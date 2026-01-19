Álvaro García Ortiz acusa al Supremo de "redefenir" el derecho penal para condenarle por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso

La Abogacía del Estado que representa a Álvaro García Ortiz ha presentado ante el TS el incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación. El escrito señala que la sentencia que condena al acusado por un delito de revelación de datos reservados "no aplica el tipo penal, sino que lo redefine ampliando su alcance más allá de lo previsto por el legislador, y creando un supuesto de punición no contemplado en la norma, causando una reacción penal desproporcionada"
Q ahi esta Peinado....
El Supremo es, según el fiscal y de cualquiera que no esté envenenado o que tenga dos dedos de frente, un presunto nido de delincuentes prevaricadores que nadie puede demostrar que lo son porque son los últimos que deciden sobre los demás.
En definitiva, una piara de canallas que ha arrastrado y sodomizado la justicia por el barro más nausebundo.
En fin.
Pero da igual. Incluso aunque fuese así como lo cuentas, el cirujano sigue sin tener derecho a, por su cuenta y riesgo, divulgar esa información.
Y lo sabes, pero te da igual porque el relato es más importante que la legalidad para ti. Anda, mira, justo como al ya ex-FGE, qué cosas, y por eso lo condenaron..
Cachis.
Y repito, el ejemplo lo has puesto tú.
Sí, el ejemplo lo puse yo, porque es el ejemplo fácil de entender para saber por qué el FGE hizo lo que no debería hacer. Tú deberías ser capaz de venir con tu propio símil pero supongo que lo tienes complicado. Hay una diferencia entre operar y dar por culo, diría yo. Igual para ti no.
El problema es q has involucrado a un tercero en tu mentira. Puede defenderse ese tercero?
Tan vergonzoso es leer la condena diciendo que "bueno, si el no lo hizo, alguien de su entorno lo haría con su consentimiento" como vergonzoso es leer los votos particulares diciendo "bueno, si, metió la pata hasta el cuello confirmando las informaciones rompiendo el secreto, pero que su intención era buena para salvar la reputación de la institución".
Lo justo con los datos que tenemos me parece que hubiera sido absolverlo de la filtración pero condenarlo por la metida de pata de la nota de prensa.
La pelicula q se han montado, sin embargo, para condenarle me parece follarse el estado de derecho, sinceramente.
Es la prueba de q la Justicia no es justa y no se aplica a todos por igual dicho por el Supremo. Una barbaridad o bueno....
El Nuevo Orden Mundial...