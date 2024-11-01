edición general
¡Que vuelvan las puertas de baño a los hoteles! [ENG]

Ya me cansé. Me cansé de llegar a hoteles y descubrir que han quitado la puerta del baño. Algo que debería ser tan estándar como tener una cama, se ha sacrificado en nombre de la estética. Lo entiendo, se puede ahorrar en materiales y hacer que la habitación parezca más grande, pero ¿y mi dignidad? No puedo salvarla si no se incluye una puerta de baño. Por eso creé esta página web, donde he recopilado hoteles que garantizan tener puertas de baño y hoteles que necesitan mejorar la privacidad.

janatxan
Primero que quiten la putísima costumbre de abrir la puerta cuando saben de sobras que hay un huesped dentro, si llamas y no te abro yo, te jodes y esperas a que huela a muerto >:-(
Raul_Lomi
El truco está en sentarse al revés en la taza del váter, así no te ven ponerte colorado al apretar
asgard_gainsborough
Suscribo lo que dice el creador de la página. Recientemente viajé con una amiga (yo soy hombre) y estuvimos pensando si estaba bien compartir habitación para abaratar costes, ya que hay confianza, pero sabemos respetar el espacio personal de ambos (y estaba claro que no habría nada). Nos tocó un hotel de esos sin puertas en el baño y hubiera sido muy estrafalario si hubiéramos compartido esa habitación. Mi amiga acabó compartiendo con otra chica que era básicamente una extraña e incluso eso de poder ver a una extraña ducharse resultó muy chocante e incómodo.
janatxan
#3 "y estaba claro que no habría nada", follasteis como conejos, ¿verdad? :troll:
