Ayuso privatiza el tratamiento de protonterapia para enfermos de cáncer porque sigue sin instalar las dos máquinas que donó Amancio Ortega en 2021

Licita un contrato por dos millones para que los pacientes puedan recibir esta terapia, mientras termina las obras en los hospitales de Fuenlabrada y La Paz para instalar los dos aceleradores entregados por el empresario. No se puede dar “una fecha exacta”, señalan desde Sanidad. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso está licitando un nuevo contrato para poder prestar un tratamiento muy especial y caro a determinados enfermos de cáncer: la protonterapia (un tipo de radioterapia que usa protones).
para sus amigosde "urgencia" para cantidad ingente de chorrocosas, pero para instalar este aparato licita todo a ritmo administrativo. Me gustaría conocer qué velocidad ha seguido la licitación de la privatización.
Errónea, subcontratar un servicio no es privatizarlo.