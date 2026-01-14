Un agente federal dispara contra inmigrante venezolano en Minneapolis

Una persona fue herida de bala en la pierna por un agente federal en Minneapolis la noche de este miércoles, después de resistirse al arresto y “agredir violentamente” a un agente, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado, mientras la ciudad aún enfrenta las repercusiones del tiroteo mortal de Renee Good la semana pasada a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).