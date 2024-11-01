40 años del mítico Intel 80386; uno de los procesadores más importantes de la historia

Intel se propuso ir más allá en uno de sus momentos más difíciles. Los ordenadores estaban en pleno auge y había competidores grandes que eran todo un reto, sobre todo por la mencionada serie de chips de Motorola que estaban siendo un éxito en la industria. Había una presión gigante, pero eso no fue un impedimento para lograr el objetivo en 1985, año en el que oficialmente la compañía decidió lanzar el innovador procesador diseñado por Pat Gelsinger (CEO de Intel entre 2021 y 2024) y John Crawford.