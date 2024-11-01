edición general
Trump cruza el charco en su cruzada ideológica: señala como "terroristas" a cuatro grupos antifascistas europeos | Público

Sigue sin estar claro que sea legal la designación del antifascismo dentro de Estados Unidos como organización "terrorista". Pero aun así, la Administración Donald Trump ha ido un paso más allá y ha ampliado su persecución ideológica fuera del país. El Departamento de Estado ha catalogado cuatro organizaciones antifascistas y de izquierdas europeas como "organizaciones terroristas".

pingON #1 pingON
el emperador está, desnudo, gordo, naranja, demente y pronto en la tumba
2
Uda #11 Uda
#1 amén
0
OCLuis #2 OCLuis
¿Alguien sabe si en Groenlandia hay también terroristas de la categoría a la que se refiere Trump? :roll:
1
#5 soberao *
#2 Seguro que han dado marcha atrás cuando le han recordado que los nórdicos son su caballo de Troya en la UE y sus aliados que siguen comprando F-35 como un acto de fe.
www.f35.com/f35/news-and-features/Another-16-F35-fighter-jets-to-Denma
0
reithor #6 reithor
#2 si, los pingüinos antifas.
1
Spirito #13 Spirito
#2 No, porque allí no hablan español como lengua materna.
0
#4 okeil
Todo fascista necesita una o varias ETAS ...
0
mecheroconluz #9 mecheroconluz
Todos son terroristas menos el presidente de Siria.
0
#3 UNX
Esto es solo el inicio, como no los frenemos acabaremos siendo una sucursal más de la ultraderecha globalista con nuestra propia implementación del proyecto 2025.
0
#7 soberao
#3 UK ha ilegalizado a la organización de activistas medioambientales que pintó aviones de guerra de rojo. En Alemania y UK detienen a diario a antifascistas que se oponen al genocidio sionista. Es solo cuestión de tiempo que la UE siga los mismos pasos para ilegalizar esas asociaciones e incluso incluir nuevas.
3
qwertyTarantino #14 qwertyTarantino *
Dos notas rápidas:
+ Quienes conozcan lo que se cuece en Grecia y Alemania en estos temas se darán cuenta de que de entre todo lo que se mueve por allí, que eligan a esos grupos tiene más de cara a la galería que de algo tangible. De primeas podría parecer una bocachanclada nueva del Risketo y una situación menos peligrosa.
+ El "movimiento de cara a la galería" en realidad está planteado a largo plazo y esto es lo verdaderamente peligroso. Con el tiempo caerán las operaciones de…   » ver todo el comentario
0
Spirito #8 Spirito *
Yo ya le he enviado a su Majestad Zanahorio I, a través de la Oficina Presidencial de la Casa Blanca, es decir en Twitter, que considere señalar también a éste portal, que es un nido de rojos y bolcheviques. :troll:
0
andando #10 andando
#8 es toda una ofensa que no tengamos ni terroristas dignos en este pais
1

