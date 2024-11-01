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El ultra Vito Quiles contra la jueza que lo ha procesado: la acusa de no aplicar el Código Penal y actuar a las órdenes de Pedro Sánchez

El ultra Vito Quiles contra la jueza que lo ha procesado: la acusa de no aplicar el Código Penal y actuar a las órdenes de Pedro Sánchez

La Justicia de Sevilla ha acordado el procesamiento del agitador Vito Quiles por un presunto delito de calumnias, Quiles ha reaccionado públicamente con duras críticas a la magistrada instructora del caso. En sus mensajes, ha cuestionado su actuación al asegurar que “en vez de limitarse a perseguir delitos, se pone a hablar de ética” y que estaría juzgando “en función de la moralidad y no del Código Penal”.

| etiquetas: vito quiles , facha , ultra derecha , insultos , jueza
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26 comentarios
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Comentarios destacados:        
Sinfonico #1 Sinfonico
Si estaba claro que iba a ser culpa de Sánchez
14 K 164
#6 Suleiman
#1 Todos los caminos llevan a perro.
1 K 23
TipejoGuti #12 TipejoGuti
#1 Claro pero de Rubén Sánchez, que el perro aquí no tiene nada que ver. El cabrón del Vito lo que está haciendo es recoger los votos que genera el tema para el Paseo en lugar de para la izquierda a la izquierda :-D
0 K 11
#3 Hoypuedeserungrandia
Yo creo que lo que tienes que hacer Vito es utilizar tus tácticas habituales, insultarla públicamente e incluso amenazar o hacer un escrache en su domicilio, de ese modo podremos conseguir que te metan unos buenos años a la sombra, para que dejes de dar la turra con tus soflamas fascistas.
11 K 115
Kantinero #2 Kantinero
Quiere ser juzgado por el Pelucas
5 K 58
#5 Suleiman
Quieres lanzar a sus súbditos a por la jueza... Vaya, hacer un acoso de manual... Espero que sean lo más contundentes con esta pedazo de mierda.
3 K 43
hakcer_dislexico #9 hakcer_dislexico
#5 Lo mismo que va a juzgar la jueza, vamos, que el mongo este ir va a hacer una demo a la jueza de porque tiene que calzarselo.

Este no era el mas listo de su clase, esta claro.
2 K 20
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Que la jueza no esté a las órdenes del PP no quiere decir que esté a las órdenes de Perro Sánchez.
3 K 38
pitercio #19 pitercio *
Luego le preguntan en el banquillo y le dicen que lo aclare y se pone a lloriquear.
2 K 37
KoLoRo #8 KoLoRo
Me encanta este tio, de verdad he?

Es la cara de sus amos, le dan mierda y el se la come la procesa y luego la vomita, para luego inocente de el se de cuenta tarde de que es una herramienta, un cero a la izquierda que van a quitarse de encima en cuanto vean algo gris.

De verdad, que la manipulación que han conseguido con este sujeto la derecha es increible xD

Esperando que llegue el momento que lo dejen de lado y se ponga a llorar... como algun ex-vox que "se dio cuenta tarde" xD xD xD
3 K 33
CerdoJusticiero #20 CerdoJusticiero
Me parece genial que insulte a la jueza porque es exactamente el tipo de estrategia procesal que tiene que seguir para conseguir algo más que un cachete.

Que siga, que siga haciendo el subnormal, por favor. A ver si con un poco de suerte sale de esta con multazo y condena a prisión (que no pisará) y la siguiente que tenga lo mismo ya pisa la trena.
1 K 24
Javi_Pina #13 Javi_Pina
Da igual que código uses, el penal, el civil o el ético, Quiles siempre sale mal parado
1 K 23
#17 euacca
Ahora la jueza le tiene que denunciar por injurias. :popcorn:
1 K 23
#23 CuiProdestHocBellum
Comparas a una señora que hace su trabajo con una escrupulosa educación y profesionalidad, con un juez prevaricador, mentiroso, ignorante del derecho y maleducado que está prevaricando sin parar al servicio de la derecha que da de comer a la inútil de su hija.

Churras con merinas...
1 K 18
jonolulu #7 jonolulu
"La seño me tiene manía"
0 K 14
kosako #21 kosako
Pero a este no iban a encerrarlo?
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#15 DenisseJoel
Hace unos años se decía que en la izquierda demasiada gente se había creído a pies juntillas ciertas ideologías postmodernas fabricadas en EEUU para domar a la gente crítica, y que ahora esa ortodoxia ciega era un lastre.

Pues ahora le está pasando a la derecha. Tantos años de creerse mentiras y de escuchar teorías de la conspiración de Voto Quiles, UTBH, David Bravo y otros influencers de esa calaña están dejando tocados a buena parte de sus votantes... A ver qué hacen ahora para recuperar a esa gente.
0 K 12
#22 CuiProdestHocBellum
#15 No la quieren recuperar. La quieren alienada, conspiranoica y fanática. De otra forma no podrían llevar a cabo sus planes. A un estúpido, miedoso y fanático lo llevas por donde quieres.
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strike5000 #14 strike5000
Vito Quiles es, en el mejor de los casos, un imbécil y un provocador. Ahora, si ese argumento vale contra el juez Peinado también vale contra esta jueza.
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#18 DenisseJoel
#14 al juez Peinado le acusan de hablar de ética?
3 K 36
Cuñado #4 Cuñado
Por mucho ruido que haga con su amigo el sugar Ruiz

A Vito le pone Javier Ruiz.
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#25 luckyy
Pero este imbécil en qué cree que se basa la justicia, en los diez mandamientos?
0 K 9
#16 sliana
El perro se comió mis derechos
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#26 Xoche
A este malnacido la "hombría" que gasta en las redes le desaparece cuando está delante de un juez
0 K 7
Quel #11 Quel *
!Los jueces son fachas y la justicia en este país es una mierda! Que vergüenza de sistema judicial.

Ah, no. Que esta vez están procesando a uno de "los otros". Todo bien. Perdón, es la costumbre.
:troll:
1 K -2
#24 CuiProdestHocBellum
#11 Que la mayoría de jueces en este país estén agrupados en asociaciones ultraconservadoras, al servicio de los intereses de sus amos que los "controlan desde atrás", no significa que los que no están en esa caterva de mercenarios hagan su trabajo correctamente. Que no entiendas eso, da que pensar.
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menéame