Atlas Network: la desinformación como arma neoliberal

La organización, fundada en 1981, cuenta con 589 ‘think tanks’ en 103 países que financian el odio y los bulos de la extrema derecha. El objetivo: proteger los privilegios de los dueños del capital. El pasado 10 de octubre, el Comité Noruego decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. En pleno ascenso global de las extremas derechas, uno de los galardones con mayor prestigio a nivel planetario, que teóricamente reconoce a personas que luchan por los derechos humanos y la democracia, ha recaído en una figura ...
| etiquetas: atlas network , desinformación , think tanks , extrema derecha , neoliberal
Estos de ctxt, son como la flotillas le interesa lo que sucede a miles de km pero la vida de los españoles se la sopla profundamente..
España en 20 años ha subido los salarios un 3%.
Nunca ha habido tantos impuestos y el pib crece como nunca. Hijos de puta si nos roban a manos llenas como vamos a pagar a nuestros hijos nietos...
Ahh no que no les interesan los españoles que les han votado.