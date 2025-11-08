edición general
¿Por qué 42 millones de personas dependen de la ayuda alimentaria en Estados Unidos?

Más allá de la batalla política y legal sobre la financiación de SNAP, el retraso y la incertidumbre en los pagos ha vuelto a colocar en el debate público el insólito hecho de que, en un país desarrollado como EEUU, un número tan alto de personas necesiten de ayuda gubernamental para poder comer. Mientras que en el año 2000 la cifra de beneficiarios de asistencia alimentaria en EEUU era de 17 millones de personas, para el año 2024 ese número se había disparado hasta los 41,7 millones.

Supercinexin
Porque es un estado capitalista en una fase muy avanzada. Siguiente pregunta.
13
DenisseJoel
Porque es un país pobre dirigido por sátrapas que gastan el dinero de sus ciudadanos en "operaciones especiales" en el exterior.
2
rob
¿Porque tienen un presidente gilipollas?
0
sorrillo
#2 En todo caso presidentes, en plural, esto lleva varias legislaturas así.
1
azathothruna
#2 Esto viene de años, incluso decadas.
El zanahorio solo lo amplio mas.
0
Imag0
Porque es el tercer mundo.
0
Pivorexico
Que eliminen el SNAP , y que lo vendan como una grande y hermosa lucha contra la obesidad ;

Fijo que cuela .
0
CrudaVerdad
Tan sólo es un muy ligero desajuste en esa gran nación capitalista, de libre mercado, plena democracia y cristiana. ¿Hay quejas? Esa gente que se queja es comunista dictatorial atea que ahoga los mercados.

Nota: soy irónico.
0
MoñecoTeDrapo
Es tan falaz considerar que hoy 42 millones necesitan ayuda alimentaria gubernamental en EEUU como considerar que en 2000 solo la necesitaban 17 millones.
0
perej
#4 explicate. ¿Cual es el dato cierto y como lo sabes?
1
JackNorte
#4 #5 Ese es el dato que suministra ese servicio estatal , no el total del pais y que no estan incluidos otras asociaciones y o ayudas, supongo que es lo que quieres decir.
1
MoñecoTeDrapo
#9 #5 solo hay que darle una vuelta para ver que los beneficiarios en un momento dado no tienen por qué coincidir con los que necesitarían la ayuda en ese momento dado, ya sean más, ya sean menos. Aquí nos hablan del número de beneficiarios y lo equiparan con los que necesitan la ayuda, y equiparar esas cifras es falaz.
Hay ratios para medir la pobreza más adecuados que el número de beneficiarios de ayudas gubernamentales.
1
perej
#11 entiendo. Es cierto que la cifra puede ser mayor.
¿Puede ser menor? ¿Hay gente percibiéndolo que no deberia?

En caso de que no pueda ser menor, resulta espeluznante pensar que el país, con mucho, más rico del mundo, tiene esa enorme proporción de gente que no ouede comer sin acudir a la comida que reparte el estado.
0

