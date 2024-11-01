·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6452
clics
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
4911
clics
El Roto: arte israelí
5085
clics
Hantavirus, el misterio del Hondius y el crucero atrapado en Cabo Verde
3968
clics
Fotografía de un soldado de Israel en Líbano haciendo bromas con una estatua cristiana de la Virgen María
3841
clics
El portaaviones más grande del mundo abandona la campaña de Irán: su misión ha sido un desastre
más votadas
513
Gibraltar vierte todas sus aguas residuales sin tratar en el Mediterráneo
537
Sánchez pide a Bruselas que las sanciones estadounidenses sobre Albanese y la Corte Penal Internacional no tengan efecto en la UE
358
El evangelismo se convierte en la nueva epidemia de España
363
Rociado con spray pimienta, por no decir "Arriba España": la agresión que ha conmocionado a Cerdanyola. (CAT)
369
Netanyahu se irá, pero el Estado de Israel morirá con él. [eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
68
clics
La turca TAI confirma contactos preliminares "de Gobierno a Gobierno" para la venta del caza de quinta generación Kaan a España
La empresa estaría dispuesta a firmar un acuerdo similar al del avión de entrenamiento Hürjet, con transferencia tecnológica incuida
|
etiquetas
:
tai
,
contactos
,
venta
,
kaan
,
españa
,
turquía
13
7
0
K
231
Avionéame
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
7
0
K
231
Avionéame
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Free_palestine
Soberanía y transferencia tecnológica, retorno industrial, me va gustando la idea de españolizar el kaan, al estilo del hürjet y no depender de que EEUU te dejé o no te dejé utilizar sus armas, como ya ocurrió en sidi ifni (la guerra olvidada)
www.democrata.es/internacional/cuando-eeuu-no-permitio-espana-uso-sus-
7
K
112
#2
sotillo
#1
Esto te lo tumba la derecha en cuanto llegue al poder, ni van a esperar unos sobres que saben seguros
2
K
41
#7
Un_señor_de_Cuenca
*
#1
Pues hombre, la soberanía sería algo como el Eurofighter. No me parece buena idea depender de Turquía (menos aún de EE.UU., claro). La situación de los países europeos con el desarrollo de aviones militares es una vergüenza. Francia a lo suyo, que acaba de abandonar el FCAS antes de haber empezado, Italia y Reino Unido empezando un proyecto con Japón, mientras tanto Alemania y España no acaban de lanzar el FCAS y estaban mirando a ver si Suecia se unía con SAAB...
Un puto desastre en un entorno en el que al menos hay 6 países con capacidades de construir cazas de última generación que no se ponen de acuerdo. Mientras tanto, Turquía dando sopas con honda a todos.
2
K
31
#3
CuiProdestHocBellum
Está haciendo más el Perro por la defensa de España, que todos los peperos y voxeros juntos. Y no es que el perro esté haciendo cosas "extraordinarias".... Solo usando el "sentido común" del que alardea la derecha, ya hace más que ellos que se pasan el día lamiendo el interior del ano de los yankis y los sionistas.
3
K
42
#4
ElBeaver
Dudo que Turquía tenga la capacidad de diseñar o fabricar un caza de quinta generación; probablemente será un avión con la apariencia de uno, pero sin la tecnología que realmente lo defina como tal.
A día de hoy, el KAAN es un prototipo de quinta generación en desarrollo.
Es un logro impresionante —solo EE. UU., China y Rusia han volado cazas similares—, pero para ser "realmente" un quinta generación funcional, necesita dejar de depender de componentes extranjeros (especialmente el motor) y demostrar que su software de combate puede gestionar el campo de batalla digital moderno.
Es un salto tecnológico gigante para Turquía, pero aún le queda una década de "maduración" para mirar de tú a tú a un F-22 o un F-35.
1
K
18
#6
ostiayajoder
#4
Es curioso q solo aparente uno, porque la base de la invisibilidad es la geometría y eso es algo q no se puede ocultar y se puede copiar facilmente: formas, bahías para armas dentro del fuselaje, motores q no se vean desde abajo, q no haya remaches.... esas cosas influyen en la invisibilidad.
La pintura también y eso es más difícil de copiar pero seguro q no es tan complicado obtener una de menor calidad pero q reduzca la visibilidad.
Por lo demás me da bastante igual: no quiero aviones…
» ver todo el comentario
0
K
10
#5
Enésimo_strike
No sé quién se puede creer que Turquía sea capaz de desarrollar un caza de 5 generación.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.democrata.es/internacional/cuando-eeuu-no-permitio-espana-uso-sus-
Un puto desastre en un entorno en el que al menos hay 6 países con capacidades de construir cazas de última generación que no se ponen de acuerdo. Mientras tanto, Turquía dando sopas con honda a todos.
A día de hoy, el KAAN es un prototipo de quinta generación en desarrollo.
Es un logro impresionante —solo EE. UU., China y Rusia han volado cazas similares—, pero para ser "realmente" un quinta generación funcional, necesita dejar de depender de componentes extranjeros (especialmente el motor) y demostrar que su software de combate puede gestionar el campo de batalla digital moderno.
Es un salto tecnológico gigante para Turquía, pero aún le queda una década de "maduración" para mirar de tú a tú a un F-22 o un F-35.
La pintura también y eso es más difícil de copiar pero seguro q no es tan complicado obtener una de menor calidad pero q reduzca la visibilidad.
Por lo demás me da bastante igual: no quiero aviones… » ver todo el comentario