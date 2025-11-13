Estados Unidos designa a cuatro grupos en Europa como terroristas, calificándolos de "Antifa violenta" (ING)

Estados Unidos designó el jueves a cuatro entidades en Alemania, Italia y Grecia como terroristas globales, acusándolas de ser "grupos violentos de Antifa", mientras el presidente Donald Trump arremete contra los grupos de izquierda.
Que mundo mas peculiar, me imagino queriendo ser un terrorista y que se te reconozcan tus metodos para escalar en la organizacion y que te ninguneen.
No digamos hacer revisionismo historico todas las protestas legitimas , ahora todos terroristas, incluidos todos los heroes antifascistas de la segunda guerra mundial, ahora terroristas.
La mayoria de la gente no creo ni que sepa que hay bandos, ni que pueda escoger, ni que tenga el criterio.
No se si eso es incluso peor que ser de un bando u otro.
Una eleccion aunque sea equivocada es una eleccion si se toma con verdades. Siempre esta el factor de interpretacion personal. Y que… » ver todo el comentario
Constitucionalista!!!
Es como la Mariló en Telemadrid diciendo que Sánchez es un dictador y anunciando de invitado al hijo de tejero.
Lo dicho; y la gente comprando.
Como están las cabezas.....
Pero, bueno, el grupo de patriotas españoles de pulserita que pulula por aquí, ya pondrá a su amo Zanahorio al día.
Pueden reemplazar las que hacen para asegurarse de que no eres miembro del partido nazi.
Atlas Network: la desinformación como arma neoliberal
Y los principales financiadores como por ejemplo los Koch.
Y si la Unión Europea no fuera la putita de los yankis, tendría que declarar al Partido Republicano como organización terrorista.
Okay... Hemos vuelto a la guerra fría?
A ver, que mire ahora la noticia...... Hostia!!!! No he acertado ni uno.
