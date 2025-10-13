edición general
Las transferencias bancarias dejan de ser a ciegas

Anteriormente, era habitual que si el usuario cometía un error al escribir el IBAN, el banco no asumía responsabilidad, y si el código correspondía a una cuenta real, el importe se traspasaba sin comprobar el nombre. Tras la entrada en vigor de esta nueva medida, la garantía de verificación se convierte en parte integral del proceso de envío de fondos, reforzando la tranquilidad de usuarios particulares

No parecía técnicamente muy difícil de implementar la medida y se habrían ahorrado un montón de estafas. Solo han tardado un par de décadas.

Hijos de puta.
#2 No es tan sencilla. Si pones como nombre "Feli Perez" pero la titular de la cuenta es "María Feliciana Pérez González" a ver como una máquina decide si la transferencia entra o no entra.
#5 Realmente no es tan dificil, con indicar en la pagina de la transferencia "ponga su nombre tal y como aparece en el DNI" ya valdria
#5 Podían probar, no se, con el DNI o el NIF.
Un dato que tienes en cada factura.... O puedes poner bien el nombre de quien vas mandar tus dineros, ya que has conseguido poner bien 20 dígitos, no creo que sea muy difícil.
#5 La "máquina" no decide si entra o no entra, simplemente avisará o no, de las discrepancias o coincidencias del nombre del titular indicado, pero siempre permitirá hacer la transferencia.
#5 en ese caso te dice que la coincidencia es parcial y tú decides si hacerla o no
Los bancos solo se preocupan de sus clientes y de su seguridad cuando les obliga la legislación... y encima te lo venden como un gran favor que te hacen...
No sólo elimina errores involuntarios. El comprobar que el titular y el IBAN coinciden evita ataques man in the middle y también bastantes apropiaciones indebidas que han ocurrido en empresas y en la administración por quien tenía poder de generar pagos al modificar el IBAN poniendo el suyo. Es acojonante que no fuera obligatorio por parte de los bancos.
#3 tan acojonante como que las operadoras de telefonía permitan que se pueda enmascarar el teléfono y que, por ejemplo, yo llame a alguien y en su teléfono aparezca el nombre de una empresa, pongamos Correos.
Al final es coste en tecnología que no van a gastar si no les obligan
#11 Lo de enmascarar teléfonos de empresa es útil y necesario, la llamada puede salir de una extensión interna o de una salida móvil que no acepta llamadas entrantes o de un call center en la India y lo más útil para la empresa y para el cliente es que aparezca el número principal de esa empresa, de forma que si quieres luego responder esa llamada te lleve a su centralita y no te diga que el teléfono al que llama no está disponible o no acepta llamadas entrantes.

Luego está el problema de que se abuse de ello, que se acepte a modo de acto de fe cualquier número que venga de cualquier operadora del mundo sin comprobar nada.
Sin tiempo no era. 2025
Lo que es increíble es que con las transferencias de toda la vida, no las inmediatas, no lo comprobasen. ¿Para qué exigen el dato de beneficiario si no van a usarlo para nada?
Hago transferencias "inmediatas" por internet desde 2010 aprox., no existen de otro tipo en Chile, y siempre ha existido esto. Pero funciona de otro modo: debe introducirse el número de la cuenta, el banco y el n° de la cédula de identidad/rol tributario del receptor. No se usan los IBAN a menos que sean transferencias internacionales. Entonces, se hace el cruce entre 3 variables que uno debe conocer y hay un mensaje de error si algún dato se coincide (la cuenta existe, pero no es de…   » ver todo el comentario
