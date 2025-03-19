edición general
38 meneos
84 clics
El Tribunal Supremo avala la eutanasia de la joven catalana Nuria al no admitir el recurso de su padre

El Tribunal Supremo avala la eutanasia de la joven catalana Nuria al no admitir el recurso de su padre

La Fiscalía y la Generalitat avalan la eutanasia de la joven parapléjica que su padre quiere impedir.

| etiquetas: eutanasia , supremo , noelia
26 12 0 K 385 actualidad
13 comentarios
26 12 0 K 385 actualidad
Comentarios destacados:    
shake-it #1 shake-it
Si el infierno existe y acaban ahí las almas más malvadas, el padre de esta chica podría ser el CEO del infierno.
6 K 77
Esteban_Rosador #3 Esteban_Rosador
#1 mes bien será la CEO la presidenta de abogados cristianos.
0 K 20
#6 j-light
La historia es terrible. La chica, obviamente, no quiere seguir viviendo, intentó suicidarse. Entiendo 100% al padre también digo. Una situación bien jodida.
1 K 22
oceanon3d #2 oceanon3d
Abogados Cristianos ... puros demonios con patas.
1 K 18
#5 eqas
No conocía el caso, y aquí hay más información, del año pasado:

www.elmundo.es/cronica/2025/03/19/67d9bbfbfc6c8378058b45a9.html

Menudo infierno el de esta chica. Sólo quiere descansar. Debemos sentirnos afortunados de tener esta ley que nos permite acabar con el sufrimiento, pero qué farragoso todo. Debería bastar dos psicólogos (por tener dos opiniones de la capacidad del solicitante) y un juez y punto.
0 K 11
#7 Sacapuntas
Si han sido tan HDLGP hasta ahora, capaces son de ir al TEDH pidiendo la suspensión cautelar.
0 K 11
#4 laruladelnorte
Me alegro por ella y que por fin pueda descansar en paz.
0 K 10
devilinside #10 devilinside
#4 Todavía no puedes decir eso; ahora con la nueva dilación de acudir al TC igual tienen suerte y la chica se muere como dios manda
0 K 12
Febrero2034 #8 Febrero2034
¿Creeis q un padre no va a luchar con uñas y dientes que su hija no se muera? Yo lo haría
0 K 7
#9 Febrero_2026
#8 Si está sufriendo y no quiere vivir más, tomando su decisión de forma libre y consciente, yo no.

No puedo ni imaginar lo que es perder un hijo. Ni cabeza explota solo de pensarlo y cambia de tema. Pero no por eso debemos tenerles en una situación peor. Es egoísta.
0 K 11
BM75 #11 BM75
#8 Claro, lo veo en el caso de un padre egoísta y cruel, que antepone sus creencias religiosas a la voluntad y sufrimiento de su hija.
Digno de una persona desalmada, inhumana y sádica.
0 K 8
KoLoRo #12 KoLoRo
#8 Si tanto la quiere, que acepte lo que ella desea... que deje de ser un egoista y mire más por su hija.
0 K 7
devilinside #13 devilinside
#8 La chica es mayor de edad y ha tomado una decisión. No sabía que aquí funcionase todavía el régimen del paterfamilias de Derecho Romano
0 K 12

menéame