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La Audiencia de Madrid juzga a Echenique por un tuit en el que hablaba de "deportar sacerdotes" por pederastia

La Audiencia de Madrid juzga a Echenique por un tuit en el que hablaba de "deportar sacerdotes" por pederastia

Echenique replicó en la red social X al respecto: "Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".

| etiquetas: echenique , madrid , juicio , sacerdotes , pederastia , deportación
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
zhensydow #1 zhensydow
Si la justicia es seria debería empezar por investigar si la afirmación es estadísticamente falsa o verdadera.

Igual la carcajada se escucha hasta el trono de pedro.
4 K 59
#2 EISev
#1 ¿Esto vale también para otras noticias de sucesos?

El discurso de odio debería molestar y ser delito independientemente de sobre qué colectivo se generalice
1 K 23
Poplíteo #3 Poplíteo
#2 No. El colectivo de los violadores es perfecto acreedor de todo el odio que se les quiera dedicar.
1 K 29
Tito_Keith #4 Tito_Keith
#3 es que algunos se lían y para atacar a unos por un comentario chorra en internet terminan defendiendo pederastas.
Discurso de odio, hay que joderse
1 K 27
#9 EISev
#4 eso se llama falacia del hombre de paja

Alguien opina "No deberías limitar el delito de odio únicamente en caso de X colectivos"

Le responden "estás defendiendo a pederastas"

Eso es una falacia como la copa de un pino.
1 K 23
Feindesland #5 Feindesland *
#1 #2 Espera, que miramos estadísticamenhte cuántos de esos sacrdotes abusadores son gays... Y verás la que liamos...
¿Cuantos abusan de niños y cuántos de niñas? ¿Será relevante?

verás...
1 K 28
#6 Korsakov
#5 Y cuantos son hombres violadores comparados con monjas.
0 K 6
Feindesland #8 Feindesland
#6 Pues eso. Que la sgeneralizaciones gilipollas llevan a lo que llevan...
1 K 28
ostiayajoder #12 ostiayajoder *
#2 Es curioso pq tiene pinta de q el echenique estaba respondiendo a alguien q decia eso de lo q hablas....

Y solo juzgan a Echenique.... Asi q deberias estar indignado con q el otro no sea juzgado o con q lo sea Echenique...

Pero aqui estas, defendiendo el racismo...
0 K 9
#13 EISev
#12 Pero aqui estas, defendiendo el racismo...

Reportado por insultos directos. Otra falacia más
0 K 12
ostiayajoder #14 ostiayajoder
#13 pero es falacia o insulto directo?
0 K 9
#15 EISev
#14 ¿me dices que vengo a defender el racismo y me lo tengo que tomar como un cumplido? Creo que estás bastante confundido o no te das cuenta de que estás insultando solo por tener razón en internet.

En cualquier caso no tengo por qué aguantarlo.
1 K 23
#11 detectordefalacias
Los árboles no os dejan ver el bosque.
Esto es porque es Echenique, si se ponen a juzgar los tuits por delito de odio implosiona twitter... el problema es que es Echenique y ha dirigido su odio contra un colectivo que:
- Ha tenido campos de concentración de mujeres
- Ha raptado niños de familias pobres para regalárselos a familias pudientes
- Ha abusado de niños

Pero goza de especial protección por aquellos que dicen estar en contra de todo ello, pero miran a otro lado
2 K 32
manzitor #10 manzitor
Alguien debería poner una tasa judicial extra a estos mafiosos de AC
1 K 31
#7 tierramar *
A quienes debieran estar juzgando es a Montoro, Cospedal, Aznar por Irak,.... y todos los corruptos del PPSOE corrupcion-ppsoe.es/casos/
0 K 17
Rogue #16 Rogue
Si observas la libertad de expresión de Vito Quiles o Dani Naziocupa, te das cuenta que cosas que diga Echenique o Willy Toledo son memeces comparado con ello.
0 K 14

menéame