Un agente de la Guardia Civil detenido con cerca de 120 kilos de cocaína

Un Guardia Civil ha sido detenido en Bilbao tras ser sorprendido con cerca de 120 kilos de cocaína mientras viajaba en el coche patrulla, según ha adelantado El Correo y ha podido confirmar Infobae España. Ha ocurrido en las inmediaciones del puerto. La investigación sigue su curso y la Comandancia de Bizkaia no ha querido precisar más detalles. EFE ha añadido que el detenido ingresará en prisión provisional.

Ya transportan a las dependencias los 105 kilos.
#1 - Mi teniente, almacenados los 90 kilos.
#8 Tras publicar la noticia confirman que los 50Kg siguen a buen recaudo.
#12 Están viendo donde pueden guardar los 40Kg.... tienen una caja de seguridad que para 30kg va vien, aún sobraría para otros 10kg
#17 El problema es que los 20 kg se tienen que llevar custodiados
#39 yo creo que al tratarse solo de 10kg no es necesario
#44 Por unos gramillos sueltos de nada no vale la pena ni ir a juicio...
#50 ¿Gramillos de qué?
#58 circulen
#58 harina, al final era harina en los bolsillos.
#66 Arena de playa...
#8 Habrá que avisar al juez de la incautación de los 50 kg...
#1 Yo aquí empezaría al revés: La cantidad incautada fue de 200 kg y el ahora detenido transportaba los 120kg aprehendidos
#33 Joder, el acusado debía llevar la patrullera llena.
#1 Yo pondría a buen recaudo esos 74 Kg. que luego se van perdiendo por el camino.
A ver, tampoco nos cebemos en la Metemérita, que seguramente era para consumo propio.
#2 ...o consumo del cuartelillo.... :-D
#10 También, también, como decía el anuncio, lo compartido sabe mejor
#2 Se hacerca la Navidad y hay que estar preparado :troll:
#2 Siendo picoleto, 120 kg de farlopa no le dan ni para una semana.
Un agente con 120kg en el coche patrulla ya te digo que no trabaja solo.
#14 Pudo hacer varios viajes para cargar el coche el solo. :-)
#25 hay que tener cuidado con la espalda al levantar peso
#30 No sé como serán los fardos de farlopa (sólo he visto los paquetes de kilo), si todavía los hacen de 50Kg o ahora son de 20 o 25 porque lo exige el convenio de policías y estibadores de farlopa.
A este le han pillado, pero ¿cuántas veces habrá hecho lo mismo sin que le pillaran?
#6 decadas y antes habria otros, como en la mayoria de puertos y aeropuertos
#6 Para que la coca entre en España tiene que haber colaboradores en muchos ámbitos.
Y prácticamente toda la cocaína de Europa entra por España. Por algo será.
#35 En realidad es port Amberes y Roterdam por donde entra mas droga. Incluso hicieron un documental sobre el tema.
Si que es cierto que por España entra bastante pero menos.
#43 Tienes razón. Por España entra mucha coca pero no la mayoría. Eso le corresponde al hachís.
Esto tiene que ser un caso aislado. No es posible
#5 Si, por supuesto... que le hayan cogido es un caso aislado y no volverá a repetirse... :troll:
#5 Son humanos y por eso no son perfectos pero en seguida cazan a todos los descarriados y para nada es algo habitual :troll:
#18 se lo han plantado allí o es para consumo propio :troll:
Me faltan usuarios de los que piden mano dura contra los delincuentes, por qué será.
#19 buscando mandanga en otro lado seguramente xD
#19 Y los que preguntan la nacionalidad.
#19 Probablemente se hayan puesto de acuerdo en no decir nada sobre algo que es de sentido común, para que tú puedas decir tu frase :-D
#19 Especialmente duras para quien debe velar por el cumplimiento como cuerpos de seguridad, politicos y fiscales
Ya está custodiado en dependencias judiciales los 70 kg, ojalá le caiga una buena.
El laboratorio va a determinar el grado de pureza de los 90 kgs
Estaba claro que en algunos sectores la condena al Fiscal General se iba a festejar a lo grande...
#51 España esa democracia plena tutorizada por Judicatura, FFAA, FFSS. ¬¬

