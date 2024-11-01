edición general
Trump exige elegir al próximo líder supremo de Irán [Eng]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que cree que debería participar personalmente en la selección del próximo líder de Irán tras la muerte del líder supremo del país.

21 comentarios
xyria
Está como una puta cabra, sin paliativos ni medias tintas, absolutamente pirado.

efectogamonal
#2 Está siguiendo una hoja de ruta bien marcada, lo tiene todo atado y bien atado {0x1f525}

xyria
#8 Seguro, pero eso no quita que siga estando como una regadera.

efectogamonal
#8 Joder pero es que estamos hablando de que el pueblo americano, ha colocado a un octogenario, pedófilo reconocido y comprobado, al volante de uno de los países más peligrosos del mundo.

Quien es el loco aquí? {0x1f525}

Varlak
#2 Simplemente quiere instaurar el relato de que el más fuerte decide. Siempre. Porque si. Y da igual si tiene sentido o no, lo van a repetir una y otra y otra vez hasta que la gente lo asuma como algo normal y se pregunte porqué coño van a elegir los iraníes su propio líder supremo si usa es más fuerte. Y si eligen alguien que no les guste pues se lo cargan también.

efectogamonal
#12 La desestabilización emocional es una estrategia bélica (guerra psicológica) bastante efectiva, romper psicologicamente al país, para así crear división que genere una crisis interna y quebrarlo por dentro, el clásico divide y vencerás, de toda la vida.

Esta gentuza sabe perfectamente la tremenda importancia que tiene el líder supremo para Iran, primero lo mata y luego lo sustituye a su antojo, no se trata de fuerza, sino de denigración (supremacismo) por eso exactamente, no estan dando puntada sin hilo {0x1f525}

smilo
#2 que vaya en persona a hacer una visita a ver si tiene huevos,se puede presentar hasta como líder supremo pero solo si es presencial

efectogamonal
Invade su país, se carga a su líder supremo, le declara una guerra "sucia" (argumentando que son locos fanáticos religiosos) y ahora exige decidir elegir a su nuevo líder por encima de ellos.

Pero los locos son ellos, eh?

Desde luego el daño psicológico es muchísimo mas dañino que el físico y de eso el Cheeto y sus compadres, saben un rato {0x1f525}

powernergia
Ya es difcil distinguir la realidad de la ficción.

Grahml
Pondrá a su hijo Barron, ahora que ha conseguido librarse del servicio militar, siguiendo claramente los pasos del padre.

jm22381
Trump no quiere ser presidente. Quiere ser emperador!

karakol
Que se ponga él, como hizo en Venezuela.

DenisseJoel
#3 O a Blair, como en Gaza.

pitercio
Se cree que puede hacer lo mismo en Irán que Israel en EEUU.

HeilHynkel
Eso de elegir al mandatario de otro país ... suena de lo más medieval. Los libertarras ven su sueño cumplido, nada de legislaciones o regulaciones, la ley del más fuerte.

Dene
Pues nada, que pille un avión y se plante en Tehran y se lo plantee a los chicos de allí
Seguro que le reciben con los brazos abiertos

asola33
No se si las tonterías las suelta el solito sin pensar o tiene el mejor equipo de estrategas, guionistas y psicologos del mundo.

suppiluliuma
¡Qué casualidad! ¡Es lo mismo que quiere hacer Putin en Ucrania! :troll:

suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Zelenski es un presidente ilegítimo!
También Zazis de MNM: ¡Viva Mojtaba Jamenei! ¡¡¡ALAHU AKBAAAAAAAAAAAAR!!!

Butters
Está perdiendo facultades. Hace unos meses hubiese pedido ser él el líder.


