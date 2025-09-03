edición general
Los turistas británicos recurren a comer en sus habitaciones de hotel por los altos precios de la hostelería española

Los empresarios de la restauración esperan que sus ingresos se vean reducidos este verano, pese a los datos que apuntan a un récord de visitantes a España para este 2025.

9 comentarios
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Oferta y demanda....
andran #1 andran
La avaricia rompe el saco.
pepel #9 pepel
Será cosa de los precios, no creo que vengan de vacaciones a disfrutar de la habitación.
Asimismov #7 Asimismov *
Yo hace tiempo que me llevo un frutero con fruta a los hoteles, sobre todo cuando es para más de una noche.
Connect #4 Connect
Vamos, que los hoteles se están quedando el dinero de los restaurantes. Aquí el que no corre vuela, y dinero que no te dejan en tu caja, lo dejan en la caja de otro....
duende #5 duende
Y estos son los buenos y viejos tiempos, esperar a que la situación empeore en Inglaterra, Francia y Alemania (que lo hará).
eldarel #3 eldarel
En los hoteles de británicos que conozco en la Costa del Sol, vi el mismo patrón: desayunan hasta hartarse en los buffet, guardan en servilletas algún "sandwich" y fruta y a pasear o tostarse en la playa.
#6 metalico_zgz
#3 Está el tema altos precios, está el tema quizás también racanería pero también el cultural. No en todos los países se lleva lo de comer y cenar tal y como se hace en España, sino que prefieren desayunar fuerte y al mediodía les vale con algo ligero y aguantan hasta la cena, que la hacen más pronto que los españoles. Si además se levantan tarde y tienen un desayuno pantagruélico, que les encanta, no tienen necesidad alguna de sentarse en un restaurante al mediodía.
eldarel #8 eldarel
#6 Exacto. Por eso no entiendo los lloros porque los británicos no comen en restaurantes.
