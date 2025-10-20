Tragedia en el baloncesto: aficionados atacan con piedras a un autobús y matan al conductor

Una grave tragedia ha salpicado al baloncesto italiano tras el partido de la Serie A2 entre la RSR Sebastiani Rieti y el Estra Pistoia, ganado por el conjunto visitante, El autobús que transportaba a los aficionados toscanos fue atacado con piedras y objetos a su salida de Rieti. Uno de los impactos, producido por un ladrillo, rompió una de las ventanas del autobús en el lado donde se encontraba el segundo conductor, que fue alcanzado de lleno. A pesar de los prolongados intentos de reanimación en el lugar, falleció a causa de las heridas