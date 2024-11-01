¡Que vuelvan las puertas de baño a los hoteles! [ENG]

Ya me cansé. Me cansé de llegar a hoteles y descubrir que han quitado la puerta del baño. Algo que debería ser tan estándar como tener una cama, se ha sacrificado en nombre de la estética. Lo entiendo, se puede ahorrar en materiales y hacer que la habitación parezca más grande, pero ¿y mi dignidad? No puedo salvarla si no se incluye una puerta de baño. Por eso creé esta página web, donde he recopilado hoteles que garantizan tener puertas de baño y hoteles que necesitan mejorar la privacidad.