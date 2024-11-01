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La turca TAI confirma contactos preliminares "de Gobierno a Gobierno" para la venta del caza de quinta generación Kaan a España

La turca TAI confirma contactos preliminares "de Gobierno a Gobierno" para la venta del caza de quinta generación Kaan a España

La empresa estaría dispuesta a firmar un acuerdo similar al del avión de entrenamiento Hürjet, con transferencia tecnológica incuida

| etiquetas: tai , contactos , venta , kaan , españa , turquía
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7 comentarios
13 7 0 K 231 Avionéame
Free_palestine #1 Free_palestine
Soberanía y transferencia tecnológica, retorno industrial, me va gustando la idea de españolizar el kaan, al estilo del hürjet y no depender de que EEUU te dejé o no te dejé utilizar sus armas, como ya ocurrió en sidi ifni (la guerra olvidada)

www.democrata.es/internacional/cuando-eeuu-no-permitio-espana-uso-sus-
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sotillo #2 sotillo
#1 Esto te lo tumba la derecha en cuanto llegue al poder, ni van a esperar unos sobres que saben seguros
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Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca *
#1 Pues hombre, la soberanía sería algo como el Eurofighter. No me parece buena idea depender de Turquía (menos aún de EE.UU., claro). La situación de los países europeos con el desarrollo de aviones militares es una vergüenza. Francia a lo suyo, que acaba de abandonar el FCAS antes de haber empezado, Italia y Reino Unido empezando un proyecto con Japón, mientras tanto Alemania y España no acaban de lanzar el FCAS y estaban mirando a ver si Suecia se unía con SAAB...
Un puto desastre en un entorno en el que al menos hay 6 países con capacidades de construir cazas de última generación que no se ponen de acuerdo. Mientras tanto, Turquía dando sopas con honda a todos.
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#3 CuiProdestHocBellum
Está haciendo más el Perro por la defensa de España, que todos los peperos y voxeros juntos. Y no es que el perro esté haciendo cosas "extraordinarias".... Solo usando el "sentido común" del que alardea la derecha, ya hace más que ellos que se pasan el día lamiendo el interior del ano de los yankis y los sionistas.
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ElBeaver #4 ElBeaver
Dudo que Turquía tenga la capacidad de diseñar o fabricar un caza de quinta generación; probablemente será un avión con la apariencia de uno, pero sin la tecnología que realmente lo defina como tal.
A día de hoy, el KAAN es un prototipo de quinta generación en desarrollo.

Es un logro impresionante —solo EE. UU., China y Rusia han volado cazas similares—, pero para ser "realmente" un quinta generación funcional, necesita dejar de depender de componentes extranjeros (especialmente el motor) y demostrar que su software de combate puede gestionar el campo de batalla digital moderno.

Es un salto tecnológico gigante para Turquía, pero aún le queda una década de "maduración" para mirar de tú a tú a un F-22 o un F-35.
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ostiayajoder #6 ostiayajoder
#4 Es curioso q solo aparente uno, porque la base de la invisibilidad es la geometría y eso es algo q no se puede ocultar y se puede copiar facilmente: formas, bahías para armas dentro del fuselaje, motores q no se vean desde abajo, q no haya remaches.... esas cosas influyen en la invisibilidad.

La pintura también y eso es más difícil de copiar pero seguro q no es tan complicado obtener una de menor calidad pero q reduzca la visibilidad.

Por lo demás me da bastante igual: no quiero aviones…   » ver todo el comentario
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Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
No sé quién se puede creer que Turquía sea capaz de desarrollar un caza de 5 generación.
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menéame