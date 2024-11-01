·
24
meneos
40
clics
Trump exige elegir al próximo líder supremo de Irán [Eng]
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que cree que debería participar personalmente en la selección del próximo líder de Irán tras la muerte del líder supremo del país.
|
etiquetas
:
trump
,
elección
,
líder supremo
,
iran
21
3
0
K
276
actualidad
21 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
xyria
Está como una puta cabra, sin paliativos ni medias tintas, absolutamente pirado.
11
K
145
#8
efectogamonal
*
#2
Está siguiendo una hoja de ruta bien marcada, lo tiene todo atado y bien atado
1
K
28
#10
xyria
#8
Seguro, pero eso no quita que siga estando como una regadera.
0
K
10
#11
efectogamonal
*
#8
Joder pero es que estamos hablando de que el pueblo americano, ha colocado a un octogenario, pedófilo reconocido y comprobado, al volante de uno de los países más peligrosos del mundo.
Quien es el loco aquí?
0
K
18
#12
Varlak
#2
Simplemente quiere instaurar el relato de que el más fuerte decide. Siempre. Porque si. Y da igual si tiene sentido o no, lo van a repetir una y otra y otra vez hasta que la gente lo asuma como algo normal y se pregunte porqué coño van a elegir los iraníes su propio líder supremo si usa es más fuerte. Y si eligen alguien que no les guste pues se lo cargan también.
0
K
10
#16
efectogamonal
*
#12
La desestabilización emocional es una estrategia bélica (guerra psicológica) bastante efectiva, romper psicologicamente al país, para así crear división que genere una crisis interna y quebrarlo por dentro, el clásico divide y vencerás, de toda la vida.
Esta gentuza sabe perfectamente la tremenda importancia que tiene el líder supremo para Iran, primero lo mata y luego lo sustituye a su antojo, no se trata de fuerza, sino de denigración (supremacismo) por eso exactamente, no estan dando puntada sin hilo
0
K
18
#13
smilo
#2
que vaya en persona a hacer una visita a ver si tiene huevos,se puede presentar hasta como líder supremo pero solo si es presencial
1
K
22
#1
efectogamonal
*
Invade su país, se carga a su líder supremo, le declara una guerra "sucia" (argumentando que son locos fanáticos religiosos) y ahora exige decidir elegir a su nuevo líder por encima de ellos.
Pero los locos son ellos, eh?
Desde luego el daño psicológico es muchísimo mas dañino que el físico y de eso el Cheeto y sus compadres, saben un rato
6
K
75
#6
powernergia
Ya es difcil distinguir la realidad de la ficción.
2
K
36
#4
DenisseJoel
#NoEsElMundoToday
1
K
26
#7
Grahml
Pondrá a su hijo Barron, ahora que ha conseguido librarse del servicio militar, siguiendo claramente los pasos del padre.
0
K
20
#18
jm22381
Trump no quiere ser presidente. Quiere ser emperador!
0
K
20
#3
karakol
Que se ponga él, como hizo en Venezuela.
0
K
20
#5
DenisseJoel
#3
O a Blair, como en Gaza.
0
K
11
#17
pitercio
Se cree que puede hacer lo mismo en Irán que Israel en EEUU.
0
K
18
#15
HeilHynkel
Eso de elegir al mandatario de otro país ... suena de lo más medieval. Los libertarras ven su sueño cumplido, nada de legislaciones o regulaciones, la ley del más fuerte.
0
K
14
#19
Dene
Pues nada, que pille un avión y se plante en Tehran y se lo plantee a los chicos de allí
Seguro que le reciben con los brazos abiertos
0
K
12
#14
asola33
No se si las tonterías las suelta el solito sin pensar o tiene el mejor equipo de estrategas, guionistas y psicologos del mundo.
0
K
11
#20
suppiluliuma
¡Qué casualidad! ¡Es lo mismo que quiere hacer Putin en Ucrania!
0
K
9
#21
suppiluliuma
Zazis de MNM
: ¡Zelenski es un presidente ilegítimo!
También Zazis de MNM
: ¡Viva Mojtaba Jamenei! ¡¡¡ALAHU AKBAAAAAAAAAAAAR!!!
0
K
9
#9
Butters
Está perdiendo facultades. Hace unos meses hubiese pedido ser él el líder.
0
K
7
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
