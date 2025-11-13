edición general
Estados Unidos designa a cuatro grupos en Europa como terroristas, calificándolos de "Antifa violenta" (ING)

Estados Unidos designó el jueves a cuatro entidades en Alemania, Italia y Grecia como terroristas globales, acusándolas de ser "grupos violentos de Antifa", mientras el presidente Donald Trump arremete contra los grupos de izquierda.

Comentarios destacados:          
JackNorte #4 JackNorte
Es curioso , ahora se puede ser terrorista sin cometer atentados y es complicado a la vez ser terrorista haciendolos.
Que mundo mas peculiar, me imagino queriendo ser un terrorista y que se te reconozcan tus metodos para escalar en la organizacion y que te ninguneen.
No digamos hacer revisionismo historico todas las protestas legitimas , ahora todos terroristas, incluidos todos los heroes antifascistas de la segunda guerra mundial, ahora terroristas. xD
23
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#4 ojo que viendo la trayectoria del líder de Siria, hoy te ponen una recompensa por tu cabeza y mañana estás reuniéndote con el líder del mundo libre xD
8
#21 NO86
#4 Yo ya empiezo a ver que el cambio climático no es tan malo. Cuando venga a España esa tercera guerra mundial, ¿me tocará en los malos o los terroristas?
0
JackNorte #25 JackNorte
#21 Depende de el pais y la informacion que recibas. Incluso ya no depende que seas pobre o rico , mira como el actor de Dawson crece que tiene cancer tiene que vender cosas para su tratamiento.
La mayoria de la gente no creo ni que sepa que hay bandos, ni que pueda escoger, ni que tenga el criterio.
No se si eso es incluso peor que ser de un bando u otro. xD
Una eleccion aunque sea equivocada es una eleccion si se toma con verdades. Siempre esta el factor de interpretacion personal. Y que…   » ver todo el comentario
0
manbobi #28 manbobi
#4 En España podías ser terrorista de muchas maneras, sobre todo si vivias al norte del Evro, y hasta muy recientemente. Incluso en fiestas del pueblo. Ya su eras el amigo del primo de uno que fue a clase con alguien, podías acabar en la AN.
0
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Si eres anti de anti fascistas… eres?
10
#7 Leon_Bocanegra
#2 esa me la sé!

Constitucionalista!!!  media
21
#16 eipoc
#7 son solo nostálgicos.
1
#15 eipoc
#10 esa es la idea, que no haya necesidad de que exista el antifascismo.
0
MasterChof #17 MasterChof
#15 sí la hay... si no a qué se dedicarían los antifas?
0
#20 eipoc
#17 a enseñar a tipos como tú la necesidad del movimiento antifascista.
0
Format_C #19 Format_C
#2 gente de bien? :-D
0
#8 MyNameIsEarl
El subnormal que ve terroristas por todos los lados y mete a uno está semana en Mar-a-blanca....olé ahiii!! Con toda su polla naranja!!! Y la gente comprándolo tú...
Es como la Mariló en Telemadrid diciendo que Sánchez es un dictador y anunciando de invitado al hijo de tejero.
Lo dicho; y la gente comprando.
Como están las cabezas.....
7
MasterChof #18 MasterChof
#8 eso lo aprendió de Netanyahu... del mayor terrorista del planeta.
0
Torrezzno #1 Torrezzno
No hay ninguno español. Que decepción
6
Spirito #3 Spirito
#1 Ah, porque no conoce al grupo zurdo de MnM. xD

Pero, bueno, el grupo de patriotas españoles de pulserita que pulula por aquí, ya pondrá a su amo Zanahorio al día. xD
3
#24 guillersk
#3 no lo dudes :troll:
0
calde #5 calde
#1 No está Podemos??? Qué decepción! :troll:
1
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 o como mínimo la CNT
1
#14 eipoc
#5 Podemos es parte del sistema, es la socialdemocracia de colores, de lo contrario ya lo hubiesen liquidado.
0
Gry #9 Gry
Ya están tardando en añadir a las preguntitas que te hacen para entrar en los EEUU si estás en contra del fascismo o has pertenecido alguna vez a una organización que esté en contra del fascismo.

Pueden reemplazar las que hacen para asegurarse de que no eres miembro del partido nazi.

www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1182
4
capitan__nemo #11 capitan__nemo
Lo que no sé es como no marcamos a todos estos como agentes extranjeros (y terroristas emulando al trumpismo). Los autenticos terroristas internacionales del imperio.

Atlas Network: la desinformación como arma neoliberal
www.meneame.net/story/atlas-network-desinformacion-como-arma-neolibera

Y los principales financiadores como por ejemplo los Koch.
1
frankye #12 frankye
En la II Guerra Mundial, cuando el mundo era gobernado por gente normal y no por imbéciles. Todos los aliados que lucharon fueron antifascistas, incluidos los americanos.
1
#29 diablos_maiq
#12 me temo que eso es bastante matizable
0
Alius #27 Alius
Prefiero que me consideren terrorista en los USA antes que ser un puto fascista como el Cheetos.

Y si la Unión Europea no fuera la putita de los yankis, tendría que declarar al Partido Republicano como organización terrorista.
0
Manuel.G #30 Manuel.G
"Groups affiliated with this movement ascribe to revolutionary anarchist or Marxist ideologies, including anti-Americanism, 'anti-capitalism,' and anti-Christianity, using these to incite and justify violent assaults domestically and overseas," Rubio said.


Okay... Hemos vuelto a la guerra fría?
0
#22 moratos
Venga, sin leer la noticia. Los nominados son: AFD, VOX, Frente Nacional y Hermanos de Italia.


A ver, que mire ahora la noticia...... Hostia!!!! No he acertado ni uno.
0
metroptico #23 metroptico
▂╱▔▔╲╱▔▔▔▔╲╱▔▔╲▂
╲┈▔╲┊ U┈┈U┊ ╱▔┈╱
┊▔╲╱▏┈╱▔▔╲┈▕╲╱▔┊
┊┊┊┃┈┈▏┃┃▕┈┈┃┊┊┊
┊┊┊▏╲┈╲▂▂╱┈╱▕┊┊┊
0
#26 listillo
La guerra contra el terrorismo. Grupos de izquierdas antifascistas considerandos terroristas, está claro que Trump es un fascista. Pro to veremos bombardeos en Grecia y otros lugares.
0

