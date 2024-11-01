Vandalizan la tumba de las Trece Rosas con amenazas a Sarah Santaolalla

Este sábado han aparecido pintadas en la tumba de las Trece Rosas, ubicada en el Cementerio Civil de la Almudena, que amenazan de muerte a la periodista y analista política Sarah Santaolalla. Así lo ha denunciado Diario Sabemos, que ha publicado en la red social X una imagen del vandalismo: en letras rojas puede leerse "Sara Santaolalla RIP", a la derecha de la placa conmemorativa de las Trece Rosas.
Y ahora esto otro. O paramos a esta gentuza de una vez, que no veo a Pedro Sánchez hacer ni el huevo para prevenirlo, o vamos a tener varios disgustos con este tema.