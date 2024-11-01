edición general
18 meneos
14 clics
Reino Unido restringe las manifestaciones tras casi 500 arrestos en protesta propalestina

Reino Unido restringe las manifestaciones tras casi 500 arrestos en protesta propalestina

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, indicó en un comunicado que se enmendará la Ley de Orden Público de 1986 para permitir que los agentes puedan tener en cuenta factores como «el efecto acumulativo» de las manifestaciones y su impacto en los vecindarios a la hora de decidir si las autorizan y en qué condiciones. El ministerio también llevará a cabo «una revisión interna de toda la legislación sobre protestas para garantizar que las facultades sean suficientes».

| etiquetas: reino unido , protestas , palestina , genocidio
15 3 0 K 197 actualidad
9 comentarios
15 3 0 K 197 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Pues como en las dictaduras.
7 K 99
#2 DonaldBlake
#1 Pues sí, otra democracia plena.
0 K 8
Supercinexin #9 Supercinexin
#6 ¿Qué tienes en contra del libro? ¿Lo has leído?
0 K 18
Supercinexin #3 Supercinexin
Sabana Mahmood, laborista, musulmana y descendiente de cachemires. Sacando leyes para reprimir protestas antisionistas.

Imprescindible lectura en el siglo XXI: www.akal.com/libro/la-trampa-de-la-diversidad_48986/ Obligaré a mis hijos a leerlo en cuanto tengan la capacidad, por pura obligación moral con las nuevas generaciones.
0 K 18
#6 lordban
#3 "La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora"

¿Quién eres tu y que has hecho con Supercinexin?
0 K 7
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Nos vendemos por un país pequeño e insignificante como Israel y damos la espalda a los BRICS. Así va acabar Europa,como irrelevante en la escena mundial.
0 K 11
mecheroconluz #4 mecheroconluz
No veas cómo está China.
0 K 10
bioibon #5 bioibon *
V de vendeta se va a empezar a quedar corto con el sistema fascista que les está quedando a los Brits (ya Europa en general), da igual quien gobierne, la polla sionista bien metida en el culo, y los métodos fascistas bien arraigados en el sistema. Luego aparecerán uno o varios Guy Fawkes y a llevarse las manos a la cabeza
0 K 9
MaRRaldo_1 #7 MaRRaldo_1
"Que viene la extrema derecha"...
0 K 6

menéame