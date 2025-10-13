Las transferencias bancarias dejan de ser a ciegas

Anteriormente, era habitual que si el usuario cometía un error al escribir el IBAN, el banco no asumía responsabilidad, y si el código correspondía a una cuenta real, el importe se traspasaba sin comprobar el nombre. Tras la entrada en vigor de esta nueva medida, la garantía de verificación se convierte en parte integral del proceso de envío de fondos, reforzando la tranquilidad de usuarios particulares
Un dato que tienes en cada factura.... O puedes poner bien el nombre de quien vas mandar tus dineros, ya que has conseguido poner bien 20 dígitos, no creo que sea muy difícil.
Al final es coste en tecnología que no van a gastar si no les obligan
Luego está el problema de que se abuse de ello, que se acepte a modo de acto de fe cualquier número que venga de cualquier operadora del mundo sin comprobar nada.