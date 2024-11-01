edición general
Vandalizan la tumba de las Trece Rosas con amenazas a Sarah Santaolalla

Este sábado han aparecido pintadas en la tumba de las Trece Rosas, ubicada en el Cementerio Civil de la Almudena, que amenazan de muerte a la periodista y analista política Sarah Santaolalla. Así lo ha denunciado Diario Sabemos, que ha publicado en la red social X una imagen del vandalismo: en letras rojas puede leerse "Sara Santaolalla RIP", a la derecha de la placa conmemorativa de las Trece Rosas.

5 comentarios
Harkon #1 Harkon *
Esta gentuza está llegando demasiado lejos, están buscando que uno de sus sectarios zumbados le haga un Jo Cox o un Olof Palme en plena calle

Primero esto

La periodista Sarah Santaolalla denuncia a Vito Quiles por perseguirla en taxi hasta su casa desde los estudios de RTVE

www.meneame.net/story/periodista-sarah-santaolalla-denuncia-vito-quile

Y ahora esto otro. O paramos a esta gentuza de una vez, que no veo a Pedro Sánchez hacer ni el huevo para prevenirlo, o vamos a tener varios disgustos con este tema.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
La próxima yo que ellos electrificaba el monumento
Brill #4 Brill
El paralelismo está claro, a los franquistas de entonces y a los de ahora les molestan las mujeres que no se callan.
TomCollins #3 TomCollins
Mi máximo apoyo a Sarah Santaolalla. No podemos consentir que esta gentuza amenace de muerte a quien no es de su cuerda sin ninguna consecuencia. Menuda panda de zumbados peligrosos.
#5 VFR
#3 para nada mi apoyo a esa señora, pero espero que pillen y castiguen a los autores. Nadie puede amenazar a otra persona.
