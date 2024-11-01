La Audiencia de Madrid juzga a Echenique por un tuit en el que hablaba de "deportar sacerdotes" por pederastia

Echenique replicó en la red social X al respecto: "Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".
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Igual la carcajada se escucha hasta el trono de pedro.
El discurso de odio debería molestar y ser delito independientemente de sobre qué colectivo se generalice
Discurso de odio, hay que joderse
Alguien opina "No deberías limitar el delito de odio únicamente en caso de X colectivos"
Le responden "estás defendiendo a pederastas"
Eso es una falacia como la copa de un pino.
¿Cuantos abusan de niños y cuántos de niñas? ¿Será relevante?
verás...
Y solo juzgan a Echenique.... Asi q deberias estar indignado con q el otro no sea juzgado o con q lo sea Echenique...
Pero aqui estas, defendiendo el racismo...
Reportado por insultos directos. Otra falacia más
En cualquier caso no tengo por qué aguantarlo.
Esto es porque es Echenique, si se ponen a juzgar los tuits por delito de odio implosiona twitter... el problema es que es Echenique y ha dirigido su odio contra un colectivo que:
- Ha tenido campos de concentración de mujeres
- Ha raptado niños de familias pobres para regalárselos a familias pudientes
- Ha abusado de niños
Pero goza de especial protección por aquellos que dicen estar en contra de todo ello, pero miran a otro lado