El ultra Vito Quiles contra la jueza que lo ha procesado: la acusa de no aplicar el Código Penal y actuar a las órdenes de Pedro Sánchez

La Justicia de Sevilla ha acordado el procesamiento del agitador Vito Quiles por un presunto delito de calumnias, Quiles ha reaccionado públicamente con duras críticas a la magistrada instructora del caso. En sus mensajes, ha cuestionado su actuación al asegurar que “en vez de limitarse a perseguir delitos, se pone a hablar de ética” y que estaría juzgando “en función de la moralidad y no del Código Penal”.
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Este no era el mas listo de su clase, esta claro.
Es la cara de sus amos, le dan mierda y el se la come la procesa y luego la vomita, para luego inocente de el se de cuenta tarde de que es una herramienta, un cero a la izquierda que van a quitarse de encima en cuanto vean algo gris.
De verdad, que la manipulación que han conseguido con este sujeto la derecha es increible
Esperando que llegue el momento que lo dejen de lado y se ponga a llorar... como algun ex-vox que "se dio cuenta tarde"
Que siga, que siga haciendo el subnormal, por favor. A ver si con un poco de suerte sale de esta con multazo y condena a prisión (que no pisará) y la siguiente que tenga lo mismo ya pisa la trena.
Churras con merinas...
Pues ahora le está pasando a la derecha. Tantos años de creerse mentiras y de escuchar teorías de la conspiración de Voto Quiles, UTBH, David Bravo y otros influencers de esa calaña están dejando tocados a buena parte de sus votantes... A ver qué hacen ahora para recuperar a esa gente.
A Vito le pone Javier Ruiz.
Ah, no. Que esta vez están procesando a uno de "los otros". Todo bien. Perdón, es la costumbre.