La periodista Sarah Santaolalla denuncia a Vito Quiles por perseguirla en taxi hasta su casa desde los estudios de RTVE  

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] La tertuliana está presentando una denuncia en la comisaría de Policía Nacional de Moncloa-Aravaca (...) "Vito Quiles intentando entrar en televisión española para acosarme. Está en las instalaciones de Prado del Rey preguntando mi horario de entrada y de salida y ahora mismo persiguiéndome desde un mercedes negro.@ policia debéis hacer algo" twitter.com/SarahPerezSanta/status/2012168134879310146

YSiguesLeyendo #10 YSiguesLeyendo
hay medios que afirman que Quiles es graduado en periodismo, como aparece en este mismo medio y en la entradilla del meneo. y hay otros medios que afirman que Quiles NO es graduado en periodismo. en mi comentario me hago eco de lo que afirma la noticia de este meneo
0 K 19
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Sin embargo, Quiles ha respondido a este post rechazando que estuviera allí por ella: "Yo ni he ido a por esta petarda, he ido a preguntar por el informe que acusa a su programa de manipular". "Algunos se creen que pueden decir lo que les dé la gana y que nadie les pregunte por sus barbaridades", se ha defendido el graduado en Periodismo. "Esta gentuza tiene la lengua muy larga pero la piel muy fina".
0 K 19
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
sí, aunque parezca lo contrario, Quiles es graduado en Periodismo y Prescolar, no. lo del hábito y lo del monje? pues lo mismo con esto
0 K 19
ehizabai #11 ehizabai
#3 Estás mintiendo. Quiles ni acabó la carrera. Me da que lo sabes y te la suda.
0 K 10
#6 Meinhard
No es graduado, eso es lo que tú te tragas, entre otras cosas.
0 K 14
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues *
Es tan, tan cobarde, que busca que algún zumbado hijodeputa de los tantos que lo siguen haga la locura que él desearía y no se atreve.
0 K 12
Eibi6 #8 Eibi6 *
aquí un graduado en periodismo, es una carrera absurda que no enseña nada deberían quitar del currículum universitario. En realidad las habilidades para hacer prensa llegan con el tiempo de una FP

Ostras copón #_3 me tiene en el ignore, yo juraría que es la primera vez que interactuo con este meneante
0 K 10
#2 Leon_Bocanegra *
Necesitamos más periodistas combativos como Vito Quiles.


Edito,a pecho descubierto
0 K 9
#7 DonaldBlake *
"Esta gentuza tiene la lengua muy larga pero la piel muy fina"

Dicen los expertos que la gente que se refiere a si misma en tercera persona, presenta rasgos de psicopatía.
0 K 8
Amperobonus #9 Amperobonus
Quiles va a ser uno de esos juguetes rotos de la vida.

Pero eh, enhorabuena. Se lo ha currado :-D
0 K 7

