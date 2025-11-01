edición general
16 meneos
28 clics

Atlas Network: la desinformación como arma neoliberal

La organización, fundada en 1981, cuenta con 589 ‘think tanks’ en 103 países que financian el odio y los bulos de la extrema derecha. El objetivo: proteger los privilegios de los dueños del capital. El pasado 10 de octubre, el Comité Noruego decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. En pleno ascenso global de las extremas derechas, uno de los galardones con mayor prestigio a nivel planetario, que teóricamente reconoce a personas que luchan por los derechos humanos y la democracia, ha recaído en una figura ...

| etiquetas: atlas network , desinformación , think tanks , extrema derecha , neoliberal
13 3 1 K 133 actualidad
3 comentarios
13 3 1 K 133 actualidad
capitan__nemo #2 capitan__nemo *
Esta "secta" neoliberal es como los curas pedofilos y pederastas que mientras promueven para los demas los pecados y el sexo solo en el matrimonio y para la procreacion, en su vida privada se follan a niños y niñas a gogo (Como Epstein y su amigo Trump). La "secta" atlas network mientras promueve brutalmente el libre mercado y no poner aranceles para otros paises, para "su" pais eeuu, ante los aranceles de Trump, no dicen casi ni mu, y menos hacen campañas brutales…  media   » ver todo el comentario
2 K 34
#1 Katos
Desde rtve se propaganda bulos de izquierdas y extrema izquierda así sin think talk, ni nada.

Estos de ctxt, son como la flotillas le interesa lo que sucede a miles de km pero la vida de los españoles se la sopla profundamente..

España en 20 años ha subido los salarios un 3%.

Nunca ha habido tantos impuestos y el pib crece como nunca. Hijos de puta si nos roban a manos llenas como vamos a pagar a nuestros hijos nietos...

Ahh no que no les interesan los españoles que les han votado.
4 K 0
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#1 Esos también sois vosotros.
0 K 10

menéame