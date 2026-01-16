La periodista Sarah Santaolalla denuncia a Vito Quiles por perseguirla en taxi hasta su casa desde los estudios de RTVE  

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA]
La tertuliana está presentando una denuncia en la comisaría de Policía Nacional de Moncloa-Aravaca (...) "Vito Quiles intentando entrar en televisión española para acosarme. Está en las instalaciones de Prado del Rey preguntando mi horario de entrada y de salida y ahora mismo persiguiéndome desde un mercedes negro.@ policia debéis hacer algo" twitter.com/SarahPerezSanta/status/2012168134879310146
www.larazon.es/espana/vito-quiles-presentaba-como-graduado-periodismo-
Ostras copón #_3 me tiene en el ignore, yo juraría que es la primera vez que interactuo con este meneante
Edito,a pecho descubierto
Dicen los expertos que la gente que se refiere a si misma en tercera persona, presenta rasgos de psicopatía.
Pero eh, enhorabuena. Se lo ha currado