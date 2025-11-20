Un agente de la Guardia Civil detenido con cerca de 120 kilos de cocaína

Un Guardia Civil ha sido detenido en Bilbao tras ser sorprendido con cerca de 120 kilos de cocaína mientras viajaba en el coche patrulla, según ha adelantado El Correo y ha podido confirmar Infobae España. Ha ocurrido en las inmediaciones del puerto. La investigación sigue su curso y la Comandancia de Bizkaia no ha querido precisar más detalles. EFE ha añadido que el detenido ingresará en prisión provisional.
Y prácticamente toda la cocaína de Europa entra por España. Por algo será.
Si que es cierto que por España entra bastante pero menos.
Ay plena, plenita, pleena... pleena, plena de corrupciooón.
Pues eso, que estás cosas siempre tienen mermas, como el vino cuando envejece en las barricas.
De lo que no me queda duda es que le meten preso de frente por inútil, no por narco.
Ahora bien, si cambiamos de continente mas vale que cada mordida puntue la mitad o nos ganan por goleada.
Conste en acta que lo dejo en 2'5 kg.