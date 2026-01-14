·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7314
clics
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
7166
clics
VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'
6249
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
4813
clics
Sopa de ajo
5563
clics
Otra marcianada de Trump en Truth Social, ahora amenazando a Minnesota
más votadas
729
La Justicia pospone el juicio del novio de Ayuso para después de las elecciones de 2027
475
Seis personas están reescribiendo la Constitución de EEUU para asegurar que los republicanos nunca pierdan el poder, independientemente de los votos [ENG]
326
Un documental de TV3 sobre abusos en el servicio militar obligatorio en los años 80 y 90 provoca un alud de más de un centenar de denuncias
362
Groenlandia en directo: Dinamarca despliega tropas de avanzada mientras Trump amenaza con tomar el poder [ENG]
370
El desprecio absoluto de Trump al 'premier' de Groenlandia: 'No sé quién es, no sé nada de él, pero va a tener un gran problema'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
32
meneos
172
clics
VÍDEO | ¿Las nuevas SS? Impactantes imágenes del ICE deteniendo a una mujer discapacitada en Minneapolis
El enfrentamiento recuerda los métodos de las SS: arrastre, gases y violencia ante la ciudadanía indignada ...
|
etiquetas
:
minneapolis
,
donald trump
,
ice
,
nazis
20
12
0
K
404
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
12
0
K
404
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
DenisseJoel
Enhorabuena a todos los "liberales" que habéis apoyado y promovido esto.
8
K
106
#3
Spirito
#1
La extrema derecha, los muy cristo-fachas-casposos allí y aquí apoyan con sus delirantes opiniones éstas cosas.
1
K
12
#6
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
Precisamente no son los liberales los que gobiernan en USA en estos momentos
0
K
10
#10
DenisseJoel
#6
Precisamente el gobierno que hay en EEUU ha sido promovido por numerosos autodenominados "liberales" españoles.
0
K
11
#11
Albaricoquero
#1
la oposición a esto está apoyando un régimen fascista, machista y Teocratico
1
K
5
#4
Kantinero
USA el modelo de estado soñado por los liberales de medio mundo, es ahora la cuna de la represión y de la decadencia humana
1
K
33
#2
kreepie
Demasiado morena para vivir en ese decadente país de mierda.
1
K
24
#5
Spirito
#2
Pues se pueden ir los EEUU a la mismísima mierda.
1
K
20
#8
themarquesito
#0
Esto es carne de CamisaParda
meneame.net/m/CamisaParda
0
K
20
#9
candonga1
El Mundo Libre basado en reglas, verdad señora maestra?... señora maestraaa!!!!.... dónde estás?.... dónde te escondes que hace semanas que no muestras el hocico?
0
K
20
#7
Olepoint
A Fachascal y cía se le debe estar haciendo el ojete agua con la visión de estas imágenes...
¡¡¡ Ains, han tenido que esperar 80 años pero siempre vuelven los buenos tiempos nazis !!!
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
meneame.net/m/CamisaParda
¡¡¡ Ains, han tenido que esperar 80 años pero siempre vuelven los buenos tiempos nazis !!!