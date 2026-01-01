·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8738
clics
Cuando el objetivo de la propaganda estadounidense era España
7380
clics
Los "fachatroll"
6296
clics
Los mejores amplificadores baratos de la historia
5115
clics
El nutricionista Aitor Sánchez, sobre la nueva pirámide alimentaria de EEUU: “Responde más a criterios ideológicos y empresariales que de salud pública”
3194
clics
Intenté comprar Menéame (y esto fue lo que pasó)
más votadas
378
Zapatero asesino
379
2026, el año en que espiar tus mensajes será legal (y constante)
243
Intenté comprar Menéame (y esto fue lo que pasó)
427
Compra Europeo. Una iniciativa por la soberanía europea
352
Apuestas y polémica: sospechan que Barron Trump ganó USD 400.000 tras la captura de Maduro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
94
clics
El reloj de la izquierda española lleva atrasada la hora de Venezuela
Llegaron tarde a apoyar la revolución bolivariana, y tarde se van a dar cuenta de que han seguido apoyando lo que ya no lo merecía
|
etiquetas
:
izquierda
,
venezuela
,
españa
21
4
0
K
324
politica
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
21
4
0
K
324
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Don_Pixote
Y sobre Iran lo llevan muy atrasado
5
K
57
#5
JuanCarVen
#1
Esos son más del estilo Opus Dei, por lo fundamentalistas religiosos.
0
K
12
#8
Indiana.Collons
#5
curiosamente quienes más los defienden son los suscriptores a canal red, que en cualquier otra situación alardean de ateísmo
1
K
15
#6
CerdoJusticiero
Muy buen artículo. Merece mucho la pena entrar a leerlo en lugar de perder el tiempo en la sección de comentarios discutiendo con la merma que acude a este tipo de envíos a demostrar las patatas que les faltan para el kilo.
5
K
42
#9
Indiana.Collons
*
#6
sin embargo aquí estás
4
K
38
#12
CerdoJusticiero
#9
No estoy discutiendo con nadie.
Ni lo voy a hacer, por cierto.
1
K
28
#13
desastrecolosal
*
#6
Vamos, lo que ya se sabe desde hace tanto tiempo, que Venezuela era ya un estado corrupto, fascista, fallido e ilegítimo. Pero oiga, que si decías eso eras facha y tal y cual.
Y lo peor era entre la propia caterva izquierdista, esa banda de cobardes que por no llevar la voz disonante, no sea que sus colegas rojos ya no los consideren trigo limpio, callaban, callan y otorgan.
Ahora... Irán, ¿Mañana Rusia?
Qué será lo próximo, un fiscal general del estado condenado, el hermanísimo... nada nada... mejor siempre mirar hacia adelante, hacia EEUU, hacia Israel... ahh y obviamente hacia AYUSO!
1
K
9
#15
CerdoJusticiero
#13
0
K
11
#16
Supercinexin
Para explicar el apoyo social tan grande que tenía el chavismo de entonces, expliqué –entre otras cosas– lo que había supuesto la llamada Misión Identidad. Gracias a ella, en el momento en que lo expuse ya se había concedido la cédula (nuestro documento nacional de identidad) a cerca de diez millones de personas. Cuando acabé mi exposición tomó la palabra una académica de izquierda muy conocida y respetada para decir que eso había que entenderlo como puro electoralismo. Argumentó que Chávez
…
» ver todo el comentario
1
K
28
#3
Enero2025
La izquierda española solo apoya a delincuentes, presuntos y convictos.
2
K
23
#7
Indiana.Collons
#3
Sobre todo si son extranjeros. Con la justificación de "evitar la estigmatización" de los extranjeros, ocultan, o directamente justifican actos de violación, maltrato o asesinato, si el delincuente es extranjero
2
K
2
#10
Kantinero
#3
No como la derecha que apoya y mantiene en el poder asesinos propios
2
K
38
#4
Jointhouse_Blues
UTC -4
0
K
12
#18
hrundil
No sé de qué izquierda habla. Yo apoyaba al gobierno de Chávez porque objetivamente mejoró mucho la vida de los venezolanos reduciend pobreza, analfabetismo y paro. Maduro es un payaso que ha destruido las mejoras de Chávez y lo único que le ha importado es perpetuarse en el poder.
0
K
10
#11
Leon_Bocanegra
Enésimo artículo de la izquierda haciendo autocrítica.
0
K
9
#14
El_dinero_no_es_de_nadie
Y sobre la teocracia de Irán se les quedó parado el reloj mirándola embobados por el mero hecho de ser enemigos de USA.
Que a las mujeres las trataran como trapos y que ejecutarán a los homosexuales, era un mar menor.
0
K
9
#17
jacinto9999
#14
el mar menor está en Murcia?
0
K
6
#2
CharlesBrowson
Lo de la hora sobra
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ni lo voy a hacer, por cierto.
Y lo peor era entre la propia caterva izquierdista, esa banda de cobardes que por no llevar la voz disonante, no sea que sus colegas rojos ya no los consideren trigo limpio, callaban, callan y otorgan.
Ahora... Irán, ¿Mañana Rusia?
Qué será lo próximo, un fiscal general del estado condenado, el hermanísimo... nada nada... mejor siempre mirar hacia adelante, hacia EEUU, hacia Israel... ahh y obviamente hacia AYUSO!
… » ver todo el comentario
Que a las mujeres las trataran como trapos y que ejecutarán a los homosexuales, era un mar menor.