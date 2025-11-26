edición general
VÍDEO | El grito desgarrador de una mujer afectada por los cribados a Juanma Moreno: "Te voté y me has arruinado"

Una afectada se rompe en lágrimas en el Parlamento: “Juanma, te voté y me arruinaste”; la Junta promete finalizar las pruebas antes del 30 de noviembre ...

Supercinexin #4 Supercinexin
Votar al PP, votar a la derecha en cualquier país en definitiva, cuesta muy caro, carísimo.

Hay gente que lo aprende a las malas. A esta PePera le han cortado las tetas. Veremos si así cambia el voto, o ni con esas porque perroSanse bilduetarras catalanes rojopodemitas casoplón feminazis.
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#2 #4 #5 los tigrescomecaras spanish
#5 giputxilandes
Señora, vota usted de culo.
#6 rogerillu
Ah, que votó a la derecha sin tener un seguro privado que le cubriera un tratamiento de cáncer o operaciones caras? Igual debería aprender a leer los programas electorales y a informarse de cuáles son las políticas que quieren aplicar los diferentes partidos. Que la gente va a votar como el que va a comprar al mercado, y luego pasan estas cosas.
Olepoint #11 Olepoint
No, señora, no , se ha arruinado ud. misma, bien por ser una persona egoista, bien por ser una estúpida manipulable.

Ya está bien de echarle la culpa a los "políticos", los responsables son los que meten los votos en las urnas.
Andreham #2 Andreham
No voy a decir "que disfrute lo votado" porque todo el mundo puede equivocarse una vez, pero espero que al menos no repita.

Y que, por supuesto, todos sus familiares y amigos a los que haya explicado la situación (entiendo que no es fácil y se lo callará ante algunos) hagan lo mismo.
#3 Feliberto
#2 Que lo disfrute, porque cada cual es libre de arruinarse como quiera, el problema es que también arurinan a otros.
#1 Marisadoro
¿Ya han encontrado/explicado las causas, o siguen con el cuantas y donde?
Pertinax #9 Pertinax
Ejemplo práctico de leopardo comecaras.
Milmariposas #10 Milmariposas
Sigo sin poder entender a gente obrera (y la señora lo parece) o de clase baja que vota a los que se convertirán en sus verdugos.
camvalf #8 camvalf
Quien le iba a decir que votar a un partido que lleva como bandera la privatización o la gestión privada de los servicios públicos le podría llevar a una situación así.
Se lo resumo para que la sra esa lo entienda, el voto es una responsabilidad, así que la culpa de esta situación es ella y solo ella en la parte que le corresponda.
Alakrán_ #7 Alakrán_
No sé si son más repulsivos las politicas asesinas del PP o los comentarios de la noticia.
Espero que le den más malos ratos al presidente de la Junta de Andalucía, que sus negligencias tienen nombres y vidas.
elGude #13 elGude
#7 ¿Explicar a la gente la responsabilidad de su voto te parece mal? La política mata.
