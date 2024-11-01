edición general
10 meneos
57 clics
40 años del mítico Intel 80386; uno de los procesadores más importantes de la historia

40 años del mítico Intel 80386; uno de los procesadores más importantes de la historia

Intel se propuso ir más allá en uno de sus momentos más difíciles. Los ordenadores estaban en pleno auge y había competidores grandes que eran todo un reto, sobre todo por la mencionada serie de chips de Motorola que estaban siendo un éxito en la industria. Había una presión gigante, pero eso no fue un impedimento para lograr el objetivo en 1985, año en el que oficialmente la compañía decidió lanzar el innovador procesador diseñado por Pat Gelsinger (CEO de Intel entre 2021 y 2024) y John Crawford.

| etiquetas: intel , 80386 , procesador , ordenador , pc , i386 , chip , arquitectura , historia
8 2 0 K 115 tecnología
11 comentarios
8 2 0 K 115 tecnología
powernergia #2 powernergia
Donde esté el Z80.
5 K 63
Rorschach_ #3 Rorschach_ *
#1 #2 twitter.com/computerhoy :-D

P.s. No dicen que sea el MÁS importante de la historia, que os veo venir. :roll:

#2 Te has remontado a diez años antes, eso es estar un poco fuera de juego.
0 K 11
woody_alien #9 woody_alien
#2 O el Z80000 con registros de 32 bits, 4Gb direccionables, multitarea, memoria virtual, modo real y protegido, etc. :-D
0 K 12
#11 diablos_maiq
#2 mejor el 6502
0 K 11
azathothruna #6 azathothruna
Esto me hizo hacerme una pregunta
Cuan diferente es este chip de los nuevos de NVIDIA?
Porque si no lo es tanto, la ingenieria inversa en china hara el resto.
Miren nomas como lo hicieron con Tesla.
0 K 12
cosmonauta #7 cosmonauta *
#6 La única similitud debe el color del encapsulado. Igual ni eso.

Pero si lo dices por hacerle ingeniería inversa a un 80386, no hace falta. Está hiperdocumentado. Incluso existieron clones, algunos mejores.
1 K 28
Khadgar #10 Khadgar
#6 Pues igual de diferente que es un motor de dos cilindros de un cortacésped y un v12 de Lamborghini, más o menos. :roll:
0 K 13
aruleno #1 aruleno
No había los modelos DX y SX o era el 486?
0 K 7
Oskys #4 Oskys
#1 Estaba el 486DX y luego salió el 486DX2 que iba a la friolera de 66MHz. Los SX eran la versión descafeinada tanto en los 386 como en los 486.
1 K 14
Penetrator #5 Penetrator
#1 Ambos.
0 K 13
Ed_Hunter #8 Ed_Hunter
#1 los 386SX tenían el bus de datos de 16 bits, y en teoría eran capaces de reaprovechar el diseño de placa de los 286. Conceptualmente eran como los Motorola 68000 que salieron en 1978, 7 años antes. El 386DX serían similares al 68020 que salieron un año antes.
0 K 7

menéame