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Taiwán informa de la presencia de aviones militares chinos a gran escala cerca de la isla [EN]

Taiwán experimentó un aumento de aviones militares chinos cerca de la isla, informó su ministerio de defensa el domingo, después de que una fuerte caída en los vuelos en las últimas dos semanas hubiera generado debates entre observadores.

| etiquetas: china , taiwán , eeuu
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
cosmonauta #1 cosmonauta
¿Da tiempo a cenar?
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Huaso #2 Huaso
#1 exacto. Igualito que con el volcán de la Palma.
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WcPC #9 WcPC *
#1 Estoy en Taipei, ya hemos tenido alguna alerta del gobierno antes, si hubiera algo habrían sonado las alarmas...
Por ahora nada.
Son las 3 de la mañana.
Edito: Lo que si hemos tenido esta semana ha sido algún avión de reconocimiento de USA dándose paseos por el estrecho de taiwan.
Bajo mi punto de vista, para dar por culo...
Aunque el gobierno decía que era "para ayudar".
8 K 92
JoseRvValjean #11 JoseRvValjean
#1 Hay tiempo de cenar sin poblemaaaa
1 K 23
Raziel_2 #5 Raziel_2
"Una glan y pleciosa opelacion supel especial"

Parafraseando a Donald Trump.
3 K 28
Solinvictus #3 Solinvictus
Naranjito no puede ni defender a sus aliados árabes, no creo que se meta si china ataca.
1 K 22
#8 kurro
Desde luego, visto lo que hacen Rusos, Yankees y Sionistas, moralmente están más que habilitados a recuperar lo que en realidad, es telitolio chino
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#6 Suleiman
EEUU ha dado vía libre para pasarse por el forro las leyes internacionales...
1 K 16
JuanCarVen #21 JuanCarVen
#19 Si, el proceso de crear sociedades como las sudamericanas se ha acelerado, otro puñado de votos a la ultraderecha. Sánchez ya no da más de sí, de 2027 a 2031 tocará PP&VOX y van a hacer bueno al Perro. Necesitamos una visión a largo plazo como China y lo que tenemos son los reyes del cortoplacismo que serán sustituidos por inútiles corruptos.
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Papirolin #20 Papirolin
El 9 de marzo estaban paranoicos porque había una "fuerte reducción de la actividad militar china" (ver enlace) y ahora se asustan porque "hay movilización a gran escala". ????????????????

www.meneame.net/m/actualidad/fuerte-reduccion-movilizacion-militar-chi
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JuanCarVen #18 JuanCarVen
#15 China se va a tener que defender del matón tarde o temprano. La cuestión es si nosotros apoyamos al matón.
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Don_Pixote #19 Don_Pixote
#18 si eso pasa da igual a quién apoyes

Prepárate para defenderte del vecino cuando te quiera matar por comida
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#14 unomas23
"False flag in Taiwan"

Podría ser el título de la peli mala de A3 los domingos por la tarde...
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#10 egae
Esta noticia es una mierda sin un mapa de donde dicen ellos que es cerca de Taiwán. La geografía es la que es, están separadas por un estrecho.

Ojo no estoy dudando de la veracidad de la noticia que ya el mundo está patas arriba y me espero cualquier cosa, pero joder, un mínimo de información ante grandes titulares
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JuanCarVen #13 JuanCarVen
#10 China siempre va a estar cerca de Taiwán.
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#16 sarri *
#10 Sastamente, más teniendo en cuenta que la zona de exclusión aérea que declara taiwan cubre incluso parte de la China continental

Edit. Añado imagen de una "provocación" china de esas que sin contexto suenan a "rozando las costas de taiwan"
www.infobae.com/america/mundo/2022/07/08/taiwan-denuncio-una-nueva-inc  media
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#4 To_lo_loco
Pues es el momento de pillar a USA y sus chupavergas en bragas.

Y Taiwán sería un recuerdo lejano de un país independiente: Made in Taiwán, ponía en la parte trasera de esos coches de metal de la infancia..
2 K -5
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#4 xD xD aquí mientras no sea EEUU o occidente quien mate e invada países, se puede justificar

Vaya panorama
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JuanCarVen #12 JuanCarVen
#7 No está justificado nada, sólo señala lo ventajoso de la situación actual para China.
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Don_Pixote #15 Don_Pixote *
#12 los Chinos a diferencia de Rusia o EEUU saben su sitio en el mundo

Lo van a conquistar económicamente, y van muy bien. No hace falta ser un nuevo matón.
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#17 lameth
#4 La gracia va a ser para Corea del Sur si ataca China a Taiwan, verías que rápido caen los yankis en Asia.
Yo les doy una semana para echarlos de donde quedan su bases.
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menéame