El ultra Vito Quiles contra la jueza que lo ha procesado: la acusa de no aplicar el Código Penal y actuar a las órdenes de Pedro Sánchez

La Justicia de Sevilla ha acordado el procesamiento del agitador Vito Quiles por un presunto delito de calumnias, Quiles ha reaccionado públicamente con duras críticas a la magistrada instructora del caso. En sus mensajes, ha cuestionado su actuación al asegurar que “en vez de limitarse a perseguir delitos, se pone a hablar de ética” y que estaría juzgando “en función de la moralidad y no del Código Penal”.