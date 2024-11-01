Trump cruza el charco en su cruzada ideológica: señala como "terroristas" a cuatro grupos antifascistas europeos | Público

Sigue sin estar claro que sea legal la designación del antifascismo dentro de Estados Unidos como organización "terrorista". Pero aun así, la Administración Donald Trump ha ido un paso más allá y ha ampliado su persecución ideológica fuera del país. El Departamento de Estado ha catalogado cuatro organizaciones antifascistas y de izquierdas europeas como "organizaciones terroristas".
+ Quienes conozcan lo que se cuece en Grecia y Alemania en estos temas se darán cuenta de que de entre todo lo que se mueve por allí, que eligan a esos grupos tiene más de cara a la galería que de algo tangible. De primeas podría parecer una bocachanclada nueva del Risketo y una situación menos peligrosa.
+ El "movimiento de cara a la galería" en realidad está planteado a largo plazo y esto es lo verdaderamente peligroso. Con el tiempo caerán las operaciones de… » ver todo el comentario