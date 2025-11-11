¿Qué ha hecho Gabriel Rufián para merecer tanto elogio?

La mayoría está acostumbrada a no quejarse o a babear por cualquier pico de oro, dejándose arrastrar en su desesperación cotidiana por lo que este dice; por eso tienen los políticos que se merecen y las pasan canutas en su día a día, como es lógico.

En 2015, Gabriel Rufián aseguró que estaría solo 18 meses en el Congreso de los Diputados de España. No lo cumplió.

Años después, en 2019, se mencionaba que había prometido dejar el escaño en 22 meses, pero tampoco cumplió su palabra y volvió a postularse como candidato.

De políticos así solo espero que solucionen sus propios problemas, no los problemas de los demás.

Es lo que veo, y punto.