¿Por qué 42 millones de personas dependen de la ayuda alimentaria en Estados Unidos?

Más allá de la batalla política y legal sobre la financiación de SNAP, el retraso y la incertidumbre en los pagos ha vuelto a colocar en el debate público el insólito hecho de que, en un país desarrollado como EEUU, un número tan alto de personas necesiten de ayuda gubernamental para poder comer. Mientras que en el año 2000 la cifra de beneficiarios de asistencia alimentaria en EEUU era de 17 millones de personas, para el año 2024 ese número se había disparado hasta los 41,7 millones.
El zanahorio solo lo amplio mas.
www.inclusion.gob.es/w/el-ingreso-minimo-vital-llega-a-cerca-de-2-4-mi
Fijo que cuela .
Nota: soy irónico.
Hay ratios para medir la pobreza más adecuados que el número de beneficiarios de ayudas gubernamentales.
¿Puede ser menor? ¿Hay gente percibiéndolo que no deberia?
En caso de que no pueda ser menor, resulta espeluznante pensar que el país, con mucho, más rico del mundo, tiene esa enorme proporción de gente que no ouede comer sin acudir a la comida que reparte el estado.