edición general
16 meneos
50 clics
La tinta de los tatuajes migra por el cuerpo, mata células inmunes y reduce la respuesta a algunas vacunas

La tinta de los tatuajes migra por el cuerpo, mata células inmunes y reduce la respuesta a algunas vacunas

Un estudio mostró que la tinta de los tatuajes viaja desde la piel hasta los ganglios linfáticos, donde mata macrófagos y causa inflamación prolongada. Esta disfunción puede reducir la eficacia de algunas vacunas, ya que los animales tatuados generaron menos anticuerpos tras la inmunización.

| etiquetas: tatuajes , sistema inmunitario , vacunas , salud públic
12 4 0 K 117 ciencia
6 comentarios
12 4 0 K 117 ciencia
#1 mancebador
Pues este señor lo tiene jodido para sobrevivir :troll:  media
0 K 10
#2 cocococo
Menos pandilleros:

youtu.be/hZW9c-iPY5Q
0 K 7
a69 #3 a69
Ah, por eso cuánto más tatuado más antivacunas eres..
1 K 28
#4 Cuchifrito
La de los tatuajes me da igual, ¿han estudiado la del arroz negro? :-S
0 K 12
#5 mcfgdbbn3
Hay algunas cosas que me chirrían de estos estudios: ¿Cómo no se vio antes y sí justo ahora, en esta oleada de ultraconservadurismo que vivimos? ¿Por qué no se comparan diferentes tintas en lugar de valorar los tatuajes como un todo?

Y no tengo tatuajes, solo planteo algunas dudas sobre estos estudios que salen justo ahora. Lo digo por si algún día vemos algún estudio en plan "las mujeres están mejor en casa, con la pata quebrada y calladas", que reviséis el estudio, porque manipular…   » ver todo el comentario
0 K 12
tul #6 tul
#5 usaron tintas con diferentes pigmentos en el estudio
0 K 17

menéame