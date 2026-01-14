edición general
Un agente federal dispara contra inmigrante venezolano en Minneapolis

Una persona fue herida de bala en la pierna por un agente federal en Minneapolis la noche de este miércoles, después de resistirse al arresto y “agredir violentamente” a un agente, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado, mientras la ciudad aún enfrenta las repercusiones del tiroteo mortal de Renee Good la semana pasada a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

#2 candonga1
"El karma está para quemarlo" soltó el venessolano.
#3 Grahml
Aquí vídeo dónde se ve a la mujer denunciando desde su casa el ataque a la policía

nitter.net/i/status/2011644529997168794
sleep_timer #4 sleep_timer
Están disfrutando de lo votado.
#5 Suleiman
Como está Irán....
#1 anamabel
Acto seguido se disculpó diciendo: "Fue un despiste, estaba oyendo en mi cabeza la voz de Corina Machado, premio Nobel de la Paz".
kumo #6 kumo
después de resistirse al arresto y “agredir violentamente” a un agente

Si eso es verdad, dónde está la noticia?
