, es que son unos putos inútiles. Pudren todo lo que tocan.
0 K 12
pitercio #10 pitercio
Al final tenía razón el coletas :coletas: con que los trastos de Amoncio no servían para nada bueno sino todo lo contrario.
0 K 12
Torrezzno #13 Torrezzno *
#10 ni tu ni el coletas tenéis ni idea. Me resulta insultante hablar en esos términos de una máquina que es la punta de lanza en el tratamiento del cáncer con muchísima más precisión y menos efectos secundarios que la radiotepia, se usa sobre todo para canceres que están cerca de órganos sensibles y en niños . Cuesta unos 100 millones de euros la instalación completa y puede salvar la vida a muchísimas personas. Dejad de decir mierda, por ponerlo en contexto con un año de presupuesto del congreso de los diputados podrían instalar dos de ellas
0 K 20
Spirito #5 Spirito
¿Y esto no hay nadie que lo denuncie ante los juzgados?
0 K 9
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 Para que le toque un juez amigo o lo retrasen hasta que prescriba, como lo que esta pasando con el corrupto confeso.
0 K 20
angelitoMagno #12 angelitoMagno *
#5 No es ilegal que el estado subcontrate servicios a empresas privadas. ¿Qué se va a denunciar?
0 K 15
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#12 Lo ilegal es que tenga dos maquinas para eso desde hace 4 años y no las instale ni use siquiera
0 K 20

menéame