Ay plena, plenita, pleena... pleena, plena de corrupciooón. {0x1f483} {0x1f483} {0x1f483}
No os cebeis con lo de los kilos, ya lo ha dicho la propia GC: "La Comandancia ha confirmado que una cantidad de droga cercana a la comentada ha sido la encontrada en el coche".
Pues eso, que estás cosas siempre tienen mermas, como el vino cuando envejece en las barricas.
Poco me parece
Para consumo propio.
#7 Se lo pedía 'el Cuerpo'.
#7 Consumo propio significa que es para que lo consuma su cuerpo, ¿no? :troll:
En Bilbao, 120 kilos, consumo propio :troll:
#48 en Bilbao les gustan los tiros cargaditos :troll:
#48 eso es pal speed, que es el producto autóctono.

De lo que no me queda duda es que le meten preso de frente por inútil, no por narco.
Cónsumo propio de manual, ¿Quién no ha pillado cien kg de perico para una noche de sábado?
¿Cuándo sacan la estadística de miembros de los cuerpos de seguridad del estado detenido o condenados cada año por delitos varios? Es que lo de casos aislados ya suena a cachondeo.
#67 Fijate si serán comunes que tienes noticias todos los días.
caso ailsado....
¿Comía jamón? ¿Es español o es "español"?
Qué malpensados sois. El pavo se juega la vida heroicamente para hacer un decomiso fuera de sus horas de servicio y ya le estáis crucificando
La de cositas que se caen de los barcos en el puerto antes del registro de aduanas y luego los trabajadores o picoletos sacan en sus vehículos privados...
¿Han comprobado si venía del J.S. Elcano?
Que busquen donde están sus 4 compañeros, que dan 600 kg justos y en algún alijo seguro que faltan esos 600 kg {0x1f602}
Esos Kg de que operación debian ser?
#20 Operación Blanca Navidad
El puerto de Bilbao es uno de los lugares más corruptos de Europa
#34 Los resultados de la competicion entre el aprovechategui de Bilbao, el agujero negro de Rotterdam, la fosa de Hamburgo, la cossa profonda de Génova, el pozo blanco de A Coruña, la sima de Barcelona, la hondonada de Algeciras y una pequeña lista de fondeaderos de gran calado depende del tipo de corrupcion.
Ahora bien, si cambiamos de continente mas vale que cada mordida puntue la mitad o nos ganan por goleada.
Sólo he venido a ver a cuánto hemos rebajado la cantidad.
Conste en acta que lo dejo en 2'5 kg.
Claramente consumo personal.
Vamos, que lo normal para un guardia civil
La cocaína es de lo peor que te puedes meter, solo peor, en mi opinión, es la heroína. Hay un consumo de coca generalizadisimo, en muchos ambientes y estrato sociales. Y oiga, no oigo a nadie quejarse demasiado de lo inundada que está la ciudad... Me da a mí que la gente está yendo mucho más al baño de fiesta...
#23 La Heroína es magnífica, pero es imposible comprarla de calidad debido a la estúpida e inútil "guerra contra las drogas".
#27 Hombre... Hasta donde sé es de las pocas drogas que su síndrome de abstinencia te puede matar... Que yo sepa y ya no estoy tan puesto como antes (:troll:) que daba cursos de consumo responsable en los institutos a la chavalería. De eso hace ya... Pero ¿Es menos adictiva por ser de mejor calidad? ¿Es menos dañina?
Eso son unos 7 millones de euros no? xD
Me pincho y no sangro
Son ellos!
Este caso es especialmente grave porque socava la confianza en las fuerzas de seguridad del Estado. Un agente veterano del área de Fiscal y Fronteras aprovechando su posición para introducir 120 kilos de cocaína desde el puerto de Bilbao en un coche patrulla demuestra hasta qué punto puede llegar la corrupción. Lo más preocupante es que al parecer comenzó con pequeñas cantidades y fue aumentando progresivamente el volumen, lo que sugiere una red criminal bien organizada. La investigación judicial, con interceptación de comunicaciones y seguimiento, era necesaria para detenerlo. Es imprescindible que las instituciones mantengan controles internos rigurosos para evitar que casos así erosionen la credibilidad de los cuerpos de seguridad.
Me parto el ogt de verdad jajajajaja ooooootra vez
