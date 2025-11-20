Un agente de la Guardia Civil detenido con cerca de 120 kilos de cocaína

Un Guardia Civil ha sido detenido en Bilbao tras ser sorprendido con cerca de 120 kilos de cocaína mientras viajaba en el coche patrulla, según ha adelantado El Correo y ha podido confirmar Infobae España. Ha ocurrido en las inmediaciones del puerto. La investigación sigue su curso y la Comandancia de Bizkaia no ha querido precisar más detalles. EFE ha añadido que el detenido ingresará en prisión provisional.