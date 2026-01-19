Álvaro García Ortiz acusa al Supremo de "redefenir" el derecho penal para condenarle por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso

La Abogacía del Estado que representa a Álvaro García Ortiz ha presentado ante el TS el incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación. El escrito señala que la sentencia que condena al acusado por un delito de revelación de datos reservados "no aplica el tipo penal, sino que lo redefine ampliando su alcance más allá de lo previsto por el legislador, y creando un supuesto de punición no contemplado en la norma, causando una reacción penal desproporcionada"