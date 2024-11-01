40 años del mítico Intel 80386; uno de los procesadores más importantes de la historia

Intel se propuso ir más allá en uno de sus momentos más difíciles. Los ordenadores estaban en pleno auge y había competidores grandes que eran todo un reto, sobre todo por la mencionada serie de chips de Motorola que estaban siendo un éxito en la industria. Había una presión gigante, pero eso no fue un impedimento para lograr el objetivo en 1985, año en el que oficialmente la compañía decidió lanzar el innovador procesador diseñado por Pat Gelsinger (CEO de Intel entre 2021 y 2024) y John Crawford.
| etiquetas: intel , 80386 , procesador , ordenador , pc , i386 , chip , arquitectura , historia
P.s. No dicen que sea el MÁS importante de la historia, que os veo venir.
#2 Te has remontado a diez años antes, eso es estar un poco fuera de juego.
Cuan diferente es este chip de los nuevos de NVIDIA?
Porque si no lo es tanto, la ingenieria inversa en china hara el resto.
Miren nomas como lo hicieron con Tesla.
Pero si lo dices por hacerle ingeniería inversa a un 80386, no hace falta. Está hiperdocumentado. Incluso existieron clones, algunos mejores.