Robo en europa por regiones  

El mapa atiende a la definicion de robo de Eurostat: robo usando fuerza fisica, amenaza o un arma, y se basa en reportes de la policía de cada país. Se muestran datos por regiones con informacion de 2022. Comparando datos anteriores, este tipo de delitos ha descendido en la mayoria de paises, especialmente Bélgica, Francia y Portugal.
No creo que este mapa indique lo que pretende.
Un saludo
Luego resulta que la criminalidad viene bajando en la ciudad de Barcelona: www.elperiodico.com/es/sociedad/20251201/delitos-sexuales-catalunya-au
Sólo suben delitos sexuales. Pero según la policía: muchos de estos han sucedido otros años aunque se han… » ver todo el comentario
Es como en ciencia. Los supremacistas asumían que los negros eran de cociente bajo porque en África... Luego un estudio más racional indica que países pobres y subdesarrollados con peor acceso a la educación general caídas en el cociente. Ergo, no, los negros no tienen menor cociente ni África tiene menor cociente por ser negros, es la miseria la que baja el cociente.
#2 los magrebies (que culpa tendré yo, a ver, las cosas como son) se mueven entre Barcelona y Francia, con lo que es una ciudad puente de cojones para dar el palo y si la cosa se complica irse con algún familiar a Francia una temporada
Es, para las bandas, un caramelo