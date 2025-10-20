edición general
35 meneos
85 clics
Tragedia en el baloncesto: aficionados atacan con piedras a un autobús y matan al conductor

Tragedia en el baloncesto: aficionados atacan con piedras a un autobús y matan al conductor

Una grave tragedia ha salpicado al baloncesto italiano tras el partido de la Serie A2 entre la RSR Sebastiani Rieti y el Estra Pistoia, ganado por el conjunto visitante, El autobús que transportaba a los aficionados toscanos fue atacado con piedras y objetos a su salida de Rieti. Uno de los impactos, producido por un ladrillo, rompió una de las ventanas del autobús en el lado donde se encontraba el segundo conductor, que fue alcanzado de lleno. A pesar de los prolongados intentos de reanimación en el lugar, falleció a causa de las heridas

| etiquetas: ultras , rieti , pistoia
27 8 0 K 355 actualidad
10 comentarios
27 8 0 K 355 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 pirat *
Tengo aborrecido el deporte profesional.
Sus valores son la psicopatía y la insolidaridad.
9 K 98
Aergon #6 Aergon *
#3 Ejemplo para muchos menores y adultos que normaliza la hipocresía de ser lo que tu has denunciado mientrás se abandera de los valores contrarios que rara vez representa.
2 K 32
#8 Albarkas
#3 El deporte profesional es la excusa. Esos idiotas con cualquier cosa la lían.
2 K 34
#10 pirat
#8 Desde las olimpiadas a las putas carreras de bicicletas, f1,,, se alejan de conceptos de solidaridad, sostenibilidad, igualdad,,, para promover el mercantilismo, el avasallamiento, el elitismo,,,
1 K 23
Milmariposas #2 Milmariposas
El pobre conductor estaba a punto de jubilarse. DEP.
3 K 61
autonomator #5 autonomator
Un poco de decencia haría que se suspendiera la liga por lo que queda de temporada en Italia. Todo lo demás es hipocresía.
3 K 49
founds #1 founds
A los ultras de los deportes habrían que tirarlos al mar para que se ahoguen todos por hdp
3 K 35
nopolar #4 nopolar
Que bonito es el deporte de masas.
2 K 26
Imag0 #9 Imag0
Otro caso aislado
0 K 13
#7 Klamp
Si hubiera pasado en Francia tendríamos ya como 40 comentarios racistas pero como ha pasado en Italia ni llegará a portada
0 K 8

menéame