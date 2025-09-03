·
Los turistas británicos recurren a comer en sus habitaciones de hotel por los altos precios de la hostelería española
Los empresarios de la restauración esperan que sus ingresos se vean reducidos este verano, pese a los datos que apuntan a un récord de visitantes a España para este 2025.
|
etiquetas
:
hostelería
,
crisis
9
0
0
K
124
actualidad
9 comentarios
relacionadas
#2
ur_quan_master
Oferta y demanda....
1
K
22
#1
andran
La avaricia rompe el saco.
1
K
21
#9
pepel
Será cosa de los precios, no creo que vengan de vacaciones a disfrutar de la habitación.
0
K
19
#7
Asimismov
*
Yo hace tiempo que me llevo un frutero con fruta a los hoteles, sobre todo cuando es para más de una noche.
0
K
12
#4
Connect
Vamos, que los hoteles se están quedando el dinero de los restaurantes. Aquí el que no corre vuela, y dinero que no te dejan en tu caja, lo dejan en la caja de otro....
0
K
11
#5
duende
Y estos son los buenos y viejos tiempos, esperar a que la situación empeore en Inglaterra, Francia y Alemania (que lo hará).
0
K
11
#3
eldarel
En los hoteles de británicos que conozco en la Costa del Sol, vi el mismo patrón: desayunan hasta hartarse en los buffet, guardan en servilletas algún "sandwich" y fruta y a pasear o tostarse en la playa.
0
K
10
#6
metalico_zgz
#3
Está el tema altos precios, está el tema quizás también racanería pero también el cultural. No en todos los países se lleva lo de comer y cenar tal y como se hace en España, sino que prefieren desayunar fuerte y al mediodía les vale con algo ligero y aguantan hasta la cena, que la hacen más pronto que los españoles. Si además se levantan tarde y tienen un desayuno pantagruélico, que les encanta, no tienen necesidad alguna de sentarse en un restaurante al mediodía.
1
K
19
#8
eldarel
#6
Exacto. Por eso no entiendo los lloros porque los británicos no comen en restaurantes.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
