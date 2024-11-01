Reino Unido restringe las manifestaciones tras casi 500 arrestos en protesta propalestina

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, indicó en un comunicado que se enmendará la Ley de Orden Público de 1986 para permitir que los agentes puedan tener en cuenta factores como «el efecto acumulativo» de las manifestaciones y su impacto en los vecindarios a la hora de decidir si las autorizan y en qué condiciones. El ministerio también llevará a cabo «una revisión interna de toda la legislación sobre protestas para garantizar que las facultades sean suficientes».