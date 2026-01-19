edición general
49 meneos
48 clics
Álvaro García Ortiz acusa al Supremo de "redefenir" el derecho penal para condenarle por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso

Álvaro García Ortiz acusa al Supremo de "redefenir" el derecho penal para condenarle por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso

La Abogacía del Estado que representa a Álvaro García Ortiz ha presentado ante el TS el incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación. El escrito señala que la sentencia que condena al acusado por un delito de revelación de datos reservados "no aplica el tipo penal, sino que lo redefine ampliando su alcance más allá de lo previsto por el legislador, y creando un supuesto de punición no contemplado en la norma, causando una reacción penal desproporcionada"

| etiquetas: fiscal general del estado , álvaro garcía ortiz , lawfare
41 8 1 K 297 actualidad
27 comentarios
41 8 1 K 297 actualidad
Comentarios destacados:      
Thornton #1 Thornton *
Puesto en limpio: que los magistrados del Supremo han hecho de su capa un sayo y han reinterpretado la ley para dictar una condena que ya tenían decidida antes de empezar el jucio.
8 K 114
#2 candonga1
#1 Marchena se está mostrando como el elemento más tóxico para la credibilidad del sistema judicial español.
2 K 51
ostiayajoder #10 ostiayajoder
#2 bueno....

Q ahi esta Peinado....
1 K 28
#14 candonga1
#10 Peinado es un mindundi que solo lo conocen en España, en cambio Marchena ha estado en lo más alto del derecho penal español.
0 K 20
makinavaja #8 makinavaja
#1 Vamos, lo que todos sabíamos, y lo que la mayoría de jueces lleva tiempo haciendo...
1 K 31
Desideratum #27 Desideratum
#1 Eres demasiado diplomático.

El Supremo es, según el fiscal y de cualquiera que no esté envenenado o que tenga dos dedos de frente, un presunto nido de delincuentes prevaricadores que nadie puede demostrar que lo son porque son los últimos que deciden sobre los demás.

En definitiva, una piara de canallas que ha arrastrado y sodomizado la justicia por el barro más nausebundo.
0 K 19
oceanon3d #4 oceanon3d
Redefenir el derecho= lawfare para los mas despistados.
5 K 71
Quel #6 Quel
Relato, realto, realato ...
:shit:
1 K 21
Dene #3 Dene
Les acusa de prevaricación sin acusarles de prevaricación
1 K 21
oceanon3d #5 oceanon3d *
#3 Los votos particulares de las dos juezas ya lo dejaba caer de la misma forma.
3 K 48
#18 candonga1
#16 Si se dice que en esta operación el operado ha dado por culo al cirujano, éste está en todo su derecho de demostrar la verdad.
0 K 20
#19 Tensk
#18 Vamos, que te sales por peteneras para declarar juego revuelto y aquí no ha pasado nada ¿no?

En fin.
0 K 10
#20 candonga1
#19 No, el ejemplo lo has puesto tú, yo solo he empujado la pelota a gol que estaba votando sobre la línea.
0 K 20
#21 Tensk
#20 ¿Mande? no, tú te has salido por Cuenca haciendo el Camino de Santiago francés.
0 K 10
#22 candonga1 *
#21 Claro hombre, claro... pero en tu ejemplo te habías dejado lo de que el operado había dicho a la gente que era él el que daba pol culo al cirujano.
0 K 20
#23 Tensk
#22 Eso no es así como lo cuentas, y lo sabes.

Pero da igual. Incluso aunque fuese así como lo cuentas, el cirujano sigue sin tener derecho a, por su cuenta y riesgo, divulgar esa información.

Y lo sabes, pero te da igual porque el relato es más importante que la legalidad para ti. Anda, mira, justo como al ya ex-FGE, qué cosas, y por eso lo condenaron..

Cachis.
0 K 10
#25 candonga1
#23 Sí es así, el operado de almorranas decía que él había operado cirujano.... y lo sabes.

Y repito, el ejemplo lo has puesto tú.
0 K 20
#26 Tensk
#25 Si eso reescribe la primera frase que o te falta un "al" o querías decir otra cosa.

Sí, el ejemplo lo puse yo, porque es el ejemplo fácil de entender para saber por qué el FGE hizo lo que no debería hacer. Tú deberías ser capaz de venir con tu propio símil pero supongo que lo tienes complicado. Hay una diferencia entre operar y dar por culo, diría yo. Igual para ti no.
0 K 10
ostiayajoder #24 ostiayajoder *
Lo malo de ese razonamiento es q realmente lo q pasa es q 'TU DICES q el medico te ha dicho q no tienes hemorroides' cuando te ha dicho q las tienes.

El problema es q has involucrado a un tercero en tu mentira. Puede defenderse ese tercero?
0 K 9
Quel #7 Quel *
#_5 De esos dos votos se puede concluir que 5 magistrados están prevaricando o que 2 magistradas esta compradas. Cada cual que decida que creer.
0 K 6
Battlestar #9 Battlestar
#7 Hay una tercera posibilidad, que sean las dos cosas cosas.

Tan vergonzoso es leer la condena diciendo que "bueno, si el no lo hizo, alguien de su entorno lo haría con su consentimiento" como vergonzoso es leer los votos particulares diciendo "bueno, si, metió la pata hasta el cuello confirmando las informaciones rompiendo el secreto, pero que su intención era buena para salvar la reputación de la institución".

Lo justo con los datos que tenemos me parece que hubiera sido absolverlo de la filtración pero condenarlo por la metida de pata de la nota de prensa.
1 K 20
ostiayajoder #11 ostiayajoder
#9 Yo pensaba q iban a hacer eso pq NO SE si sacar esa nota es delito o se puede interpretar como tal.

La pelicula q se han montado, sin embargo, para condenarle me parece follarse el estado de derecho, sinceramente.

Es la prueba de q la Justicia no es justa y no se aplica a todos por igual dicho por el Supremo. Una barbaridad o bueno....

El Nuevo Orden Mundial...
2 K 40
Battlestar #17 Battlestar
#11 No creo que fuera intencional más bien una cagada superlativa, pero ciertamente parece a priori una negligencia grave y eso siempre puede ser delito.
0 K 10
#12 Tensk
#9 Si he entendido bien, la propia nota de prensa en el momento de su redacción implicaba filtrar datos a quien no tenía que acceder a ellos (la que los escribía). ¿No?
0 K 10
Battlestar #13 Battlestar
#12 No, la nota confirmaba lo que hasta la fecha eran informaciones que rondaban por los medios.
0 K 10
#16 Tensk
#13 ¿En serio hay que explicar esto? No es lo mismo que tu vecino diga que, por lo que le parece, te has operado de hemorroides, a que sea el cirujano quien lo diga. ¿Se entiende el símil?
0 K 10
Quel #15 Quel
#9 El FGE sabe que alguien de su entorno ha filtrado unos datos reservados y ... ¿ lo oculta ? Ciertamente vergonzoso.
1 K 21

menéame