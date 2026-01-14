edición general
VÍDEO | ¿Las nuevas SS? Impactantes imágenes del ICE deteniendo a una mujer discapacitada en Minneapolis

El enfrentamiento recuerda los métodos de las SS: arrastre, gases y violencia ante la ciudadanía indignada ...

#1 DenisseJoel
Enhorabuena a todos los "liberales" que habéis apoyado y promovido esto.
Spirito #3 Spirito
#1 La extrema derecha, los muy cristo-fachas-casposos allí y aquí apoyan con sus delirantes opiniones éstas cosas.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Precisamente no son los liberales los que gobiernan en USA en estos momentos
#10 DenisseJoel
#6 Precisamente el gobierno que hay en EEUU ha sido promovido por numerosos autodenominados "liberales" españoles.
Albaricoquero #11 Albaricoquero
#1 la oposición a esto está apoyando un régimen fascista, machista y Teocratico
Kantinero #4 Kantinero
USA el modelo de estado soñado por los liberales de medio mundo, es ahora la cuna de la represión y de la decadencia humana
kreepie #2 kreepie
Demasiado morena para vivir en ese decadente país de mierda.
Spirito #5 Spirito
#2 Pues se pueden ir los EEUU a la mismísima mierda.
themarquesito #8 themarquesito
#0 Esto es carne de CamisaParda
meneame.net/m/CamisaParda
#9 candonga1
El Mundo Libre basado en reglas, verdad señora maestra?... señora maestraaa!!!!.... dónde estás?.... dónde te escondes que hace semanas que no muestras el hocico?
Olepoint #7 Olepoint
A Fachascal y cía se le debe estar haciendo el ojete agua con la visión de estas imágenes...

¡¡¡ Ains, han tenido que esperar 80 años pero siempre vuelven los buenos tiempos nazis !!! :troll:
