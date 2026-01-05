edición general
7 meneos
37 clics
Santiago González, el gallego que investiga el efecto de los tatuajes: «Los ganglios linfáticos van a estar tatuados para el resto de tu vida»

Santiago González, el gallego que investiga el efecto de los tatuajes: «Los ganglios linfáticos van a estar tatuados para el resto de tu vida»

El especialista en inmunología, líder del grupo de Infecciones e Inmunidad del Instituto de Investigación Biomédica de la Universidad de Suiza, publicó recientemente un estudio tras siete años de seguimiento de casos. En los ganglios es donde el sistema inmune está presente y ahí vas a tener células del sistema inmune que reconocen la tinta como algo foráneo, lo capturan, intentan destruirlo y como no pueden, se crea una inflamación.

| etiquetas: sistema inmune , tatuaje , ganglios , santiago gonzalez
6 1 0 K 66 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 66 actualidad
Skiner #1 Skiner *
Las risas que nos vamos a echar con tanto papanatas lleno de tinta por su cuerpo.
En pocos años canceres por doquier. :troll:
0 K 7

menéame