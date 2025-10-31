·
Salomé Pradas cambia de estrategia: defiende que informó a Mazón del ES-Alert y "de todo lo que acontecía"
La exconsellera de Mazón asegura que espera que "todos los testigos, incluida Maribel Vilaplana, cuente ante la jueza toda la verdad".
actualidad
#1
Hoypuedeserungrandia
Uyyyyy la hostia, ahora resulta que la que se comió el marrón, quiere que se sepa toda la verdad, pues empieza tu querida diciendo todo lo que sabes.
4
K
47
#5
mefistófeles
#1
Con 229 fallecidos que no dijera la verdad desde el primer minuto.
Que venga ahora con esto sólo me produce vergüenza y asco.
1
K
16
#8
Tronchador.
*
#1
Ella no puede, la mafia a la que pertenecía se vengaría.
1
K
18
#2
angar300
Cuando la cárcel suena...
2
K
26
#6
devilinside
#2
... Empieza la carrera de ratas
0
K
11
#10
Glidingdemon
Parece ser que no se quiere comer el marrón, se le está haciendo bola el smegma de su predident
1
K
18
#7
wildseven23
A la puta cárcel este desalmado psicópata.
0
K
16
#3
angelitoMagno
Le mandaba whassaps y Mazón los dejaba en "leído"
0
K
14
#9
Ludovicio
¿Otra nueva versión de un pepero que es la que siempre ha defendido?
0
K
11
#4
Estoeslaostia
Mmmm...vaia, vais.
Las ratas "vuelven" al barco cuando la rata president está a punto de abandonarlo.
Que potito todo.
0
K
8
