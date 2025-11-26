·
30
meneos
60
clics
VÍDEO | El grito desgarrador de una mujer afectada por los cribados a Juanma Moreno: "Te voté y me has arruinado"
Una afectada se rompe en lágrimas en el Parlamento: “Juanma, te voté y me arruinaste”; la Junta promete finalizar las pruebas antes del 30 de noviembre ...
etiquetas
andalucía
juanma moreno
cáncer
cribados
24
6
0
K
371
actualidad
13 comentarios
24
6
0
K
371
actualidad
#4
Supercinexin
Votar al PP, votar a la derecha en cualquier país en definitiva, cuesta muy caro, carísimo.
Hay gente que lo aprende a las malas. A esta PePera le han cortado las tetas. Veremos si así cambia el voto, o ni con esas porque perroSanse bilduetarras catalanes rojopodemitas casoplón feminazis.
7
K
80
#12
Verdaderofalso
*
#2
#4
#5
los tigrescomecaras spanish
0
K
20
#5
giputxilandes
Señora, vota usted de culo.
2
K
39
#6
rogerillu
Ah, que votó a la derecha sin tener un seguro privado que le cubriera un tratamiento de cáncer o operaciones caras? Igual debería aprender a leer los programas electorales y a informarse de cuáles son las políticas que quieren aplicar los diferentes partidos. Que la gente va a votar como el que va a comprar al mercado, y luego pasan estas cosas.
2
K
31
#11
Olepoint
No, señora, no , se ha arruinado ud. misma, bien por ser una persona egoista, bien por ser una estúpida manipulable.
Ya está bien de echarle la culpa a los "políticos", los responsables son los que meten los votos en las urnas.
1
K
19
#2
Andreham
No voy a decir "que disfrute lo votado" porque todo el mundo puede equivocarse una vez, pero espero que al menos no repita.
Y que, por supuesto, todos sus familiares y amigos a los que haya explicado la situación (entiendo que no es fácil y se lo callará ante algunos) hagan lo mismo.
1
K
19
#3
Feliberto
#2
Que lo disfrute, porque cada cual es libre de arruinarse como quiera, el problema es que también arurinan a otros.
1
K
21
#1
Marisadoro
¿Ya han encontrado/explicado las causas, o siguen con el cuantas y donde?
0
K
17
#9
Pertinax
Ejemplo práctico de leopardo comecaras.
1
K
17
#10
Milmariposas
Sigo sin poder entender a gente obrera (y la señora lo parece) o de clase baja que vota a los que se convertirán en sus verdugos.
1
K
16
#8
camvalf
Quien le iba a decir que votar a un partido que lleva como bandera la privatización o la gestión privada de los servicios públicos le podría llevar a una situación así.
Se lo resumo para que la sra esa lo entienda, el voto es una responsabilidad, así que la culpa de esta situación es ella y solo ella en la parte que le corresponda.
0
K
11
#7
Alakrán_
No sé si son más repulsivos las politicas asesinas del PP o los comentarios de la noticia.
Espero que le den más malos ratos al presidente de la Junta de Andalucía, que sus negligencias tienen nombres y vidas.
0
K
11
#13
elGude
#7
¿Explicar a la gente la responsabilidad de su voto te parece mal? La política mata.
0
K
11
