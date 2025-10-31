edición general
Salomé Pradas cambia de estrategia: defiende que informó a Mazón del ES-Alert y "de todo lo que acontecía"

Salomé Pradas cambia de estrategia: defiende que informó a Mazón del ES-Alert y "de todo lo que acontecía"

La exconsellera de Mazón asegura que espera que "todos los testigos, incluida Maribel Vilaplana, cuente ante la jueza toda la verdad".

| etiquetas: cambio , estrategia , salomé , pradas , información , total , mazón
actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:    
#1 Hoypuedeserungrandia
Uyyyyy la hostia, ahora resulta que la que se comió el marrón, quiere que se sepa toda la verdad, pues empieza tu querida diciendo todo lo que sabes.
4 K 47
mefistófeles #5 mefistófeles
#1 Con 229 fallecidos que no dijera la verdad desde el primer minuto.

Que venga ahora con esto sólo me produce vergüenza y asco.
1 K 16
#8 Tronchador. *
#1 Ella no puede, la mafia a la que pertenecía se vengaría.
1 K 18
#2 angar300
Cuando la cárcel suena...
2 K 26
devilinside #6 devilinside
#2 ... Empieza la carrera de ratas
0 K 11
Glidingdemon #10 Glidingdemon
Parece ser que no se quiere comer el marrón, se le está haciendo bola el smegma de su predident
1 K 18
wildseven23 #7 wildseven23
A la puta cárcel este desalmado psicópata.
0 K 16
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Le mandaba whassaps y Mazón los dejaba en "leído"
0 K 14
Ludovicio #9 Ludovicio
¿Otra nueva versión de un pepero que es la que siempre ha defendido?
0 K 11
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
Mmmm...vaia, vais.
Las ratas "vuelven" al barco cuando la rata president está a punto de abandonarlo.
Que potito todo.
0 K 8

