Robo en europa por regiones

Robo en europa por regiones  

El mapa atiende a la definicion de robo de Eurostat: robo usando fuerza fisica, amenaza o un arma, y se basa en reportes de la policía de cada país. Se muestran datos por regiones con informacion de 2022. Comparando datos anteriores, este tipo de delitos ha descendido en la mayoria de paises, especialmente Bélgica, Francia y Portugal.

Catapulta
La verdad es que me parece un grafico mal traído porque no cruza un dato esencial que es denuncias totales por habitantes. Me da que los países con mayor confianza en la policía y tal reciben más denuncias por lo que sea que en europa del este donde seguro se fian menos y se toman más la justicia por su mano.

No creo que este mapa indique lo que pretende.
fofito
#5 Efectivamente. Para mayor contexto debíamos disponer de los datos de denuncias por habitante, cantidad de turistas por habitante,y personas sin acceso a recursos mínimos también por habitante.
jm22381
#5 Efectivamente parece más un gráfico de con fianza en la policía porque lo de que Europa del este sea un jardín de paz no hay quien se lo crea.
Doisneau
#5 Segun menciona el articulo, no habia ningun mapa de ese estilo por regiones, solo por paises. Si se encuentra algo mejor que se envie y autodescarto sin problema, simplemente lo vi en reddit y me parecio curioso

Un saludo
Catapulta
#14 No hombre, si el mapa es correcto. Pero como entenderás hay gente que no va a entenderlo y va a inventarse su película autoritaria.
DocendoDiscimus
#14 El problema es que es un poco cansino el tema. Subes el mapa y se llena de comentarios cuñados como los de #1 #27 #7 y #10; o gente que te saca mapas del 2024 como si no estuviéramos en diciembre de 2025, #13.

Luego resulta que la criminalidad viene bajando en la ciudad de Barcelona: www.elperiodico.com/es/sociedad/20251201/delitos-sexuales-catalunya-au

Sólo suben delitos sexuales. Pero según la policía: muchos de estos han sucedido otros años aunque se han…   » ver todo el comentario
surco
#5 Joder, tu crees que en España o Bélgica ( mocromafia) se denuncia n mas robos por confianza en la policía?
Catapulta
#16 Lo creo. Y eso que no confiamos mucho. Pero creo que menos confían al este. Aquí si confiamos 5 de 10 allí 3 de 10 por ejemplo. Luego la disponibilidad de comisarías etc afecta, desde luego que extraer conclusiones requiere de estudios profundos.

Es como en ciencia. Los supremacistas asumían que los negros eran de cociente bajo porque en África... Luego un estudio más racional indica que países pobres y subdesarrollados con peor acceso a la educación general caídas en el cociente. Ergo, no, los negros no tienen menor cociente ni África tiene menor cociente por ser negros, es la miseria la que baja el cociente.
surco
#19 La delincuencia tiene que ver con varios factores. Uno, como indicas es la renta, aunque no hay causalidad, sino cierta correlación. También tienes factores como nivel cultural, desarraigo social, etc...que en el este haya menoscabo? Me cuadra, son países menos dinámicos económicamente, sin inmigración y posiblemente con más arraigo que los países mas desarrollados.
Pitchford
#5 El mismo problema de posible falta de confianza en la policía aplicaría a las denuncias por habitante, por lo que este otro parámetro no creo que aportara resultados muy diferentes, salvo que el tipo más frecuente de crímenes fuera otro, que no creo.
javi618
En menudo estercolero están convirtiendo a Barcelona, qué lástima. Ojalá se pongan las pilas para revertir la situación, es cuestión de voluntad política.
surco
#2 Es porque Espanya ens roba. De ahí que esté rojo :roll:
Magog
Warcelona
#2 los magrebies (que culpa tendré yo, a ver, las cosas como son) se mueven entre Barcelona y Francia, con lo que es una ciudad puente de cojones para dar el palo y si la cosa se complica irse con algún familiar a Francia una temporada
Es, para las bandas, un caramelo
unocualquierax
De París sólo marcan París, pero de Barcelona marcan la provincia entera. Y eso no es verdad. El problema está en la ciudad de Barcelona, no en el resto de la provincia.
woody_alien
#6 Y con lo de París hay trampa, Seine-Sant Denis es la periferia de París. Es como decir Barcelona y Hospitalet.
jm22381
#20 ¿Dónde va a haber más delitos: en una ciudad de 6 millones de habitantes urbanos o en una provincia con 1 millón de habitantes dispersos en núcleos rurales donde todos se conocen entre sí? No es sólo el número de personas sino también la distribución.
poxemita
#21 Por otro lado podría pensarse que al haber más dispersión (pienso en mi provincia) también estamos más desprotegidos ante los malhechores, porque hay menos vigilancia policial. Hay más factores, por ejemplo si comparas Ciudad Real y Toledo, 500.000 y 750.000 habitantes y Toledo tiene el doble de robos que Ciudad Real, y creo que la clave en ese caso está la cercanía a Madrid. Pero claro son factores que no se pueden mencionar por temas de corrección política.
cocococo
Había leído "Robo en Europa por religiones".
Toponotomalasuerte
#4 sería el mismo.
poxemita
igual tiene que ver con como se recopilan los datos en los diferentes paises, igual en España es por provincia y en Francia por ciudad o distrito o vete tu a saber.
Urasandi
Me gustaría ver el mismo mapa en Eypos.
Andreham
Las estadísticas no mienten, mienten los que las acotan de una forma u otra omitiendo variables.
PijoProgre
Buff la Dinamarca del sur que mal color tiene
Cocopayo
Cuelgo estos de España por provincias  media
jm22381
#13 Y estos mapas también deberían ajustarse en función de la población. Lógico que haya más robos en las provincias de las principales ciudades y no en provincias que están despobladas.
poxemita
#18 ¿No te parece bien que esa en delitos por millón de habitantes?
