VÍDEO | Escena surrealista: PP y Vox abandonan el Congreso mientras Rufián habla de vivienda

Los diputados parecen huir de sus responsabilidades: dejan solo a Gabriel Rufián mientras alerta sobre la crisis inmobiliaria ...

camvalf
Esos vagos solo entran para lamer el ojete de Santi el paguitas para que les tenga en cuenta y les siga incluyendo en la listas y seguír cobrando sin currar.
pedrobotero
Debería ser obligatorio estar en todas las sesiones del congreso
12 K 92
cenutrios_unidos
Es que trabajar, tampoco lo llevan bien.
ur_quan_master
Al bar del congreso! Que esas cañas no se van a beber solas!
#18 gigui7
Hace años que hace falta una reforma en el congreso:
* Asistencia obligatoria, para empezar (que para eso cobran). Fichaje al entrar y salir.
* No conozco ninguna empresa ni autónomo ni nada que tenga un mes inhábil como enero o agosto, si no me equivoco (pocos hacen lo del agosto cerramos)
* Si vas a una comisión y no puedes asistir al parlamento, un backup. Es decir, el congreso y / o senado, siempre lleno. Con excepciones médicas o cosas así.
* A las comisiones van personas que no sean del…   » ver todo el comentario
perogrullobrrr
surrealista sería que la derecha intentara aportar al problema de la vivienda
moco36
Esta es la banda de vagos y ladrones que nos van a gobernar en un futuro próximo.
#17 Leon_Bocanegra
Y luego te encuentras por aquí a lacayos del poder diciendo que Rufián odia a España.
Hay que joderse.
3 K 30
jonolulu
Les ha coincidido con el torneo de lanzamiento de tito de aceituna
#7 Barriales
#4 que sera de es ese estirado y almidonado, hijo de la grandisima puta?
#10 DonaldBlake
#7 Ni idea, seguro que le irá bien.
Raúl_Rattlehead
#7 Se hizo criptolai, y no es broma, lo que no se es como le ira el negocio.
Torrezzno
Ridiculo. A toda esa gente habría que quitarle la paga por faltar a su trabajo. Son todos una panda de flojos
#30 tromperri
Las risas que me voy a echar como los caprichosos números hagan que Feijoo tenga que negociar con cualquier partido que no sea Vox para ser presidente. La bajada de pantalones será épica, en política los desplantes y los insultos se acaban pagando.

Y no creo capaz de conseguir una mayoría a un politico tan patán y tan entregado a la ultraderecha.
Me da que tendrá que volver a no querer ser presidente.
unlugar
Solo se quedan para discutir de lo importante que es: mentir, acusar a los demás de su propia incompetencia, sembrar odio y hacer titulares molones que los descerebrados, perdón, los desinformados puedan digerir con facilidad.
#11 laruladelnorte
A ver...ellos van allí a hablar de lo suyo las necesidades de los ciudadanos les importan un carallo.
Spirito
No es nada surrealista.

Son dos partidos que boicotean sistemáticamente la democracia y cuyos intereses son una dictadura en pos de los ladrones historicos del Pueblo: Rey o Nobleza y Clero.
Andreham
Pero luego votan en contra del teletrabajo, de la reducción de jornada y de cualquier medida que permita a un trabajador no pasarse 8 horas clavado en una silla.

Cuando ellos a la que pueden se levantan y se piran.
#24 mariopg
los que se las ven putas para adquirir piso votan a partidos que se largan cuando se habla de vivienda
EldelaPepi
Pues a mí me parece de lo mas realista. Nunca están, ni se les espera, cuando se trata de cosas importantes
angelitoMagno
Supongo que PP y VOX quieren hacer ver que el Parlamento ya no sirve para nada porque el gobierno no puede legislar y esta es la manera que tienen de visibilizarlo. En fin, les dará votos y todo.
OCLuis
Para eso les votan los suyos, para que en lugar de trabajar se vayan al bar a tomarse unos gyntonics.
Y los que les votan con tanta insistencia seguro que esperan poder hacer lo mismo.
vviccio
PP y Nox son parte del problema.
pitercio
Tendrían reunión con sus administradores de fincas o que renovar los anuncios del airwallapop y cayeron al mencionarlo Rufián.
TALIVAN_HORTOGRAFICO
gyntonics gin tonics
#35 Emotivo
Pura envidia, la dialectica de Rufián los anula.
Y los pone donde se merecen.
Walldrop
Qué pena de titular tonto, joer
powernergia
#27 Vete a la cama que es tarde.
powernergia
"Si una barra de pan hubiera subido lo mismo que la vivienda una barra costaría hoy 13€"

Creo que se ha pasado un poco con esa afirmación.

Por lo demás totalmente de acuerdo con Rufian en esto y en otras muchas cosas.

La pega es que es nacionalista e independentista, pero "nadie es perfecto".

Y lo de que se vaya la carcunda con esto es bastante lógico, cualquier medida que intente frenar la especulación e inversión inmobiliaria va en contra de sus intereses.
#22 gigui7
#20 Nacionalista son pp y vox, por ejemplo, y nadie dice nada en contra. Yo no soy indepe, pero vamos, prefiero a Rufián antes que a Ayuso mil veces. Son percepciones y preferencias personales, claro.
powernergia
#22 Supongo que Rufian es nacionalista catalán.
#27 gigui7
#23 Guauuuuuu. En serio?? Qué aportación!!! Nadie lo sabía! Y los catalanes, menos. Gracias por la info. Perdona por no haber puesto... "Nacionalistas también son pp y vox, por ejemplo...". Todo masticadito....
Navegante0013
Se suben el sueldo, pero no se penalizan por el "absentismo laboral" que practican a diario.
lavacaquellora
Debe de ser que era el día del reparto de sobres de los fondos de inversión y claro, son la derecha, no se lo podían perder.
Capaza
Tendria que haber una foto del hemiciclo para ver cuanta gente faltaba porque asi es poner una imagen de diputados marchandose, que esta mal porque estan faltando a su trabajo, pero tambien habria que ver si estaban los de los partidos que gobiernan, lo digo porque hay comparecencias que ves muchisimos sillones vacios y da igual quien este en al tribuna. En cuanto al mensaje de Rufian lo comparto aunque con un gobierno en minoria poco se va a hacer.
#15 TostadaDeRealidad
Habría que apuntar los nombres de todos esos que se han ido y suspenderles de suelo 6 meses.
Carnedegato
Pues normal que se fueran. Escuchar a Rufián hablar de vivienda es como ver a un pirómano dar charlas sobre incendios forestales. Lleva años en el Congreso cobrando más de 90.000 euros al año mientras su partido gobierna en Cataluña, donde el precio del alquiler se ha disparado un 70 % desde 2015 y se lideran los desahucios en España. Lo surrealista no es que se marcharan, sino que todavía haya quien crea que un tipo que vive de un sueldo público y de soltar ocurrencias tiene algo útil que decir sobre vivienda.
#39 jengitsme
#33 Lo que hay que leer... En Catalunya gobierna el PSC, del que Rufián creo que no forma parte... Deja ya de inventar. Date de baja de Menéame y no vuelvas, no necesitamos esta mierda.
