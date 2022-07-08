Taiwán informa de la presencia de aviones militares chinos a gran escala cerca de la isla [EN]

Taiwán experimentó un aumento de aviones militares chinos cerca de la isla, informó su ministerio de defensa el domingo, después de que una fuerte caída en los vuelos en las últimas dos semanas hubiera generado debates entre observadores.
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Por ahora nada.
Son las 3 de la mañana.
Edito: Lo que si hemos tenido esta semana ha sido algún avión de reconocimiento de USA dándose paseos por el estrecho de taiwan.
Bajo mi punto de vista, para dar por culo...
Aunque el gobierno decía que era "para ayudar".
Parafraseando a Donald Trump.
www.meneame.net/m/actualidad/fuerte-reduccion-movilizacion-militar-chi
Prepárate para defenderte del vecino cuando te quiera matar por comida
Podría ser el título de la peli mala de A3 los domingos por la tarde...
Ojo no estoy dudando de la veracidad de la noticia que ya el mundo está patas arriba y me espero cualquier cosa, pero joder, un mínimo de información ante grandes titulares
Edit. Añado imagen de una "provocación" china de esas que sin contexto suenan a "rozando las costas de taiwan"
www.infobae.com/america/mundo/2022/07/08/taiwan-denuncio-una-nueva-inc
Y Taiwán sería un recuerdo lejano de un país independiente: Made in Taiwán, ponía en la parte trasera de esos coches de metal de la infancia..
Vaya panorama
Lo van a conquistar económicamente, y van muy bien. No hace falta ser un nuevo matón.
Yo les doy una semana para echarlos de donde quedan su bases.